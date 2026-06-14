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Chhatrapati Sambhajinagar Crime: फॉर्च्युनरची काच फोडून 20 लाखांची रोकड लंपास; चोरटे CCTV मध्ये कैद

Updated On: Jun 14, 2026 | 02:28 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्लॉटिंग व्यावसायिक फैसल खान यांच्या फॉर्च्युनर गाडीची काच फोडून चोरट्यांनी 20 लाख रुपयांची रोकड लंपास केली. बँकेत 10 लाख भरल्यानंतर उर्वरित रक्कम गाडीत ठेवण्यात आली होती. सायरन वाजल्यानंतर प्रकार उघड झाला असून पोलिसांकडून CCTVच्या आधारे तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • फॉर्च्युनरची काच फोडून चोरट्यांनी 20 लाखांची रोकड पळवली.
  • व्यावसायिक बँकेत RTGS फॉर्म भरण्यासाठी गेले असताना चोरी झाली.
  • स्पोर्ट्स बाईकवरून आलेल्या दोन संशयितांचा पोलीस शोध घेत आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक धक्कादायक चोरीची घटना समोर आली आहे. प्लॉटिंग व्यवसाय करणाऱ्या एका व्यावसायिकाच्या फॉर्च्युनर गाडीची काच फोडून तब्बल 20 लाख रुपयांची रोकड चोरट्यांनी लंपास केली आहे. ही घटना 11 जून रोजी बीड बायपास रोडवरील एचडीएफसी बँकेसमोर घडली असून, या प्रकरणामुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून सध्या आरोपींचा शोध सुरू आहे.(Chhatrapati Sambhajinagar Crime)

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कशी केली चोरी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, फैसल खान हे प्लॉटिंग व्यवसाय करतात. व्यवहारातून आलेली मोठी रोकड बँकेत भरण्यासाठी ते आपल्या नातेवाईकांसोबत फॉर्च्युनर गाडीतून आले होते. त्यांच्याकडे एकूण 30 लाख रुपये होते. यापैकी 10 लाख रुपये त्यांनी बँकेत भरले. मात्र उर्वरित 20 लाख रुपये गाडीतच ठेवले होते.(Chhatrapati Sambhajinagar Crime)

दरम्यान, फैसल खान आणि त्यांचे नातेवाईक बँकेत आरटीजीएस फॉर्म भरण्यासाठी गेले असताना चोरट्यांनी त्यांच्या गाडीवर पाळत ठेवली. गाडीत कोणी नसल्याची खात्री होताच दोन चोरटे स्पोर्ट्स बाईकवरून आले आणि त्यांनी फॉर्च्युनरची काच फोडून 20 लाख रुपयांची रोकड चोरून नेली. गाडीची काच फुटताच सुरक्षा यंत्रणेअंतर्गत असलेला सायरन वाजू लागला. सायरनचा आवाज ऐकून बँकेतील एका महिला कर्मचाऱ्याने बाहेर येत कोणाची गाडी आहे, असा आवाज दिला. त्यानंतर फैसल खान तातडीने बाहेर आले. मात्र, तोपर्यंत चोरटे रोकड घेऊन पसार झाले होते.

या घटनेमुळे फैसल खान यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. चोरट्यांना गाडीत मोठी रोकड असल्याची माहिती कशी मिळाली? त्यांनी आधीपासूनच पाळत ठेवली होती का? याचाही तपास पोलीस करत आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत असून, स्पोर्ट्स बाईकवरून आलेल्या दोन संशयितांचा शोध सुरू आहे. या घटनेमुळे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Chhatrapati Sambhajinagar Crime)

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Web Title: Chhatrapati sambhajinagar crime fortuner window smashed 20 lakh cash stolen thieves caught on cctv

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Published On: Jun 14, 2026 | 02:28 PM

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