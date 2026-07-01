Chhatrapati Sambhajinagar Crime: दोन वर्षांचा राग, ऑनलाइन मागवला चाकू अन् शिक्षकावर वार; शाळेत रक्तरंजित घटना

• टीसी घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्याचा माजी शिक्षकासोबत वाद झाला.
• वादानंतर विद्यार्थ्याने चाकूने शिक्षकावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे.
• पोलिसांनी अल्पवयीन विद्यार्थ्याला ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. टीसी घेण्यासाठी आलेल्या एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याने आपल्या माजी वर्गशिक्षकावर थेट चाकूने हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. यामागचं कारण म्हणजे दोन वर्षांपूर्वीच्या अपयशाचा राग असल्याचे समोर आले आहे.
काय घडलं नेमकं?
तिसी घेण्यासाठी आलेला एक अल्पवयीन विध्यार्थी थेट मुख्याध्यापिकांच्या दालनात पोहोचला. तिथे त्याची भेट त्याचे माजी वर्गशिक्षक विशाल धूशिंग यांच्याशी. सुरुवातीला चर्चा सुरु झाली, मात्र क्षणांतच त्याचं रूपांतर वादात झालं. मुख्याध्यापिका आणि शिक्षक विद्यार्थ्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत होते. पण जवळपास अर्धा तास सुरू असलेल्या या वादानंतर परिस्थिती अचानक हाताबाहेर गेली. विद्यार्थ्याच्या मनात दोन वर्षांपासून साचलेला राग उफाळून आला. वाद संपताच वर्गशिक्षक दालनाबाहेर पडत असतांना विद्यार्थ्याने अचानक चाकू बाहेर काढला आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. शिक्षकांना वाचवण्यासाठी धावलेल्या एका व्यक्तीलाही त्याने चाकूचा धाक दाखवत मागे हटवलं. या गोंधळात मुख्याध्यापिकांनी प्रसंगावधान राखत स्वतःचा बचाव केला.
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आरोपी ताब्यात
या हल्ल्यात शिक्षक गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी अल्पवयीन विध्यार्थ्याला ताब्यात घेतले. या हल्ल्यात वापरलेला चाकू जप्त केला असून या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरु आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी परिसक्षेत नापास
२०२३ मध्ये नववीत शिकत असताना विशाल धूशिंग हे आरोपी विद्यार्थ्यांचे वर्गशिक्षक होते. त्याच वर्षी तो परीक्षेत नापास झाला. त्या काळात शिक्षकांसोबत त्याचे वादही झाले होते. याच रागातून आज तो टीसी घेण्यासाठी येताना ऑनलाइन मागवलेला चाकू सोबत घेऊन आल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
संपर्क तोडल्याचा राग, प्रियकराने केला धक्कादायक प्रकार; बीबी-का-मकबऱ्याच्या आडोशात कृत्य
छत्रपती संभाजीनगरमधील ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ असलेल्या बीबी-का-मकबरा परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेमसंबंधातील वादातून एका तरुणाने आपल्या प्रेयसीचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ चोरून शूट केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नाही तर संपर्क तोडल्यानंतर रागाच्या भरात त्याने हा खाजगी व्हिडिओ तरुणीच्या सख्ख्या भावाच्या व्हॉट्सॲपवर पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
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Ans: छत्रपती संभाजीनगरातील एका शाळेत ही घटना घडली.
Ans: दोन वर्षांपूर्वीच्या अपयशाचा राग मनात असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.
Ans: पोलिसांनी अल्पवयीन विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतले असून हल्ल्यात वापरलेला चाकू जप्त केला आहे.