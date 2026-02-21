Andharapradesh Crime: टीव्हीचा आवाज कमी करण्यावरून पत्नीचा संताप; पतीवर चाकूने सपासप केला वार अन्….

काय घडलं नेमकं?
घटनेच्या दिवशी अहमद यांनी पत्नीला टीव्हीचा आवाज कमी करण्यास सांगितले. मात्र या किरकोळ कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की संतापाच्या भरात पत्नीने घरातील चाकू उचलून अहमद यांच्यावर सपासप वार केले. हा वार एवढा जोरदार होता की रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. त्यांचा आरडाओरडा ऐकून शेजारी घटनास्थळी पोहोचले. तेव्हा शेजार्यांना अहमद रक्तबंबाळ अवस्थेत आढळला. शेजाऱ्यांनी अहमदला तातडीने विजयवाडा येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र गंभीर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
तलवारीने केक कापणे पडलं महागात; बर्थडे बॉयला पोलिसांनी दाखवला चांगलाच इंगा
पोलिसांनी अहमदच्या पत्नीविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून तिला ताब्यात घेतले आहे. पोलीस या प्रकरणी तपास करत असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. किरकोळ कारणावरून ही घटना घडल्याने आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पत्नीबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याने पतीने केली मित्राची हत्या; थेट दगडानेच हल्ला चढवला
गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता नाशिकमध्ये पत्नीबद्दल वाईट भावना ठेऊन अपशब्द वापरल्याच्या कारणावरून मित्रानेच मित्राचा दगडाने ठेचून खून केला. इगतपुरी तालुक्यातील वाडीव येथील पिंपळगाव डुकरा शिवारातील गिऱ्हेवाडी येथे ही घटना घडली.
इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव डुकरा शिवारातील अनिल एकनाथ गिरे (रा. गिडेवाडी) याचा खून झाला असल्याची घटना शुक्रवार (दि. २०) उघडकीस आली. वाडीव-हेचे पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक पांडुरंग जाधव, पोलीस हवालदार रामकृष्ण लहामटे, मनोज येशी, भगवान खरोले, धोंडीराम बोंबले, विशाल सोनवणे यांनी दोन तासात संशयित आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या. उपविभागीय पोलीस अधिकारी हरीश खेडकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन मार्गदर्शन केले.
Beed Crime: 21 जानेवारीपासून बेपत्ता विद्यार्थिनीचा शोध लागला, मात्र अल्पवयीन गरोदर असल्याची धक्कादायक माहिती; काय घडलं नेमकं?
Ans: टीव्हीचा आवाज कमी करण्यास सांगितल्यावरून वाद झाला.
Ans: पत्नीने घरातील चाकूने वार केल्याचा आरोप आहे.
Ans: गंभीर जखमांमुळे रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.