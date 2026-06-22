सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Andhra Pradesh Crime Staged Heart Attack Shocking Truth Revealed Husband Was First Given Sleeping Pills In Juice Then

Andhra Pradesh Crime: हृदयविकाराचा बनाव अन् धक्कादायक सत्य उघड; पतीला आधी ज्यूसमध्ये झोपेच्या गोळ्या दिल्या, नंतर….

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

आंध्र प्रदेशमध्ये प्रेमसंबंधातून धक्कादायक हत्येचा प्रकार समोर आला आहे. रामादेवी या महिलेने प्रियकर गोपीसाईसोबत मिळून पती पुल्ला दुर्गा प्रसाद यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. पतीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचा बनाव करण्यात आला होता. मात्र काही महिन्यांनंतर मिळालेल्या एका मेसेजमुळे पोलिसांनी तपास केला आणि हत्येचा कट उघड

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Instagramवरून सुरू झालेल्या प्रेमसंबंधातून हत्येचा कट रचल्याचा आरोप.
  • पत्नी आणि प्रियकराने पतीच्या मृत्यूला हृदयविकाराचा बनाव दिला.
  • पोलिसांनी तपास करून दोन्ही आरोपींना अटक केली.
आंध्रप्रदेश: आंध्र प्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने तिच्या ३८ वर्षीय पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेमसंबंधात अडथळा ठरत असल्यामुळे पत्नीनेच हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हृदयविकाराचा बनाव करण्यात आला होता मात्र पोलिसांनी या प्रकरणाचा उलगडा करण्यात आला आहे. तीला आधीच हृदयाचा आजार असल्यामुळे त्यांच्या या डावावर सुरुवातीला कोणालाही संशय आला नाही. मग या प्रकरणाचा कसा उलगडा झाला? जाणून घ्या…

पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून मित्राजवळ सोडले, नंतर हॉटेलमध्ये…; छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील आरोपींचा नाव रामादेवी आणि तिचा प्रियकर प्रसादम् गोपीसाई असे आहे. तर मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा नाव पुल्ला दुर्गा प्रसाद असे आहे. रामादेवी आणि गोपीसाईची ओळख इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून झाली होती. ही ओळख प्रेमसंबंधात निर्माण झाली. या दोघांनी मार्च महिन्यात दुर्गा प्रसाद यांच्या ज्यूसमध्ये झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या, ते बेशुद्ध झाल्यांनतर त्यांचा श्वास कोंडून हत्या करण्यात आली.

दुर्गा प्रसाद यांचा मृत्यू १३ मार्चला झाला होता. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. दुर्गा प्रसाद यांच्यावर यापूर्वी एक शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यामुळे नातेवाईकांना ही नैसर्गिक घटना असल्याचे वाटले आणि कोणालाही घातपाताचा संशय आला नाही. यामुळे अनेक महिने हा गुन्हा लपून राहिला.

कसा उघडकीस आला कट

मात्र काही महिन्यांनंतर पीडित कुटुंबाला या घटनेचा संपूर्ण तपशील असलेला एक मेसेज मिळाला. ज्यामुळे त्यांनी तात्काळ पोलिसात धाव घेतली. या मेसेजच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरु केला. तेव्हा रामादेवी आणि गोपीसाई यांचे प्रेमप्रकरण आणि त्यांनी रचलेला हत्येचा धक्कादायक कट उघडकीस आला. पोलिसांनी सखोल चौकशीअंती या दोन्ही आरोपींना हत्येच्या आरोपाखाली अटक केली आहे.

Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

‘माझ्या मुलाच्या मारेकऱ्यांचा विनाश होईल…’ १०१ दिवसांनी दलित तरुणावर अंत्यसंस्कार, आईचा आक्रोश, प्रकरण काय?

तामिळनाडूतील मदुराई येथे पोलिसांकडून केलेल्या कथित छळानंतर २६ वर्षीय दलित तरुणाचा पोलिस कोठडीतच मृत्यू झाला. १०१ दिवस मृतदेह शवागृहात ठेवल्यानंतर बुधवारी त्याच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्देशांनंतर, मदुराई येथील विद्युत स्मशानभूमीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत तरुणावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या संपूर्ण घटनेमुळे आता पोलिस जबाबदारी आणि मानवाधिकार उल्लंघनाबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्येतील आरोपी कोण आहेत?

    Ans: रामादेवी आणि तिचा प्रियकर प्रसादम् गोपीसाई हे या प्रकरणातील आरोपी आहेत.

  • Que: पतीच्या हत्येचा बनाव कसा करण्यात आला?

    Ans: पतीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे सांगून घटना लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

  • Que: हा प्रकार पोलिसांच्या लक्षात कसा आला?

    Ans: कुटुंबाला मिळालेल्या एका मेसेजमुळे संशय निर्माण झाला आणि तपासातून हत्येचा कट उघड झाला.

Web Title: Andhra pradesh crime staged heart attack shocking truth revealed husband was first given sleeping pills in juice then

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…
1

Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

Malvan News: मालवणमध्ये पर्यटनाला आला, 8 फूट उंचीवरून स्वीमिंग पूलमध्ये उडी मारली आणि…; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
2

Malvan News: मालवणमध्ये पर्यटनाला आला, 8 फूट उंचीवरून स्वीमिंग पूलमध्ये उडी मारली आणि…; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Kalyan Crime: अल्पवयीन मुलीवर घरात घुसून दोन नराधमांनी केला लैंगिक अत्याचार, फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी
3

Kalyan Crime: अल्पवयीन मुलीवर घरात घुसून दोन नराधमांनी केला लैंगिक अत्याचार, फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू
4

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Andhra Pradesh Crime: हृदयविकाराचा बनाव अन् धक्कादायक सत्य उघड; पतीला आधी ज्यूसमध्ये झोपेच्या गोळ्या दिल्या, नंतर….

Andhra Pradesh Crime: हृदयविकाराचा बनाव अन् धक्कादायक सत्य उघड; पतीला आधी ज्यूसमध्ये झोपेच्या गोळ्या दिल्या, नंतर….

Jun 22, 2026 | 02:49 PM
उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा आणि ऊर्जा! झटपट बनवा पौष्टिक गुळ-मखाणा लस्सी, नोट करुन घ्या रेसिपी

उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा आणि ऊर्जा! झटपट बनवा पौष्टिक गुळ-मखाणा लस्सी, नोट करुन घ्या रेसिपी

Jun 22, 2026 | 02:47 PM
Solapur MLC Election : ‘डीसीसी बँक बुडवणाऱ्यांनीच निवडणूक लादली’; विजयीनंतर राजेंद्र राऊतांचा मोहिते-पाटील गटावर हल्लाबोल

Solapur MLC Election : ‘डीसीसी बँक बुडवणाऱ्यांनीच निवडणूक लादली’; विजयीनंतर राजेंद्र राऊतांचा मोहिते-पाटील गटावर हल्लाबोल

Jun 22, 2026 | 02:47 PM
IND vs PAK Hockey: हॉकीच्या मैदानावर पुन्हा महायुद्ध! ४ दिवसांत २ वेळा आमनेसामने येणार भारत-पाकिस्तान

IND vs PAK Hockey: हॉकीच्या मैदानावर पुन्हा महायुद्ध! ४ दिवसांत २ वेळा आमनेसामने येणार भारत-पाकिस्तान

Jun 22, 2026 | 02:45 PM
Hypersonic Missile: ध्वनीपेक्षा 5 पटीने वेगवान! जगातील सर्वात घातक ‘DF-17’ क्षेपणास्त्राचा पहिला VIDEO जारी; पाहा चीनचा थरारक सराव

Hypersonic Missile: ध्वनीपेक्षा 5 पटीने वेगवान! जगातील सर्वात घातक ‘DF-17’ क्षेपणास्त्राचा पहिला VIDEO जारी; पाहा चीनचा थरारक सराव

Jun 22, 2026 | 02:45 PM
Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! पावसाच्या सरींनी बदललं वातावरण; उकाड्याने हैराण नागरिकांना दिलासा

Raigad News: महाडकरांना मोठा दिलासा! पावसाच्या सरींनी बदललं वातावरण; उकाड्याने हैराण नागरिकांना दिलासा

Jun 22, 2026 | 02:44 PM
Vat Purnima 2026: 28 की 29 कधी आहे वटपौर्णिमा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Vat Purnima 2026: 28 की 29 कधी आहे वटपौर्णिमा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jun 22, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा