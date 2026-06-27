Beed Crime: अल्पवयीन मुलीने दिला बाळाला जन्म, गावात सोडतो म्हणत वाहनात बसवले अन्…

काय घडलं नेमकं?
पीडित मुलगी आष्टी तालुक्यातील अंभोरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बीड-अहिल्यानगर महामार्गालगत असलेल्या एका शाळेत शिक्षण घेत आहे. साधारण वर्षांपूर्वी नेहमी प्रमाणे शाळेतून घरी जाण्यासाठी निघाली होती. एका अज्ञात नराधमाने तिला गावात सोडतो असे म्हंटले आणि तिला स्वतःच्या वाहनात बसवले. त्यांनतर तिचे डोळे बांधून तिला महामार्गाच्या कडेला असलेल्या एका निर्जन स्थळी नेण्यात आले. तिथे तिच्या असहायतेचा फायदा घेत तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार करण्यात आला. एवढेच नाही तर तिला धमकी सुद्धा देण्यात आली. यामुळे घाबरलेल्या मुलीने ही बाब कोणालाच सांगितली नाही.
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कसे समोर आले प्रकरण?
त्यांनतर दोन दिवसांपूर्वी तिच्या पोटात अचानक तीव्र कळा येऊ लागल्या. मुलीची प्रकृती बिघडल्याचे पाहून पालकांनी तिला पोटदुखीच्या उपचारासाठी तातडीने अहिल्यानगर येथील रुग्णालयात नेले. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तिची वैद्यकीय तपासणी केली तेव्हा असता, ती पूर्ण दिवसांची गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले. काही वेळातच तिची प्रसूती होऊन तिने एका बाळाला जन्म दिला. डॉक्टरांनी हा संवेदनशील प्रकार ओळखताच तात्काळ अंभोरा पोलिसांशी संपर्क साधून या घटनेची माहिती दिली.
तपास सुरु
पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच अंभोरा पोलिसांनी वेगाने पावले उचलली आणि पीडित मुलीचा जबाब नोंदवून घेतला. तपासाची चक्रे फिरवत अज्ञात नराधमांविरुद्ध गुरुवारी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी नवीन कायद्यानुसार भारतीय न्याय संहितेचे कलम 65 (1) तसेच बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ‘पोक्सो’ (POCSO) च्या कलम 4 आणि 8 अन्वये गंभीर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहे. मात्र तिच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांची तिच्या कुटुंबाला कल्पना कशी आली नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होता आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.
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Ans: ही घटना बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात अंभोरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.
Ans: पोटदुखीचा त्रास होत असल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
Ans: पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आणि POCSO कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.