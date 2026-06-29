महाराष्ट्र पुन्हा हादरला! 5 वर्षांच्या चिमुकलीवर वारंवार अत्याचार अन्…; माय-लेकीसोबत नक्की घडलं काय?

पाच वर्षीय बालिकेवर वारंवार अत्याचार करून मारहाण
भोपाळमध्ये घेऊन जाताना बलिकेचा खून
भोपाळ पोलिसांनी केला गुन्हा दाखल
शिक्रापूर: सणसवाडी (ता. शिरूर) येथे कामासाठी आलेल्या महिलेशी लग्न करुन तिच्या पाच वर्षीय बालिकेवर वारंवार अत्याचार करून मारहाण केल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. मारहाण करून (Crime) दोघी मायलेकींचा खून करण्याची धमकी देऊन भोपाळमध्ये घेऊन जाताना बालिकेचा खून केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी भोपाळ पोलिसांनी विशाल राजनिश कुमार कोरी याच्यावर अत्याचार व खुनाचा गुन्हा दाखल करत त्याला अटक करून शिक्रापूर पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे.
सणसवाडी (ता. शिरुर) येथे उत्तरप्रदेश येथील एक महिला तिच्या पाच वर्षाच्या बालिकेसह ६ जून २०२६ रोजी आलेली असताना तिने विशाल कोरी याच्या सोबत गळ्यात हार घालून लग्न केले होते. त्यांनतर सणसवाडीत विशाल महिलेच्या बालिकेसोबत लैंगिक अत्याचार करत असल्याची माहिती बालिकेने तिच्या आईला दिली होती. त्यांनतर संबंधित महिलेने विशाल याला याबाबत जाब विचारला असता २१ जून रोजी विशाल याने दोघी माय लेकींना मारहाण करत जीवे मारण्याची धमकी दिली.
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याबाबत भोपाळ रेल्वे पोलीस उनी श्वेता सोमकुवर यांनी याबाबत फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी विशाल राजनिश कुमार कोरी (रा. बडगाव गेट बाहर अन्नपूर्णा कॉलनी पोदिना झांसी उत्तरप्रदेश याच्या विरुद्ध बाललैंगिक अत्याचार सह खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच त्याला अटक करुन शिक्रापूर पोलिस स्टेशन येथे हजर करण्यात आले. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी भोसले करत आहेत.
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चौकशीतून समोर आला सर्व प्रकार
संबंधित महिला व विशाल हे दोघे बालिकेसह मूळ गावी जाण्यासाठी निघाले असताना भोपाळ रेल्वे स्टेशन येथे सकाळच्या सुमारास बालिका बेशुद्ध पडल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर तिला रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी बालिकेला मृत घोषित केले. त्यांनतर बालिकेचे शवविच्छेदन केले असता तिचा मृत्यू डोक्यात मार लागल्याने झाल्याचे निष्पन्न झाले. दरम्यान भोपाल रेल्वे पोलिसांनी याबाबत सखोल चौकशी केली असता महिला व विशाल या दोघांच्या चौकशीतून घडलेला सर्व प्रकार समोर आला.