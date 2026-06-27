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Jalgaon Crime: उधारीचे पैसे परत न मिळाल्याचा आरोप; आत्महत्येपूर्वीच्या व्हिडिओने वाढली खळबळ

Updated On: Jun 27, 2026 | 02:50 PM IST
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सारांश

जळगावच्या पाचोरा तालुक्यात आर्थिक व्यवहारातून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रवींद्र महाजन यांनी रेल्वेखाली आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करून पैसे परत न मिळाल्याचा आरोप केला. या प्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरू असून संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाईची मागणी होत आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • रवींद्र महाजन यांनी आत्महत्येपूर्वी व्हिडिओ शूट केला होता.
  • आर्थिक व्यवहारावरून वाद झाल्याचा प्राथमिक अंदाज.
  • व्हिडिओतील आरोपांच्या आधारे पोलिस तपास सुरू
जळगाव: जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पैसे परत दिले नाही म्हणून पैसे देणाऱ्या व्यक्तीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट केली त्यांनतर त्यांनी नागरदेवळा रेल्वेपासून सुमारे 200 मीटर अंतरावर रेल्वेखाली येऊन आत्महत्या केली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना ही जळगावच्या पाचोरा तालुक्यातील संभाजीनगर येथे घडली असल्याची माहिती आहे.

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव रवींद्र महाजन असे आहे. त्यांनी डॉ समाधान पाटील (रा. संभाजीनगर) यांना बिनव्याजी पैसे उधारी दिले होते. डॉ. समाधान पाटील (रा. संभाजीनगर) आणि रवींद्र महाजन यांच्यात आर्थिक व्यवहाराच्या कारणावरून वाद झाला होता. शुक्रवारे सायंकाळी या दोघांमध्ये झटापट झाली. वेळोवेळी पैसे परत मागूनही पैसे परत न मिळत असल्याने रवींद्र यांनी टोकाचा निर्णय घेण्याचा ठरवलं. त्यांनी रवींद्र महाजन यांनी नगरदेवळा रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वेखाली आत्महत्या केल्याची घटना घडली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हडिओ पोस्ट केला आहे.

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व्हिडिओत काय?

आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट केला. ‘माझ्या आत्महत्येस डॉ. समाधान पाटील जबाबदार आहेत. मी त्यांना पैसे मागण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी मला पैसे दिले नाही. माझ्या पश्चात माझ्या कुटुंबाची जबाबदारी घेण्यात यावी. मला सरकारने न्याय द्यावा’, असं त्यांनी आपल्या व्हिडीओत म्हटलं आहे. या व्हिडिओच्या आधारे संबंधित डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी महाजन कुटुंब आणि समाजबांधवांकडून करण्यात येत आहे.

पोलीस तपास सुरु

या प्रकरणाची प्राथमिक नोंद भडगाव पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून संबंधित परिसर हा रेल्वे पोलिस (GRP) चाळीसगाव यांच्या हद्दीत येत असल्याने पुढील कायदेशीर कार्यवाही त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे.

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अपघाताचा बनाव करत 26 वर्षीय तरुणाची हत्या; तीन मित्रांनी दगडाने ठेचून मारल्याचा खुलासा

जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २६ वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातीला अपघात झाल्याचा बनाव करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी या गुन्ह्याचा उलगडा करत तीन आरोपींना अटक केली आहे. घडलेली घटना जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यात कोळन्हावी – डांभुर्णी रस्त्यावर घडली.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात घडली.

  • Que: रवींद्र महाजन यांनी आत्महत्येपूर्वी काय केले?

    Ans: त्यांनी आत्महत्येपूर्वी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट केला होता.

  • Que: आत्महत्येचे कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: आर्थिक व्यवहारातून पैसे परत न मिळाल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..

Web Title: Jalgaon crime allegation of failure to repay borrowed money pre suicide video sparks a sensation

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Published On: Jun 27, 2026 | 02:50 PM

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