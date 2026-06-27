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Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयलला कोर्टात दिलासा मिळणार? ‘पुरावा नाही’ वकिलांचा दावा; उज्वल निकम लढणार सरकारची बाजू

Updated On: Jun 27, 2026 | 12:00 PM IST
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सारांश

पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावरील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण आता न्यायालयीन टप्प्यावर पोहोचले आहे. सिया गोयलच्या बचाव पक्षाने तिच्याविरोधात स्वतंत्र साक्षीदार किंवा ठोस पुरावा नसल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे केतनच्या कुटुंबाच्या मागणीनंतर उज्वल निकम विशेष सरकारी वकील म्हणून खटला लढणार आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सिया गोयलच्या वकिलांनी पोलिस तपासातील पुराव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.
  • पोलिसांसमोरील जबाब न्यायालयात ग्राह्य नसल्याचा बचाव पक्षाचा दावा.
  • केतनच्या कुटुंबासाठी उज्वल निकम सरकारची बाजू मांडणार.
पुणे: महाराष्ट्राला हादरवून टाकणाऱ्या बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण हे न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल हिच्या वकिलाने मोठा दावा केला आहे. सिया गोयलच्या वकिलांनी तिच्याविरोधात कोणताही स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी किंवा ठोस पुरावा नसल्याचा दावा केला आहे. तर दुसरीकडे, केतनच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा यासाठी सरकारकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सिया गोयलच्या वकिलाचा दावा काय?

आरोपी सिया गोयलचा वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दावा केला की, सियाच्या विरोधात पोलिसांकडे कोणताही ठोस स्वतंत्र साक्षीदार नाही. सुरवातीला हा अपघाती मृत्यू म्हणून नोंदवला गेला होता, मात्र नंतर पोलिसांनी हत्येच्या अँगलने तपास सुरू केला. भारतीय साक्ष अधिनियमच्या कलम २३ नुसार, पोलिसांसमोर दिलेला कोणताही जबाब न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही, जोपर्यंत तो मॅजिस्ट्रेटसमोर आणि पोलिसांच्या अनुपस्थितीत नोंदवला जात नाही. भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही आरोपीला स्वतःच्या विरोधात साक्ष देण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही.

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कायद्यानुसार, पोलिसांसमोर नोंदवलेले कोणतेही जबाब किंवा कबुली जोपर्यंत दंडाधिकाऱ्यांसमोर (Magistrate) अधिकृतपणे नोंदवली जात नाही, तोपर्यंत ती न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. तसेच, सिया गोयल ही तपासात पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करत असून, २९ जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत तिला न्यायालयीन कोठडी मिळण्यावर मुख्य भर असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती

केतन अग्रवालच्या वडिलांनी काल पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी या प्रकरणात वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. कुटुंबाच्या या विनंतीची दखल घेत, देशातील ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहण्यास मान्यता दिली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण कुठे घडले?

    Ans: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर ही घटना घडली.

  • Que: सिया गोयलच्या वकिलांचा मुख्य दावा काय आहे?

    Ans: सियाविरोधात स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी किंवा ठोस पुरावा नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

  • Que: या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून कोण काम पाहणार आहेत?

    Ans: ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम हे विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणार आहेत.

Web Title: Ketan agarwal murder case will siya goyal get relief in court lawyers claim lack of evidence ujjwal nikam to represent the government

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Published On: Jun 27, 2026 | 12:00 PM

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