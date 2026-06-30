Chhatrapati Sambhajinagar Crime: संपर्क तोडल्याचा राग, प्रियकराने केला धक्कादायक प्रकार; बीबी-का-मकबऱ्याच्या आडोशात कृत्य

• बीबी-का-मकबरा परिसरात आरोपीने तरुणीचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ शूट केल्याचा आरोप आहे.
• संपर्क तोडल्यानंतर आरोपीने व्हिडिओ तरुणीच्या भावाला पाठवल्याची तक्रार करण्यात आली.
• बेगमपुरा पोलिसांनी आरोपी सागर राठोडविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरमधील ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ असलेल्या बीबी-का-मकबरा परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेमसंबंधातील वादातून एका तरुणाने आपल्या प्रेयसीचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ चोरून शूट केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नाही तर संपर्क तोडल्यानंतर रागाच्या भरात त्याने हा खाजगी व्हिडिओ तरुणीच्या सख्ख्या भावाच्या व्हॉट्सॲपवर पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील संशयित आरोपीचे नाव सागर रंजित राठोड (रा. धामणगाव, ता. खुलताबाद) असे आहे. पीडित तरुणी आणि आरोपी सागर राठोड यांच्यात काही काळापासून प्रेमसंबंध होते. काही दिवसांपूर्वी ते दोघे बीबी-का-मकबरा परिसरात फिरण्यासाठी आले होते. यावेळी ऐतिहासिक वास्तूच्या आडोशाचा गैरफायदा घेत सागरने पीडितेच्या नकळत तिचा एक आक्षेपार्ह आणि खाजगी व्हिडीओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला. या व्हिडिओच्या जोरावर तो पीडितेला ब्लॅकमेल करायचा असा संशय आहे.
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काही दिवसांनंतर तरुणीने सागरच्या छळाला कंटाळून तिने त्याच्याशी असलेला सर्व संपर्क तोडला. याचाच तीव्र राग मनात धरून वीरकुत सागरने तिची बदनामी केली. त्याने तो चोरून काढलेला आक्षेपार्ह व्हिडीओ थेट तरुणीच्या सख्ख्या भावाच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर पाठवून दिला. तरुणीने तात्काळ बेगमपुरा पोलीस ठाणे गाठून या विकृत प्रियकराविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
‘तुमच्यासमोरच हात पकडतो, काय कराल?’ पतीसमोरच महिलेचा विनयभंग; विरोध करताच मायलेकांकडून हल्ला
छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिलेचा तिच्या पतीसमोरच विनयभंग करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यावरून महिलेच्या पतीने जाब विचारला तर आरोपीने उघडपणे आव्हान देत तिचा हात पकडला. एवढेच नाही तर आरोपीच्या आईने महिलेवर चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप करत पतीलाही मारहाण करण्यात आली.घडलेली घटना शहरातील टाऊन हॉल परिसरात घडली. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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Ans: छत्रपती संभाजीनगरमधील ऐतिहासिक बीबी-का-मकबरा परिसरात ही घटना घडली.
Ans: तरुणीचा खाजगी व्हिडिओ तिच्या नकळत शूट करून तो तिच्या भावाला पाठवल्याचा आरोप आहे.
Ans: बेगमपुरा पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.