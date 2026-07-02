Beed Crime News : विलास घुले हत्या प्रकरणात कुटुंबीयांचे पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन; पोलिसांचे कारवाईचे आश्वासन

• विलास घुले हत्या प्रकरणात आरोपींच्या अटकेच्या मागणीसाठी कुटुंबीयांचे आंदोलन.
• पोलिसांच्या आश्वासनानंतर पाण्याच्या टाकीवरील आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
• एसआयटीने तपासात चाकू आणि आरोपींनी वापरलेली स्कॉर्पिओ जप्त केली.
बीड: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील टाकळी येथील विलास घुले हत्या प्रकरण आता चांगलंच तापलं आहे. सर्व आरोपींवर तातडीने कारवाई करावी, या मागणीसाठी घुले कुटुंबीयांनी बुधवारी सकाळपासून पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन सुरू केलं. आंदोलनस्थळी गावकऱ्यांनीही ठिय्या देत कुटुंबाला पाठिंबा दिला. अखेर पोलिस अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.
काय नेमकं प्रकरण?
विलास घुले हा एक हॉटेल व्यावसायिक होता, दोन गटात भांडण सुरू होते, त्यामुळे तो मध्यस्थी करण्यासाठी गेला होता, त्यावेळी आरोपीने त्याच्यावरच हल्ला केला. धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आल्यामुळे या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला होता. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती. सर्व आरोपीवर कारवाई करावी या मागणीसाठी बुधवारी सकाळपासून पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन पोलीस अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर सायंकाळी साडेपाच वाजता स्थगित करण्यात आले.
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विलास घुलेंच्या पत्नीला भोवळ
या आंदोलनात विलास घुले यांचे भाऊ रमेश घुले तसेच घुले कुटुंबातील महिला देखील या आंदोलनात सहभागी होत्या. हे आंदोलन गावकऱ्यांनी पाण्याच्या टाकीजवळ ठिय्या सुरु केला होता. आंदोलना दरम्यान मयत घुले यांच्या पत्नीला भोवळ देखील आली त्यानंतर याबाबतची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी या ठिकाणी दाखल होत कारवाईचे आश्वासन दिले. यामध्ये सोशल मीडियातून होणारी बदनामी थांबवण्याबरोबरच उर्वरित आरोपींच्या अटकेसाठी देखील कार्यवाही सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तर आश्वासनाप्रमाणे कारवाई न झाल्यास यापुढे आम्ही आंदोलन करणार असल्याचे रमेश घुले यांनी सांगितले.
स्कॉर्पिओ आणि चाकू जप्त
विलास घुले हत्या प्रकरणात आरोपींनी वापरलेली पांढऱ्या रंगाची स्कॉर्पिओ गाडी आणि चाकू एसआयटीकडून जप्त करण्यात आला आहे. चाकू हा आरोपीच्या शेतातून एसआयटीने जप्त केला आहे. दरम्यान आता विलास घुले हत्या प्रकरणात महत्त्वाचा पुरावा एसआयटीच्या हाती लागल्याने या प्रकरणाच्या तपासाला वेग येणार आहे. या प्रकरणात बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांचा मुलगा सैरव सोनवणे याच्यावर देखील आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सैरव सोनवणे याची एसआयटीकडून चौकशी देखील करण्यात आली आहे.
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Ans: सर्व आरोपींवर कारवाई करून अटक करावी, या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
Ans: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील टाकळी येथे पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करण्यात आले.
Ans: एसआयटीने आरोपींची पांढऱ्या रंगाची स्कॉर्पिओ गाडी आणि हल्ल्यात वापरलेला चाकू जप्त केला आहे.