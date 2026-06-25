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  • Ketan Agrawal Murder Case Inside Story Pune Cafe Cctv Siya Goyal Youtube History

‘कॅफेच्या टेबलवर केतनच्या मर्डरचा प्लॅनिंग, हातात हात अन्…’, सिया-चेतनचा ‘तो’ Video पाहून म्हणाल, ‘काय कारस्थानी होती बाई…’

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:12 PM IST
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सारांश

Ketan Agarwal Muder Case Update: पुणे केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी समोर आली आहे. पुण्याच्या 'थर्ड वेव्ह कॉफी' कॅफेमधील १ तासाचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि सिया गोयलची यूट्यूब सर्च हिस्ट्री यावरून हत्येचा मोठा कट उघड झाला आहे.

Ketan Agarwal Muder Case (Photo Credit- X)

Ketan Agarwal Muder Case (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘कॅफेच्या टेबलवर केतनच्या मर्डरचा प्लॅनिंग हातात हात अन्…’
  • सिया-चेतनचा ‘तो’ Video पाहून म्हणाल
  • ‘काय कारस्थानी होती बाई…’
Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या हाती एक अत्यंत धक्कादायक आणि निर्णायक पुरावा लागला आहे. त्यांना पुण्यातील एका प्रसिद्ध कॅफेमधील विशेष सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले आहे, ज्यामुळे या हत्येचे संपूर्ण गूढ उकलले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या फुटेजमध्ये मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी हत्येच्या आदल्या दिवशी कॅफेमधील एका टेबलावर बसलेले दिसत आहेत; ते एकमेकांशी बोलताना आणि कदाचित हत्येचा कट अंतिम करताना दिसत आहेत. या नवीन डिजिटल पुराव्यामुळे, ही घटना ट्रेकिंगदरम्यान झालेली केवळ एक सामान्य दुर्घटना होती, हा आरोपींचा दावा पूर्णपणे खोटा ठरला आहे. केतनच्या हत्येच्या आदल्या दिवशी चेतन आणि सिया यांची भेट झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

‘थर्ड वेव्ह कॉफी’मध्ये घालवला एक तास; दुपारी ४:३५ वाजता प्रवेश

पोलिस तपास आणि सीसीटीव्ही टाइमलाइननुसार, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी १७ जूनच्या (हत्येच्या आदल्या दिवशी) संध्याकाळी पुण्यातील ‘थर्ड वेव्ह कॉफी’ या कॅफेला भेट दिली होती. कॅमेरा रेकॉर्डनुसार, हे दोघे दुपारी ४:३५ च्या सुमारास कॅफेमध्ये दाखल झाले. तेथे त्यांनी सुमारे एक तास घालवला आणि एकाच टेबलावर बसून गंभीर चर्चा केली. त्यानंतर सायंकाळी ५:३० च्या सुमारास ते कॅफेमधून बाहेर पडले. तपास यंत्रणांचा असा दावा आहे की, याच एका तासाच्या कालावधीत केतन अग्रवालचा काटा काढण्याचा अंतिम आणि पक्का कट रचला गेला आणि हाच कट दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच १८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर अंमलात आणला गेला.


Ketan Agarwal Muder Case: लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…

यूट्यूबवर लोहगड किल्ल्याची पाहणी; चेतनसोबत लोकेशन शेअर केले

तपासादरम्यान केवळ कॅफेमधील फुटेजच नाही, तर इतरही अनेक धक्कादायक डिजिटल पुरावे समोर आले आहेत. सायबर सेलच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, घटनेच्या काही दिवस आधी सिया गोयलने तिच्या मोबाईलवर यूट्यूबचा वापर करून लोहगड किल्ल्याची भौगोलिक रचना, तिथल्या धोकादायक वाटा आणि खोल दऱ्यांची माहिती देणारे व्हिडिओ पाहिले होते. पोलिसांनी दावा केला आहे की, सियाने इंटरनेटवरून मिळवलेली ही भौगोलिक माहिती आणि अचूक ठिकाणांचे (लोकेशनचे) स्क्रीनशॉट्स चेतन चौधरीसोबत शेअर केले होते. तपास अधिकारी या चॅट रेकॉर्ड्स आणि सर्च हिस्ट्रीला या पूर्वनियोजित कटाचा सर्वात भक्कम तांत्रिक पुरावा मानत आहेत.

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील सर्वात दुःखद बाब म्हणजे, हा २६ वर्षीय रिअल इस्टेट व्यावसायिक आपली होणारी पत्नी सिया गोयल हिचा वाढदिवस (१९ जून) खरोखरच खास आणि भव्य करण्यासाठी तयारी करण्यात मग्न होता. तपासातून असे समोर आले की, या उत्सवासाठी केतनने महाबळेश्वरमधील एका अति-आलीशान रिसॉर्टमध्ये ४० ते ५० खोल्या आरक्षित केल्या होत्या आणि तो अनेक मोठ्या ‘सरप्राइजेस’चे नियोजन करत होता.

मात्र, केतनला याची अजिबात कल्पना नव्हती की, ज्या तरुणीसाठी तो हा आनंददायी सोहळा घडवून आणण्याची तयारी करत होता, तीच तरुणी एका कॅफेमध्ये बसून त्याच्या हत्येचा कट रचत होती. मुलाच्या मृत्यूमुळे पूर्णपणे खचून गेलेले त्याचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी अश्रू ढाळत सांगितले की, विश्वास आणि एका पवित्र नात्याच्या नावाखाली आपल्या मुलासोबत जो क्रूर विश्वासघात केला गेला, त्याबद्दल फाशीची शिक्षा हीच एकमेव योग्य शिक्षा आहे.

Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ

Web Title: Ketan agrawal murder case inside story pune cafe cctv siya goyal youtube history

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Published On: Jun 25, 2026 | 06:12 PM

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