'माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन...', केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

Jharkhand News : नोकरीसाठी मुलानेच दिली वडिलांच्या खूनाची सुपारी, 10 लाख देऊन रचला भयानक हत्याकांड
सियाच्या पालकांची प्रतिक्रिया
सध्या हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत असून पोलिसांनी आरोपी सिया आणि चेतनला ताब्यात घेतले आहे. केतनच्या आईने मागेच या प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया दिली ज्यात त्यांनी सांगितले की सियावर त्यांना आधीपासूनच संशय होता. अशात नुकतीच सियाच्या वडिलांनीही पहिल्यांदाच या प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सदर घटनेनंतर सियाच्या वडिलांना मानसिक धक्का बसला असून रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.
सिया गोयलची आई यांनी केतनला तो खूप चांगला मुलगा आहे असं म्हणत सांगितले की, जर त्यांची मुलगी दोषी निघाली तर तिला कठोर शिक्षा मिळायला हवी. एएनआयच्या वृत्तानुसार, सिया गोयलचे बाबा आयसीयूमध्ये उपचार घेत असून त्यांनी मुलीच्या या कृत्यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सियाच्या वडिलांनी सांगितले की, केतन अग्रवाल त्यांना ‘मुलासारखा’ होता. सियाचे वडील, प्रवीण गोयल यांनी आपल्या होणाऱ्या जावयासोबतच्या जवळच्या नात्याची आठवण करून देत म्हटले की, ते त्याच्याशी इतके जोडले गेले होते की त्याला मुलासारखेच मानत होते. ते म्हणाले की, या दुःखद घटनेने सर्वांना धक्का बसला आहे.
झारखंडच्या रामगड जिल्ह्यात भीषण अपघात; ट्रक-प्रवासी वाहनात जोरदार धडक, सात जणांचा मृत्यू
सियाच्या वडिलांनी पुढे म्हटले की, “आम्हाला विश्वास बसत नाहीये की केतन गेला आहे. त्यांचा मुलगा आमचाही मुलगा होता. मी त्याच्यासोबत इतका जोडला गेलो होतो की, त्याला मी माझा मुलगा मानले होते. आज आम्ही अत्यंत प्रेमळ, हुशार आणि चांगला मुलगा गमावला आहे. आम्ही दु:खी आहोत आणि याहून मोठं दु:ख नाही. भविष्यासाठी आम्ही खूप चांगली स्वप्ने पाहिली होती. लग्न उदयपुर होणार होते”.