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Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! 40 वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार, व्हिडीओ व्हायरल; 14 आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

Updated On: Jun 30, 2026 | 09:26 AM IST
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सारांश

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जंगल परिसरात 40 वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार केल्याचा आणि त्याचा व्हिडीओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी 15 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून 14 आरोपींना अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार

• जामनेर तालुक्यातील देऊळगाव कापूसवाडी परिसरात घटना घडल्याची माहिती.
• अत्याचाराचा व्हिडीओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याचा आरोप.
• पोलिसांनी कारवाई करत 15 पैकी 14 आरोपींना अटक केली असून एका आरोपीचा शोध सुरू आहे.

जळगाव: जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना सामोर आली आहे. महिला आणि मुलींच्या प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एका ४० वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर अत्याचार करतांना व्हिडीओ ही बनवण्यात आला. हा अत्याचार तिच्या मित्रासमोरच करण्यात आला. त्यांनतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. महिलेला हे समजल्यांनंतर तिने पोलिसात धाव घेतले. पोलिसांनी १४ आरोपींना अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना जामनेर तालुक्यातील देऊळगाव कापूस वाडी या ठिकाणी घडली. या भागात असलेल्या जंगलात एक ४० वर्षीय महिला आपल्या मित्रांसोबत बसली होती. त्याच वेळी तिथे १५ जणांचे टोळके आले. त्यांनी या महिलेची छेड काढली. त्यातील दोन जणांनी या महिलेवर तिच्या मित्रा समोरच अत्याचार केला. ज्या वेळी ते अत्याचार करत होते त्यावेळी तिथे १५ जणांचे टोळके आले. त्यांनी या महिलेची छेड काढली. त्यातील दोन जणांनी या महिलेवर तिच्या मित्र समोरच अत्याचार केला. ज्या वेळी ते अत्याचार करत होते त्यावेळी तिथे असल्या अन्य नराधमांनी त्याचा व्हिडीओ तयार केला. त्यांनतर ते तिथून निघून गेले. झालेला प्रकार या महिलेने कोणालाही सांगितला नाही.

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मात्र त्यानंतर हा व्हिडीओ त्या नराधमांनी सोशल मीडियावर व्हायरल केला. तो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. हे महिलेच्या लक्षात येताच तिने तातडीने पोलिसात धाव घेतली. आपल्यासोबत झालेला प्रकार तिने पोलिसांना सांगितला. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून तातडीने तपासाला सुरुवात केली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. शिवाय फत्तेपूर पोलीस स्टेशनमध्ये 15 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही बातमी वाऱ्यासारखी संपूर्ण जिल्ह्यात पसरली. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. पोलिसांनी १४ जणांना अटक केली आहे. तर एका आरोपीचा शोध सुरु आहे.

पोलिसांचं आवाहन

उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापू रोहम यांनी या घटनेची माहिती दिली आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शिवाय अशा घटना पूर्वी कोणासोबत ही घडल्या असतील तर त्यांनी पुढे येवून तक्रार करावी असे आवाहन ही केले आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: जळगावमध्ये कोणती घटना समोर आली आहे?

    Ans: 40 वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार आणि व्हिडीओ व्हायरल केल्याचा आरोप असलेली घटना समोर आली आहे.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी 15 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून 14 आरोपींना अटक केली आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील देऊळगाव कापूसवाडी परिसरातील जंगलात ही घटना घडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Web Title: Jalgaon crime jalgaon shaken gang rape of 40 year old woman video goes viral 14 accused in police custody

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Published On: Jun 30, 2026 | 09:26 AM

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