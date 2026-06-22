सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Kalyan Crime 60 Year Old Monster Brutally Assaulted Minor Girl Blood All Over The House And

Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी परिसरात 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी अख्तर मणियार आणि सलीम शेख या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. शेजाऱ्यांना मुलीचा आरडाओरडा ऐकू आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मुलीची सुटका केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कल्याणमध्ये अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाने खळबळ.
  • कोळसेवाडी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली.
  • शेजाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे घटना उघडकीस आली.
कल्याण: कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर दोन नराधमांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. दोन्ही आरोपी हे ६० वर्षांचे आहे. अल्पवयीन मुलीने आरडाओरडा केल्यांनतर आजूबाजूच्यांनी लोकांनी पोलिसांना माहिती दिली. तेव्हा हे प्रकरण समोर आले आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणात कोळसेवाडी पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींचे नाव अख्तर मनियार आणि सलीम शेख असे आहे. कोळसेवाडी येथील एका घरातून एका 15 वर्षांच्या मुलीचा आरडाओरडा ऐकू येत होता. मुलीचा ओरडाओरड सुरू असताना आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना जाग आली. लोकांनी घरात जाऊन पाहिलं तर घरभर रक्त पसरलेलं होतं. लोकांनी याबाबत कोळसेवाडी पोलिसांना माहिती दिली.

Malvan News: मालवणमध्ये पर्यटनाला आला, 8 फूट उंचीवरून स्वीमिंग पूलमध्ये उडी मारली आणि…; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मुलीची सुटका करत अख्तर मणियार (64) आणि सलीम शेख (60) या दोघांना अटक केलं. या दोघांनी रात्रीच्या वेळी पंधरा वर्षांच्या मुलीला घरात आणलं होत. घरातच तिच्यावर दोन नराधमाने लैंगिक अत्याचार केले. ही मुलगी गरीब कुटुंबातील असल्याचं सांगितलं जात आहे.

ओरडण्याचा आवाज आला अन् संपूर्ण घरात रक्त..

माहितीनुसार, आरोपी मणियार हा एपीएमसी मार्केटमध्ये चहा विक्रीच्या व्यवसाय करतो . तर सलीम हा रिक्षा चालक आहे. हे नेहमी विविध मुलींना रात्रीच्या वेळेला या घरात घेऊन येतो. नेहमीप्रमाणे काल देखील त्यांनी अशाच प्रकारचा कृत्य केलं. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

घरात नेहमीसारखं सगळं सुरू होतं… पण कोपऱ्यात दिसलं असं काही की कुटुंबाच्या पायाखालची जमीन सरकली!

कल्याण पश्चिमेतील गांधारी गावात एका घरात घडलेल्या प्रकाराने परिसरात खळबळ उडाली आहे. घरात नेहमीप्रमाणे दिवस सुरू असताना एका कोपऱ्यात अचानक काहीतरी वळवळताना दिसलं आणि कुटुंबीयांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. जवळ जाऊन पाहिलं असता तिथे उंदीर किंवा झुरळ नाही तर चक्क विषारी नागाची तब्बल 15 ते 20 पिल्लं आढळून आली. तात्काळ सर्पमित्राला बोलावलं आणि एक एक करीत सर्व सापाची पिल्लं एका बादलीत जमा करून जंगलात सोडून दिली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला अटक केली?

    Ans: अख्तर मणियार आणि सलीम शेख या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

  • Que: घटना कशी समोर आली?

    Ans: मुलीचा आरडाओरडा ऐकून शेजाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

Web Title: Kalyan crime 60 year old monster brutally assaulted minor girl blood all over the house and

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 02:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Malvan News: मालवणमध्ये पर्यटनाला आला, 8 फूट उंचीवरून स्वीमिंग पूलमध्ये उडी मारली आणि…; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
1

Malvan News: मालवणमध्ये पर्यटनाला आला, 8 फूट उंचीवरून स्वीमिंग पूलमध्ये उडी मारली आणि…; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Kalyan News: घरात नेहमीसारखं सगळं सुरू होतं… पण कोपऱ्यात दिसलं असं काही की कुटुंबाच्या पायाखालची जमीन सरकली!
2

Kalyan News: घरात नेहमीसारखं सगळं सुरू होतं… पण कोपऱ्यात दिसलं असं काही की कुटुंबाच्या पायाखालची जमीन सरकली!

Kalyan Crime: अल्पवयीन मुलीवर घरात घुसून दोन नराधमांनी केला लैंगिक अत्याचार, फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी
3

Kalyan Crime: अल्पवयीन मुलीवर घरात घुसून दोन नराधमांनी केला लैंगिक अत्याचार, फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू
4

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

Kalyan Crime: 60 वर्षीय नराधमांनी अल्पवयीन मुलीचे लचके तोडले; घरभर रक्त आणि…

Jun 22, 2026 | 02:13 PM
BGB Bangladesh: पश्चिम बंगाल सरकारच्या ‘त्या’ अ‍ॅक्शनमुळे बांगलादेश बिथरला; 4,800 घुसखोरांमुळे सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती

BGB Bangladesh: पश्चिम बंगाल सरकारच्या ‘त्या’ अ‍ॅक्शनमुळे बांगलादेश बिथरला; 4,800 घुसखोरांमुळे सीमेवर युद्धसदृश परिस्थिती

Jun 22, 2026 | 02:12 PM
The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष

The Making Of A Cricketer: आरसीबीची फॅन ते थेट टीम इंडियाची ‘स्टार’; श्रेयांकाचा डोळ्यात पाणी आणणारा संघर्ष

Jun 22, 2026 | 02:02 PM
Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

Paithan Accident : पैठण तालुक्यात भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत चौघांचा जागीच मृत्यू

Jun 22, 2026 | 01:51 PM
NEET Success Story: घरात गळके छत, खाण्यापिण्याची भ्रांत; पण वडिलांच्या एका शब्दाने ‘शिव कुमार’बनला गावातील पहिला डॉक्टर

NEET Success Story: घरात गळके छत, खाण्यापिण्याची भ्रांत; पण वडिलांच्या एका शब्दाने ‘शिव कुमार’बनला गावातील पहिला डॉक्टर

Jun 22, 2026 | 01:51 PM
Satara News: कोट्यवधींचा भुयारी मार्ग तयार, पण उद्घाटनाअभावी बंद; मसूर परिसरातील ग्रामस्थांची नाराजी

Satara News: कोट्यवधींचा भुयारी मार्ग तयार, पण उद्घाटनाअभावी बंद; मसूर परिसरातील ग्रामस्थांची नाराजी

Jun 22, 2026 | 01:31 PM
Virat Kohli Favourite Singer And Song: मैदानात उतरण्याआधी विराट कोहली ऐकतो ‘हे’ गाणं; फेव्हरेट पंजाबी सिंगरबद्दल केला खुलासा

Virat Kohli Favourite Singer And Song: मैदानात उतरण्याआधी विराट कोहली ऐकतो ‘हे’ गाणं; फेव्हरेट पंजाबी सिंगरबद्दल केला खुलासा

Jun 22, 2026 | 01:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा