Pandharpur Crime: संतापजनक! दोन अल्पवयीन मुलींवर अल्पवयीन मुलानेच केला अत्याचार; आरोपी ताब्यात

पंढरपूर तालुक्यात 10 वर्षीय मुलीवर किराणा दुकानात अल्पवयीन मुलाकडून लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार उघड. मुलीच्या आईने पंढरपूर ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दिली; आरोपी ताब्यात, तपास सुरू.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:07 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • घराजवळील किराणा दुकानदाराचा अल्पवयीन मुलगा
  • 10 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
  • आरोपी ताब्यात
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातून एक संतापजनक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलाने १० वर्षाच्या अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

काय घडलं नेमकं?

ही घटना रविवारी सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास घडली. पीडित १० वर्षीय अल्पवयीन मुलगी आपल्या चुलत बहिणीसोबत घराजवळ असलेल्या किराणा दुकानात चहा पावडर घेण्यासाठी गेली होती. त्याच दुकानातील अल्पवयीन मुलाने दोघींना काहीतरी दाखवायचे आहे असे म्हंटले आणि त्यांना दुकानात ओढून घेतले. त्या ठिकाणी त्याने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केला. घाबरून या मुली ओरडू लागल्यानंतर त्याने तिला सोडले. घाबरलेल्या अवस्थेत दोघी घरी आल्या आणि घडलेली सगळी घटना त्यांनी आपल्या आईला सांगितली.

या बाबत पीडित मुलींच्या आईला कळताच त्यांनी तात्काळ पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपीला अटक केली आहे. आता पुढील कारवाई पोलीस करत असून या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातारण आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

धक्कादायक ! अपहरणाच्या संशयावरून जमावाकडून तरूणाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; अखेर तडफडून झाला मृत्यू

प्रेम विवाह केला, मुलगीही झाली, पत्नी माहेरी गेली, मात्र…; तरुणाचे टोकाचे पाऊल

सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २८ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रेम अंकुश जाधव असे आहे. भाऊ ऐनवेळी धावून आल्याने आणि शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्याला शासकीय रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरने त्याला मृत घोषित केले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने व्हिडिओ देखील बनवला आहे.

दोन महिन्यांची मुलगी

आत्महत्या करणारा प्रेम जाधव याला दोन महिन्यापूर्वीच मुलगी झाली होती. याचा आनंद साजरा करण्याऐवजी पत्नी माहेरी गेली आणि परतलीच नाही. तिला त्याने शिमगा सणासाठी बोलावले तरीही ती आली नाही. त्यामुळे तो नैराश्यात गेला. आत्महत्येपूर्वी प्रेमने व्हिडीओ देखील बनवला आहे. प्रेमने पत्नीला गोसावी भाषेत दोन ऑडिओ पाठवले.

पत्नीला पाठवलेल्या ऑडिओत काय?

त्यात म्हटले, तू जे ऐकून करतेयस, स्वतःच्या पायावर धोंडा मारतेयस. मी किती दिवस फोन करतो, लेकराचं तोंड दाखवत नाहीस. तू आपलं देव सोडून दुसऱ्याकडे जातेयस. आईचं ऐकतेयस, माझ्या शब्दांना मान देत नाहीस. मी या जगात नसणार, लेकराला चांगलं सांभाळ. त्याला वळण लाव. माझ्यात चूक असेल तर पाया पडतो, पण दुसऱ्याचं ऐकू नकोस. माझ्या मातीला येऊ नको!

प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरुन तरुणाला बेदम मारहाण; इमारतीच्या तळमजल्यावर नेले अन्…

  • Que: आरोपी कोण?

    Ans: दुकानमालकाचा अल्पवयीन मुलगा.

  • Que: तक्रार कोणी दिली?

    Ans: तक्रार कोणी दिली?

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: आरोपीला ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 09:07 AM

Feb 25, 2026 | 09:07 AM
