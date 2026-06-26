Ketan Agrawal Murder Case: ‘केतनला टक्कल होतं अन् तो विग वापरायचा…’, सिया गोयलचा पोलिसांसमोर धक्कादायक खुलासा, खरं कारण आलं समोर

दरम्यान, लोणावळा ग्रामीण पोलीस या हाय-प्रोफाइल प्रकरणाचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सियाच्या या नवीन दाव्यामुळे तपासाची दिशा पूर्णपणे बदलली असली, तरी पोलीस कोठडीत असताना तिच्या कुटुंबीयांनी तिला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले आहे. माहितीनुसार, अटकेनंतर गोयल कुटुंबातील एकाही सदस्याने पोलीस ठाण्यात सियाची भेट घेतलेली नाही. या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी आणि लग्नाबाबतच्या तिच्या पूर्वीच्या भूमिकेचे सत्य जाणून घेण्यासाठी पोलिसांनी सियाच्या भावाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.
पोलीस कोठडीत असताना, आरोपी सिया गोयल हिने रडत-रडत सांगितले की, लग्न ठरल्यानंतर काही काळाने तिला समजले की केतन टकला आहे. लोकांमध्ये किंवा मित्रांमध्ये वावरताना तो विग वापरायचा. सियाने सांगितले की तिला टक्कल असलेल्या पुरुषासोबत आयुष्य घालवायचे नव्हते, परंतु तिचे कुटुंब लग्न मोडण्याच्या विरोधात होते. या हताशेतून तिने चेतन चौधरीची मदत घेतली. सियाचा दावा आहे की, केवळ केतनपासून सुटका करून घेण्यासाठी आणि लग्न थांबवण्यासाठी ती चेतनच्या जवळ गेली होती; तिने ट्रेकिंगच्या बहाण्याने केतनला लोहगड किल्ल्यावर बोलावले आणि त्याची हत्या घडवून आणली.
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या प्रकरणात ठोस पुरावे गोळा करण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलीस आता एका विशेष वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करणार आहेत. मिळालेल्या अहवालानुसार, पोलिसांचे एक पथक लवकरच केतनच्या प्रतिरूपासारख्या दिसणाऱ्या ‘डमी’सह लोहगड किल्ल्यावर जाणार आहे. घटनेच्या वेळी सिया आणि चेतन यांची नेमकी स्थिती काय होती हे स्पष्ट करण्यासाठी तिथे संपूर्ण घटनाक्रम आणि गुन्ह्याचे ठिकाण पुन्हा उभे केले जाणार आहे (रिक्रिएशन केले जाणार आहे). या प्रकरणातील बहुतांश पुरावे हे परिस्थितीजन्य असल्याने, केतनला नेमक्या कोणत्या दिशेने (किंवा कोणत्या कोनातून) ढकलले गेले असावे, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.
हत्येच्या घटनेनंतर सियाचे कुटुंब प्रचंड धक्क्यात आहे आणि सामाजिक बदनामीच्या भीतीमुळे तणावाखाली आहे. तिचा प्रियकर चेतन याचे वडील प्रकरणाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेण्यासाठी वारंवार पोलीस ठाण्यात येत असले, तरी सियाचे आई-वडील किंवा तिचा भाऊ तिला भेटायला आलेले नाहीत. आता पोलिसांनी सियाच्या भावाला चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलावले आहे. केतन अग्रवाल टक्कल असल्याबद्दल सियाने कधी आक्षेप घेतला होता का किंवा त्याच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला होता का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. तसेच, या कटाची पूर्वकल्पना कुटुंबातील अन्य कोणाला तरी असू शकते, या शक्यतेचीही तपास अधिकारी पडताळणी करत आहेत.
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