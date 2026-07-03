संगमनेर हादरलं! मुरुम वाहतुकीच्या वादातून गोळीबार; भाजप पदाधिकाऱ्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न

संगमनेर : भाजपचे तालुका सरचिटणीस व संगमनेर तालुक्यातील मालुंजे गावचे माजी सरपंच संदीप घुगे घराजवळ शेतपावली करत असताना त्यांच्यावर दोघांनी दुचाकीवरुन येऊन गोळीबार करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना १ जुलै रोजी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. सुदैवाने या गोळीबारात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. घुगे यांना ठार मारण्यासाठी त्यांच्या दिशेने झालेल्या गोळीबारातील गोळी घरातील दरवाजाला छेदून आत गेली. त्यानंतर चौघांनी आपल्या हातातील तलवारीने तोडफोड करून तुला आज जिवंत सोडणार नाही अशी जीवे मारण्याची धमकी दिली.
ही घटना पोलिसांना समजताच पोलीस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आरोपींचा मागमूस घेण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर संगमनेर तालुका भाजपाचे सरचिटणीस संदिप घुगे यांनी तालुका पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यावरून आरोपी विशाल हौशीराम खेमनर (रा. अंभोरे, ता. संगमनेर), प्रवीण ठकाजी पुणेकर (रा. डीग्रस, ता. संगमनेर), सुदर्शन शिवाजी श्रीराम व इतर तीन जणांनी हा जीवघेणा हल्ला केला. त्यांच्यावर गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, अंभोरे गावचे माजी सरपंच संदीप घुगे यांची गावात गेली अनेक दिवसांपासून सत्ता आहे. गावातील अनेक लोक त्यांच्याकडे विविध विषय घेऊन समस्या सोडवण्यासाठी येत असतात. गावातील एकाच्या जमिनीतून आरोपी विशाल खेमनर हा अवैध मुरूम व माती वाहतूक करून त्रास देत असल्याची माहिती भाजपचे सरचिटणीस संदीप घुगे यांना सांगितली. घुगे यांनी अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीबद्दल आरोपी विशाल खेमनर याला जाब विचारला असता, त्याने फोन करून घुगे यांना तुला सोडणार नाही, तुला संपवणार, अशा धमक्या दिल्या. तसेच आरोपी खेमनर हा घुगे यांना फोनद्वारे व समाजमाध्यमांवर धमक्या देत राहिला.
दरम्यान, बुधवार, दि. १ जुलै रोजी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास घुगे हे कुटुंबासोबत जेवण करून घराजवळ शेत पावली करत होते. शेतपावली करून ते घराकडे जात असताना पाठीमागून काळ्या रंगाच्या दुचाकीवर तिघे तेथे आले. दुचाकी चालक सुदर्शन श्रीराम हा गाडी घराच्या दिशेने घेऊन आला. मागे बसलेले विशाल खेमनर व प्रवीण पुणेकर यांनी घुगे यांना ओळखत स्वतःच्या कंबरेला असलेल्या बंदुका काढून घुगे यांच्यावर ताणली. श्रीरामने दुचाकी बाजूला लावत हाती तलवार घेऊन घुगे यांच्या दिशेने धावला. हा प्रकार पाहताच घुगे यांनी घरात पळत जाऊन दरवाजा बंद केला. याच दरम्यान, त्यांच्या दिशेने बंदुकीतून दोन गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यापैकी एक गोळी दरवाजाची फळीत छेदून घरात गेली.
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दरम्यान, घराचा दरवाजा उघडता येत नसल्याने मारेकऱ्यांनी हातातील तलवारीने घरच्या खिडक्यांच्या काचा फोडल्या. तू आज वाचला असला, तरी तुला जिवंत सोडणार नाही, अशा धमक्या दिल्या. त्यानंतर हल्लेखोर शिवीगाळ करीत दुचाकीवरुन पसार झाले. या प्रकरणी घुगे यांच्या फिर्यादीवरुन आरोपी विशाल हौशीराम खेमनर (रा. अंभोरे, तासंगमनेर), प्रवीण ठकाजी पुणेकर (रा. डीग्रस, ता. संगमनेर), सुदर्शन शिवाजी श्रीराम व इतर तिघांनी हा जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. घुगे व संबंधित शेतकऱ्याने याच आरोपींविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, पोलिसांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे आरोपींची हिंमत वाढली.