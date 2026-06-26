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Bhiwandi News: भावाला पाणी आणायला पाठवून ७ वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार, भिवंडीतून संतापजनक प्रकार उघड

Updated On: Jun 26, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

भिवंडीतील कशेळी परिसरात ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. पैशांचे आमिष दाखवून आरोपीने मुलीला फ्लॅटमध्ये नेऊन अत्याचार केल्याचा आरोप असून, पोलिसांनी अवघ्या दोन तासांत आरोपीला अटक केली.

Bhiwandi News: भावाला पाणी आणायला पाठवून ७ वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार, भिवंडीतून संतापजनक प्रकार उघड

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • भिवंडीत ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार.
  • पोलासांनी आरोपीला अटक केली असून स्थानिकांमध्ये असंतोष.
  • पीडितेवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
राज्यात अल्पवयीन चिमुरडींवर अत्याचाराच्या घटना वाढत असतानाच गुरुवारी दुपारी भिवंडी तालुक्यातील कशेळी परिसरात ७ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची संतापजनक घटना समोर आली. चिमुकली भावासोबत घराखाली खेळत होती. अशात आरोपीची वाईट नजर तिच्यावर पडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीने चिमुकलीला पैशांचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. नरसापूर प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर त्याच दिवशी आणखी एका चिमुकलीवर अत्याचाराची घटना घडल्याने परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. पोलिसांनी घटनेची दखल घेत तपास सुरु केला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान आरोपीचे वय अल्पवयीन असल्याचे समोर येत आहे.

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चिमुकला रुग्णालयात दाखल

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७ वर्षांची पीडित मुलगी तिच्या १० वर्षांच्या भावासोबत इमारती खाली खेळत होती. यावेळी आरोपी दोघांजवळ गेला आणि त्याने दोघांना खाऊचे आमिष दाखवले. भावाकडे ५० रुपये देऊन आरोपीने त्याला पाणी आणण्यासाठी पाठवले आणि मुलीला घेऊन इमारती पासून तीन ते चार बिल्डिंग लांब तो त्याच्या भाड्याच्या फ्लॅटवर गेला. आरोपीने चिमुकलीचे प्रथम हात-पाय बांधले, तिच्या तोंडावर पट्टी बांधली आणि मग तिच्यावर बलात्कार केला. या क्रुर घटनेनंतर मुलीची प्रकृती बिघडली असून तिला उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

आरोपीला अटक

संध्याकाळी चिमुकली घरी परतल्यानंतर तिने आपल्यासोबत घडलेला सर्व प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला. ही माहिती मिळताच कुटुंबीय हादरले आणि त्यांनी तत्काळ सायंकाळी सुमारे सात वाजता नारपोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस उपायुक्त डॉ. पवन बनसोड, सहाय्यक पोलिस आयुक्त सचिन सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय कादबाने यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस पथकाने तातडीने संशयिताचा शोध सुरू केला. पोलिसांनी अवघ्या दोन तासांत फरार संशयिताला अटक केली. आरोपीचे वय १८ वर्षे असून त्याची ओळख अंकित गिरी अशी पटली आहे.

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स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट

या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, रात्री उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्याबाहेर जमलेल्या नागरिकांनी आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. अशा नराधमाला कोर्टात न नेता पोलिसांनी त्याचा थेट एनकाऊंटर करावा अशी मागणी संतप्त नागरिकांकडून केली जात आहे. दरम्यान पोलिस या घटनेचा तपास करत असून लवकरच आरोपीवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

 

 

Web Title: Bhiwandi kasheli 7 year old girl sexual assault accused arrested in two hours

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Published On: Jun 26, 2026 | 02:08 PM

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