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Bihar : सतत रडत होते बाळ, आवाज सहन न झाल्याने आईनेच कोयत्याने चिरला ६ महिन्यांच्या मुलीचा गळा; घटनेनंतर आत्महत्येचा प्रयत्न

Updated On: Jun 27, 2026 | 11:16 AM IST
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सारांश

Murder Case : आईच झाली हैवान! बिहारमधील पश्चिम चंपारण जिल्ह्यात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे. सहा महिन्यांची मुलगी रडत असल्याने वैतागलेल्या आईने कोयत्याने गळा चिरत तिची हत्या केली. पोलिसांनी आरोपी आईला ताब्यात घेतले असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

Bihar : सतत रडत होते बाळ, आवाज सहन न झाल्याने आईनेच कोयत्याने चिरला ६ महिन्यांच्या मुलीचा गळा; घटनेनंतर आत्महत्येचा प्रयत्न

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • बिहारमध्ये घडलेल्या या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून पोलिस तपास सुरू आहे.
  • घटनेनंतर संबंधित महिलेने स्वतःलाही इजा केल्याची माहिती समोर आली आहे.
  • पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुरावे जप्त केले असून सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.
बिहारच्या पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातून एक हादरवणारी एक घटना समोर येत आहे. असं म्हणतात की, मुलावर आलेले संकट आई आपल्या अंगावर घेते पण प्रत्येक वाईट परिस्थितीत ती आपल्या मुलाचा जीव धोक्यात घालत नाही. याच कारणामुळे आईला ममतेचे प्रतीक देखील मानले जाते. परंतु समोर आलेल्या घटनेत मात्र आईचे एक अत्यंत क्रुर आणि हैवाण रुप दिसून आले. घटना गोपालपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बरका गावात घडली असून इथे आईनेच आपल्या ६ वर्षांच्या मुलीचा गळा चिरुन हत्या केल्याचे समोर आले आहे. माहितीनुसार, घटनेनंतर महिलेने आत्महत्येचाही प्रयत्न केला.

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खूनाचे कारण धक्कादायक

मृत मुलीची ओळख सुनील दास यांची सहा महिन्यांची मुलगी पूजा कुमारी अशी पटली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलीचे वडिल सुनील दास रोजगारासाठी चंदीगढ येथे काम मजूराचे काम करतात. घरी त्यांची पत्नी, ६ महिन्यांची मुलगी आणि त्याची आई सरस्वती देवी एकत्र राहतात. गुरुवारी रात्री ८ वाजताच्या सुमारास ६ महिन्यांची पूजा अचानक जोरजोरात रडू लागली. पूजाची आई तिला शांत करण्याचा खूप प्रयत्न करते पण पूजा काही शांत व्हायचे नाव घेत नाही. अशात वैतागून महिलेने घरात भाजी चिरण्यासाठीचा कोयता घेतला आणि त्याने पूजाचा गळा चिरत तिची हत्या केली.

सांगण्यात येत आहे की, या घटनेनंतर महिलेने स्वत:च्याही गळ्यावर अनेक वार केले आणि स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न केला. अशात खोलीतून येणारा आवाज ऐकून सरस्वती देवी जेव्हा घटनेस्थळी पोहचली तेव्हा तिथली दृष्ये पाहून त्यांच्या पायाखालची जमिन सरकली. जमिनीवर सहा महिन्यांची नात रक्तबंबाळ होऊन पडली होती तर सून आत्महत्येचा प्रयत्न करत होती. अशात सासूने सूनेच्या हातातील विळा हिसकावून घेतला आणि आरडाओरड करत आजूबाजूच्यांना घटनेची माहिती दिली.

पोलिसांनी आरोपी आईला केली अटक

शेजाऱ्यांनी माहिती देताच गोपाळपूर पोलिस ठाण्यातील अंकित कुमार पोलिसांचे पथक घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पूजाच्या मृतदेहाला ताब्यात घेतले. मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले असून रिपोर्टनंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. जखमी महिलेला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. तिच्या मानेवर गंभीर जखमा आढळून आल्या, जिथे डॉक्टरांनी टाके घातले.

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तक्रार दाखल केली

शुक्रवारी सकाळी मृत मुलीची आज्जी सरस्वती देवी यांच्या तक्रारीच्या आधारावर गोपाळपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी हत्येसाठी वापरण्यात आलेल्या कोयत्यालाही ताब्यात घेतले आहे. पोलिस घटनेचा तपास करत असून प्राथमिक तपासात महिलेच्या मानसिक स्थितीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी सांगितले की तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणि वैद्यकीय अहवालानंतरच पुढील कारवाई करण्यात येईल. सध्या आरोपी आई पोलिसांच्या ताब्यात असून तिची कसून चाैकशी केली जात आहे.

Web Title: Bihar mother kills six month old daughter attempts suicide shocking case

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Published On: Jun 27, 2026 | 11:16 AM

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