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तू शहर सोडून जा, नाहीतर तुला…; संभाजीनगरमध्ये जीम ट्रेनर तरुणीचा 7 महिने पाठलाग

Updated On: Jun 27, 2026 | 11:48 AM IST
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सारांश

शाळेतील जुनी ओळख काढून इन्स्टाग्रामवरून पुन्हा संपर्क साधत एका २४ वर्षीय जीम ट्रेनर तरुणीचा एका माथेफिरुने तब्बल सात महिने पाठलाग केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

तू शहर सोडून जा, नाहीतर तुला...; संभाजीनगरमध्ये जीम ट्रेनर तरुणीचा 7 महिने पाठलाग

संग्रहित फोटो

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विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : शाळेतील जुनी ओळख काढून इन्स्टाग्रामवरून पुन्हा संपर्क साधत एका २४ वर्षीय जीम ट्रेनर तरुणीचा एका माथेफिरुने तब्बल सात महिने पाठलाग केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. तिचे नकळत काढलेले फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली. एवढ्यावरच न थांबता तिच्या मित्रालाही धमकावले आहे. ही घटना नोव्हेंबर २०२४ ते २५ जून २०२६ दरम्यान काल्डा कॉर्नर परिसरात घडली आहे. कृष्णा सुभाष गवळी (वय २४, रा. जय भवानीनगर) असे पीडितेला धमकावणाऱ्या माथेफिरुचे नाव असून, त्याच्या विरोधात जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणात २४ वर्षीय पीडित तरुणीने फिर्याद दिली आहे.

 

पीडिता ही गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये राहते व जीम ट्रेनर म्हणून काम करते. दहावीपर्यंत ती व्ही. ए. जाधव इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकत होती. त्याच शाळेत कृष्णा गवळी याच्याशी तिची ओळख झाली होती. त्यानंतर अनेक वर्षे दोघांमध्ये कोणताही संपर्क नव्हता. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये आरोपीने इन्स्टाग्रामवरून पुन्हा संपर्क साधत शाळेतील ओळखीचा आधार घेत पीडितेचा मोबाइल क्रमांक घेतला. त्यानंतर व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामवरून वारंवार फोन, मॅसेल व कॉल करून तो प्रेमासाठी आग्रह धरू लागला. मात्र कौटुंबिक कारणांमुळे कोणतेही संबंध ठेवण्यास पीडितेने स्पष्ट नकार दिला. तरीही आरोपी तिचा सतत पाठलाग करित होता.

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शाळेतील जुनी ओळख ठरली चांगलीच डोकेदुखी

एकदा कृष्णा आणि पीडिता भेटले होते, त्यावेळी त्याने पीडितेच्या नकळत तिचे फोटो काढले होते. हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी तो पीडितेला सतत देत होता. सततच्या त्रासामुळे पीडितेने त्याचे फोन व मॅसेज बंद केले. त्यानंतर आरोपीने तिच्या मित्राला इन्स्टाग्रामवरून मॅसेज पाठवून, माझ्याशी बोल, अन्यथा तुझ्या घरी येऊन आरतीबाबत सर्व सांगतो, अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. २५ जून रोजी आरोपीने पुन्हा पीडितेला फोन करून, तू हे शहर सोडून जा, नाहीतर तुला जीवे मारीन, अशी धमकी दिल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या पीडितेने जवाहरनगर पोलिस ठाणे गाठून दिलेल्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक गादेकर करीत आहेत

Web Title: An incident has occurred in chhatrapati sambhajinagar where a young man harassed a female gym trainer

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Published On: Jun 27, 2026 | 11:48 AM

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