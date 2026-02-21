Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Andhra Pradesh Crime Wifes Anger Over Tv Volume Reduction Husband Stabbed With Knife And

Andharapradesh Crime: टीव्हीचा आवाज कमी करण्यावरून पत्नीचा संताप; पतीवर चाकूने सपासप केला वार अन्….

आंध्र प्रदेश मधील मंगळागिरी येथे टीव्हीचा आवाज कमी करण्याच्या वादातून पत्नीने 27 वर्षीय शेख अहमद यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. विजयवाडा येथील रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी पत्नीला अटक केली आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:53 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • टीव्हीचा आवाज कमी करण्यावरून वाद
  • पत्नीने चाकूने सपासप केला वार
  • विजयवाडा शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू
आंध्रप्रदेश: आंध्रप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका 27 वर्षीय विवाहित तरुणाची हत्या झाल्याचे समोर आले आहे. हत्या करणारा व्यक्ती दुसरा तिसरा कोणी नसून त्याची पत्नीचं आहे. मृत्य झालेल्या तरुणाचे नाव 27 वर्षीय शेख अहमद असे आहे. शेख अहमद हे व्यवसायाने एसी मेकॅनिक होते आणि पत्नीसमवेत राहत होते. टीव्हीचा आवाज कमी करण्यावरून वाद झाला आणि या वादातून हत्या झाल्याचे समोर आले आहे. हि धक्कदायक घटना आंध्र प्रदेश राज्यातील गुंटूर जिल्ह्यातील मंगळागिरी येथील टिडको गृहनिर्माण वसाहतीत घडली.

काय घडलं नेमकं?

घटनेच्या दिवशी अहमद यांनी पत्नीला टीव्हीचा आवाज कमी करण्यास सांगितले. मात्र या किरकोळ कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की संतापाच्या भरात पत्नीने घरातील चाकू उचलून अहमद यांच्यावर सपासप वार केले. हा वार एवढा जोरदार होता की रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. त्यांचा आरडाओरडा ऐकून शेजारी घटनास्थळी पोहोचले. तेव्हा शेजार्यांना अहमद रक्तबंबाळ अवस्थेत आढळला. शेजाऱ्यांनी अहमदला तातडीने विजयवाडा येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र गंभीर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

तलवारीने केक कापणे पडलं महागात; बर्थडे बॉयला पोलिसांनी दाखवला चांगलाच इंगा

पोलिसांनी अहमदच्या पत्नीविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून तिला ताब्यात घेतले आहे. पोलीस या प्रकरणी तपास करत असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. किरकोळ कारणावरून ही घटना घडल्याने आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पत्नीबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याने पतीने केली मित्राची हत्या; थेट दगडानेच हल्ला चढवला

गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता नाशिकमध्ये पत्नीबद्दल वाईट भावना ठेऊन अपशब्द वापरल्याच्या कारणावरून मित्रानेच मित्राचा दगडाने ठेचून खून केला. इगतपुरी तालुक्यातील वाडीव येथील पिंपळगाव डुकरा शिवारातील गिऱ्हेवाडी येथे ही घटना घडली.

इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव डुकरा शिवारातील अनिल एकनाथ गिरे (रा. गिडेवाडी) याचा खून झाला असल्याची घटना शुक्रवार (दि. २०) उघडकीस आली. वाडीव-हेचे पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक पांडुरंग जाधव, पोलीस हवालदार रामकृष्ण लहामटे, मनोज येशी, भगवान खरोले, धोंडीराम बोंबले, विशाल सोनवणे यांनी दोन तासात संशयित आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या. उपविभागीय पोलीस अधिकारी हरीश खेडकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन मार्गदर्शन केले.

Beed Crime: 21 जानेवारीपासून बेपत्ता विद्यार्थिनीचा शोध लागला, मात्र अल्पवयीन गरोदर असल्याची धक्कादायक माहिती; काय घडलं नेमकं?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वादाचे कारण काय होते?

    Ans: टीव्हीचा आवाज कमी करण्यास सांगितल्यावरून वाद झाला.

  • Que: हल्ला कसा करण्यात आला?

    Ans: पत्नीने घरातील चाकूने वार केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पीडिताचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: गंभीर जखमांमुळे रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

Web Title: Andhra pradesh crime wifes anger over tv volume reduction husband stabbed with knife and

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 12:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed Crime: 21 जानेवारीपासून बेपत्ता विद्यार्थिनीचा शोध लागला, मात्र अल्पवयीन गरोदर असल्याची धक्कादायक माहिती; काय घडलं नेमकं?
1

Beed Crime: 21 जानेवारीपासून बेपत्ता विद्यार्थिनीचा शोध लागला, मात्र अल्पवयीन गरोदर असल्याची धक्कादायक माहिती; काय घडलं नेमकं?

Nashik Crime: अंगावर काळे कपडे, मृतदेहाजवळ पिझ्झा आणि…; निर्जन रानात सापडला तरुणीचा मृतदेह
2

Nashik Crime: अंगावर काळे कपडे, मृतदेहाजवळ पिझ्झा आणि…; निर्जन रानात सापडला तरुणीचा मृतदेह

Beed Crime: सावकारीच्या तगाद्याला कंटाळून २२ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या; नातेवाईकांचा पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या
3

Beed Crime: सावकारीच्या तगाद्याला कंटाळून २२ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या; नातेवाईकांचा पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: संतापजनक! सावत्र वडिलाकडून 7 वर्षीय मुलीवर अश्लील कृत्य; कपडे काढले आणि…
4

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: संतापजनक! सावत्र वडिलाकडून 7 वर्षीय मुलीवर अश्लील कृत्य; कपडे काढले आणि…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Andharapradesh Crime: टीव्हीचा आवाज कमी करण्यावरून पत्नीचा संताप; पतीवर चाकूने सपासप केला वार अन्….

Andharapradesh Crime: टीव्हीचा आवाज कमी करण्यावरून पत्नीचा संताप; पतीवर चाकूने सपासप केला वार अन्….

Feb 21, 2026 | 12:53 PM
Bigg Boss Marathi 6 : दीपाली सय्यदवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं निधन, नवऱ्यानेही लपवलं सत्य, म्हणाला…

Bigg Boss Marathi 6 : दीपाली सय्यदवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं निधन, नवऱ्यानेही लपवलं सत्य, म्हणाला…

Feb 21, 2026 | 12:46 PM
तलवारीने केक कापणे पडलं महागात; बर्थडे बॉयला पोलिसांनी दाखवला चांगलाच इंगा

तलवारीने केक कापणे पडलं महागात; बर्थडे बॉयला पोलिसांनी दाखवला चांगलाच इंगा

Feb 21, 2026 | 12:46 PM
IPL 2026 : CSK ला मोठा धक्का! 14.20 कोटी रुपयांना विकत घेतलेला क्रिकेटपटू जमिनीवर कोसळला, नक्की झाले काय?

IPL 2026 : CSK ला मोठा धक्का! 14.20 कोटी रुपयांना विकत घेतलेला क्रिकेटपटू जमिनीवर कोसळला, नक्की झाले काय?

Feb 21, 2026 | 12:42 PM
चिलीमध्ये भीषण दुर्घटना! गॅस टॅंकरच्या स्फोटात ५० गाड्या वाफेच्या ढिगाऱ्यात गायब ; थरारक VIDEO

चिलीमध्ये भीषण दुर्घटना! गॅस टॅंकरच्या स्फोटात ५० गाड्या वाफेच्या ढिगाऱ्यात गायब ; थरारक VIDEO

Feb 21, 2026 | 12:39 PM
Rohit Pawar Delhi PC; ‘आता मोदी शहाचं अजित दादांना न्याय देऊ शकतात..’; रोहित पवारांनी थेट पंतप्रधान मोदींकडे मागितला न्याय

Rohit Pawar Delhi PC; ‘आता मोदी शहाचं अजित दादांना न्याय देऊ शकतात..’; रोहित पवारांनी थेट पंतप्रधान मोदींकडे मागितला न्याय

Feb 21, 2026 | 12:37 PM
Central Railway : ‘…म्हणून लोकल उशीराने धावते’, दिवा उड्डाणपुलावरून रेल्वे- सरकार आमनेसामने

Central Railway : ‘…म्हणून लोकल उशीराने धावते’, दिवा उड्डाणपुलावरून रेल्वे- सरकार आमनेसामने

Feb 21, 2026 | 12:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM