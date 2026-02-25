Pandharpur Crime: संतापजनक! दोन अल्पवयीन मुलींवर अल्पवयीन मुलानेच केला अत्याचार; आरोपी ताब्यात

काय घडलं नेमकं?
ही घटना रविवारी सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास घडली. पीडित १० वर्षीय अल्पवयीन मुलगी आपल्या चुलत बहिणीसोबत घराजवळ असलेल्या किराणा दुकानात चहा पावडर घेण्यासाठी गेली होती. त्याच दुकानातील अल्पवयीन मुलाने दोघींना काहीतरी दाखवायचे आहे असे म्हंटले आणि त्यांना दुकानात ओढून घेतले. त्या ठिकाणी त्याने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केला. घाबरून या मुली ओरडू लागल्यानंतर त्याने तिला सोडले. घाबरलेल्या अवस्थेत दोघी घरी आल्या आणि घडलेली सगळी घटना त्यांनी आपल्या आईला सांगितली.
या बाबत पीडित मुलींच्या आईला कळताच त्यांनी तात्काळ पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपीला अटक केली आहे. आता पुढील कारवाई पोलीस करत असून या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातारण आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २८ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रेम अंकुश जाधव असे आहे. भाऊ ऐनवेळी धावून आल्याने आणि शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्याला शासकीय रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरने त्याला मृत घोषित केले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने व्हिडिओ देखील बनवला आहे.
दोन महिन्यांची मुलगी
आत्महत्या करणारा प्रेम जाधव याला दोन महिन्यापूर्वीच मुलगी झाली होती. याचा आनंद साजरा करण्याऐवजी पत्नी माहेरी गेली आणि परतलीच नाही. तिला त्याने शिमगा सणासाठी बोलावले तरीही ती आली नाही. त्यामुळे तो नैराश्यात गेला. आत्महत्येपूर्वी प्रेमने व्हिडीओ देखील बनवला आहे. प्रेमने पत्नीला गोसावी भाषेत दोन ऑडिओ पाठवले.
पत्नीला पाठवलेल्या ऑडिओत काय?
त्यात म्हटले, तू जे ऐकून करतेयस, स्वतःच्या पायावर धोंडा मारतेयस. मी किती दिवस फोन करतो, लेकराचं तोंड दाखवत नाहीस. तू आपलं देव सोडून दुसऱ्याकडे जातेयस. आईचं ऐकतेयस, माझ्या शब्दांना मान देत नाहीस. मी या जगात नसणार, लेकराला चांगलं सांभाळ. त्याला वळण लाव. माझ्यात चूक असेल तर पाया पडतो, पण दुसऱ्याचं ऐकू नकोस. माझ्या मातीला येऊ नको!
