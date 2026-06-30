Nasrapur Case : चिमुकलीला न्याय मिळाला; आता प्रश्न फाशीच्या अंमलबजावणीचा, भीमराव कांबळेला फासावर कधी लटकवणार?

• 65 वर्षीय भीमराव कांबळेला चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• फास्टट्रॅक सुनावणीत अवघ्या 59 दिवसांत न्यायालयाने निकाल दिला.
• शिक्षेनंतरही अपील आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे फाशीच्या अंमलबजावणीला वेळ लागू शकतो.
पुणे: महाराष्ट्र हादरवून टाकणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर प्रकरणात काल (२९ जून) न्यायालयात चिमुरडीला न्याय मिळाला. आरोपी भीमराव कांबळे याला पुणे सत्र न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणाचा निकाल अवघ्या 59 दिवसात न्यायालयाने दिला. मात्र भीमराव कांबळेला फासावर कधी लटकवणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
काय नेमकं प्रकरण?
महाराष्ट्रदिनी नराधम भीमराव कंबळेने अवघ्या साडेतीन वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली. आरोपीला तातडीने अटक करण्यात आली. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी संतप्त नागरिकांकडून आणि कुटुंबियांकडून करण्यात आली. त्यानंतर सरकारनं सरकारनं एसआयटी स्थापन करून प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर लगेचच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. आणि अवघ्या 59 दिवसात कोर्टानं नराधमाला फाशीची शिक्षा सुनावली. निकालानंतर पीडित मुलीच्या कुटुंबाला कोर्टात अश्रू अनावर झाले. आरोपी भीमराव कांबळेला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली मात्र प्रत्यक्षात या नराधमाला फासावर कधी लटकावणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
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भीमराव कांबळेला फासावर कधी लटकवणार?
अजमल कसाब आणि निर्भया प्रकरणात आरोपींना सात आणि ४ वर्षांनी फाशी देण्यात आली. न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर एवढ्या वर्षांनी आरोपींना फाशी देण्यात आली. आता हा इतिहास पाहता कांबळेच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या फाशीला 5 ते 7 वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. परंतु, आरोपीचे 65 वर्षांचे वय बघता कारागृहात त्याला नैसर्गिक मृत्यू येऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका विधिज्ञ यांनी सांगितले.
नसरापूर प्रकरणातील टाईम लाइन
१ मे ला नसरापूर मध्ये लहान चिमुकलीचा मृतदेह आढळून आला होता.
प्राथमिक तपासात लैंगिक अत्याचार झाल्याचं उघड झालं.
२ मे ला पुरावे गोळा करत त्यांनी गुन्हा दाखल केला आणि संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेतलं.
सुरुवातीला तपास करुन आरोपी निश्चित करण्यात आला.
१६ मे ला पुणे पोलिसांनी १५ दिवसात आरोप पत्र दाखल केल.
२८ मे ला आरोप निश्चित करून न्यायालयाने खटला जलद गतीने चालवण्यास मान्यता दिली.
२० जून ला दोन्ही बाजूने युक्तिवाद सुरू झाले.
सरकारी पक्षाने पुरावे न्यायालयासमोर ठेवले.
२५ मे ला कोर्टाने आरोपी दोषी असल्याच सांगितला.
तुला काय शिक्षा हवी आहे कोर्टाने विचारल!
फाशी की जन्मठेप, कोर्टाने शिक्षा वाचून दाखवली.
अजय मिसार यांनी सरकारी वकील म्हणून फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली.
तर वडिलांनी समाजात एक संदेश जाऊ द्या कडक शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
कोर्टाने २५ तारखेला निकाल राखून ठेवला होता.
आज कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल दिला.
२९ जून सोमवारी आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात आली.
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Ans: आरोपी भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
Ans: या प्रकरणाची सुनावणी अवघ्या 59 दिवसांत पूर्ण झाली.
Ans: आरोपीला अपील आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळते, त्यामुळे अंमलबजावणीला वेळ लागू शकतो.