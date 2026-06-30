Sangli Crime: प्रेमातून लग्न ठरलं, पण अट ठरली वादाची; 19 वर्षीय तरुणाची आत्महत्या, नेमकं प्रकरण काय?

• दुर्वांक शेवाळे हा पुण्यात नोकरी करत होता आणि त्याचे एका तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते.
• लग्नाच्या अटीमुळे तो मानसिक तणावात असल्याचा नातेवाइकांचा आरोप आहे.
• पोलिसांनी दोघांच्या सोशल मीडिया डेटाची माहिती मागवून तपास सुरू केला आहे.
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १९ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. लग्नासाठी धर्म बदलण्याच्या अटीमुळे या तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी संबंधित तरुणीसह दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहर पोलिसांनी दोघांच्याही सोशल मीडियाचा डाटा सायबर पोलिसांकडून मागविला आहे. त्यानंतर सविस्तर तपास होणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक अरुण सुगावकर यांनी सांगितले.
काय नेमकं प्रकरण?
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव दुर्वांक शेवाळे असे आहे. तो पुणे येथे नोकरी करत होता. त्याच्या घराजवळच राहणाऱ्या वृद्ध महिलेकडे कोल्हापूरची एक तरुणी अधूनमधून येत होती. त्यातून दोघांची ओळख होऊन प्रेमसंबंध निर्माण झाले. दोघांनी लग्न करण्याचे ठरविले. मात्र, संबंधित तरुणीने लग्नासाठी आपला धर्म स्वीकारावा लागेल, अशी अट घातल्याचा दावा दुर्वांकचे नातेवाईक करत आहेत. याच अटीमुळे दुर्वांक गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड मानसिक नैराश्यात होता. यामुळे त्याने आत्महत्या केली. असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.
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याप्रकरणी दुर्वांकच्या आईने शहर पोलिसात फिर्याद दिली. त्यानुसार संबंधित तरुणी व तिला मदत करणाऱ्या तरुणावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहर पोलिसांनी दोघांच्या सोशल मीडियाचा डाटा संकलन करण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यासाठी सायबर पोलिसांकडून त्यांच्या सोशल मीडियाची माहिती मागविली आहे. ही माहिती आल्यानंतरच तपासाला वेग येणार. या प्रकरणी पोलीस तपास करत आहे.
पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने केली पतीची हत्या, पोलिसांनी उघड केला बनाव
सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीनेच आपल्या पतीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आपल्या भावाच्या मदतीने पतीला रुग्णालयात दाखल करून पोलिसांचीच दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांना संशय आल्याने सगळा बनाव फसला. पोलिसांनी याप्रकरणी महिला आणि तिच्या प्रियकराविरोधात विश्रामबाग पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आनंद हणमंत सर्जे (वय 28) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तो शहरातील एका दुकानात सेल्समन म्हणून काम करत होता. पत्नी आणि दोन मुलांसह तो पोळ मळ्यात राहात होता.
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Ans: लग्नासंबंधीच्या अटी आणि मानसिक तणावामुळे आत्महत्या केल्याचा नातेवाइकांचा आरोप आहे.
Ans: संबंधित तरुणी आणि तिला मदत करणाऱ्या एका तरुणावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: पोलिसांनी दोघांच्या सोशल मीडिया डेटाची माहिती मागवली असून त्याच्या आधारे पुढील तपास केला जाणार आहे.