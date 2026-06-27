तक्रार दिल्याचा राग, दुकानदार महिलेला 4 दिवस घराबाहेर पडू दिले नाही; चाकू दाखवत दिल्या धमक्या

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. उधारीवर थंडपेय व सिगारेट देण्यास नकार दिल्या कारणावरुन दुकानदार महिलेला शिवीगाळ करुन दुचाकीची तोडफोड केली. त्यामुळे पोलिसांत तक्रार दाखल केली, त्यावर आणखीच संतापलेल्या तरुणाने दुकानदार महिलेला चाकूचा धाक दाखवत सलग चार दिवस घराबाहेर पडू दिले नाही. तसेच रोज घरासमोरुन शिवीगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली. हा प्रकार २१ जून ते २५ जून दरम्यान एन-१२ शताब्दीनगरात घडला आहे.
सनि कचरु गायकवाड (रा. शताब्दीनगर, एन-१२) असे महिलेला चाकूचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्याचे नाव असून त्याच्याविरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात विमलबाई कैलास कांबळे (४०, रा. शताब्दीनगर, एन-१२) यांनी फिर्याद दिली आहे.
त्यानुसार, फिर्यादी याच तक्रारीचा राग मनात धरून त्याच रात्री आरोपी पुन्हा दुकानासमोर आला. माझ्यावर पोलिस कारवाई झाली, आता तुझे आणि तुझ्या नवऱ्याचे हातपाय तोडतो. व हर्मुल जेलला जावून बसतो, तु माझ्या पासून किती दिवस पळशील, अशी धमकी त्याने दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेनंतरही महिलेने पुन्हा पोलिसांत धाव घेतली. २० आणि २१ जून रोजीही आरोपीकडून धमक्या व शिवीगाळ सुरूच राहिल्याने आणखी एन्सी दाखल केली.
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चाकूचा धाक दाखवत घराबाहेर पडू दिले नाही
२१ जूनच्या रात्रीपासून २५ जूनपर्यंत आरोपी दररोज हातात चाकू घेऊन पीडितेच्या घरासमोर येत होता. बाहेर ये, तुला संपवून टाकतो, अशी धमकी देत तो घराबाहेर पडण्यापासून रोखत होता. सततच्या धमक्या आणि चाकूच्या धाकामुळे आपण चार दिवस घरातच अडकून पडलो, असेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. अखेर २५ जून रोजी रात्री आरोपीची नजर चुकवत विमलबाई कांबळे यांनी पतीसह सिटीचौक पोलिस ठाणे गाठून दिलेल्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हवालदार प्रमोद पवार करीत आहेत.
आरोपीविरुद्ध सिटीचौक पोलिसांत गुन्हा नोंद
१९ जून रोजी सकाळी सनी गायकवाड हा त्यांच्या दुकानात आला. त्याने थंडपेय व सिगारेट उधारीवर मागितले. मात्र, पैसे द्या आणि माल घ्या, असे सांगून पीडित महिलेने उधार देण्यास नकार दिला. त्यामुळे संतापलेल्या सनी गायकवाड याने शिवीगाळ करत पीडितेला मारहाणीची धमकी दिली. तसेच दुकानासमोर उभी असलेल्या दुचाकीला (एमएच-२०-एफडी-१०७८) दगड मारून समोरील हेडलाईट फोडला. याप्रकरणी महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरून सिटीचौक पोलिस ठाण्यात एनसी दाखल करण्यात आली आहे.