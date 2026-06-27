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Ketan Agrawal Murder Case: सिया अन् चेतनची पहिल्यांदा भेट कशी झाली? 2004 कॉल्सने वाढला संशय

Updated On: Jun 27, 2026 | 10:21 AM IST
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सारांश

पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर झालेल्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात तपासातून नवे खुलासे समोर येत आहेत. सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची ओळख क्रिकेटच्या मैदानावर झाल्याचा तपासात दावा आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार दोघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फोनवर संपर्क झाला होता. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सिया आणि चेतनची पहिली भेट क्रिकेट सामन्यादरम्यान झाल्याचे समोर आले.
  • दोघांमध्ये हजारो कॉल्स आणि तासन्तास संवाद झाल्याचा तपासात दावा.
  • सिया-चेतनच्या संबंधांची आणि हत्येच्या कटाची चौकशी सुरू.
पुणे: केतन अग्रवाल हत्याकांड प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे होत आहे. आता मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांच्या प्रेमसंबंधाची सुरुवात कशी झाली. त्यांची पहिली भेट कशी झाली याचा खुलासा झाला आहे. एवढेच नाही तर काल पोलिसांनी सियाचा भाऊ साहिल याला ताब्यात घेऊन तब्ब्ल १० तास कसून चौकशी केली आहे. याचौकशीतून देखील अनेक खुलासे समोर आले आहेत. (Ketan Agrawal Murder Case)

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कशी झाली सियाची आणि चेतनची भेट?

सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पहिली ओळख एका क्रिकेट सामन्यादरम्यान झाली होती. सियाचा भाऊ साहिल आणि चेतन हे दोघेही एकत्र क्रिकेट खेळायचे. साहिलचे सामने पाहण्यासाठी आणि स्वतः खेळण्यासाठी सिया नेहमी भावासोबत जात होती. याच मैदानावर सिया आणि चेतनची पहिली भेट झाली. त्यानंतर एका मित्राच्या दिवाळी पार्टीत हे दोघे पुन्हा समोरासमोर आले. या पार्टीनंतर त्यांच्यात नियमित भेटीगाठी वाढू लागल्या. ही मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली. पोलिसांनी या दोघांची सीडीआर तपासले असता यांच्यात तब्ब्ल २००४ वेळा फोनवर संपर्क झाला होता. या दोघांनी मिळून सुमारे 238 तास संवाद साधला होता. सियाच लग्न केतांसोबत ठरलं असतांनाही सिया आणि चेतन तासंतास एकमेकांच्या संपर्कात होते. या संवादादरम्यान केतनच्या हत्येचा कट रचण्यात आला असा संशय पोलिसांना आहे. (Ketan Agrawal Murder Case)

सियाचा भाऊ साहिलची १० तास चौकशी

चेतन हा सियाचा भाऊ साहिलचा जवळचा मित्र असल्याने पोलिसांना त्याला ताब्यात घेत १० तास चौकशी केली. त्याला या संपूर्ण कटाची माहिती आधीपासून होती का? किंवा त्याने नकळत या दोघांना मदत केली का? याचा छडा लावण्यासाठी पोलिसांनी काल साहिलला ताब्यात घेऊन तब्बल 10 तास चौकशी केली. (Ketan Agrawal Murder Case)

मोबाईल चॅट्स केले डिलीट

सिया आणि चेतन या दोघांमधील प्रेमसंबंध आणि हत्येच्या कटाची माहिती चुकूनही कोणाच्या हाती लागू नये, यासाठी या दोघांनी आपल्या मोबाईलमधील सर्व चॅट्स आणि कॉल रेकॉर्ड्स डिलीट करून टाकले होते. आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. लोणावळा पोलिसांनी दोन्ही आरोपींचे मोबाईल फोन जप्त केले आहे. ते तातडीने फॉरेन्सिक सायन्स लॅबमध्ये (Forensic Lab) पाठवले आहेत. फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीने या मोबाईलमधील डिलीट केलेले व्हॉट्सॲप चॅट्स, मेसेजेस आणि इतर डेटा पुन्हा रिकव्हर केला जाणार आहे. हा डेटा हाती आल्यानंतर केतन अग्रवाल हत्येचा संपूर्ण कट कोर्टात सिद्ध करणे पोलिसांना अधिक सोपे होणार आहे. (Ketan Agrawal Murder Case)

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सिया आणि चेतनची पहिली भेट कशी झाली?

    Ans: तपासानुसार दोघांची पहिली भेट क्रिकेटच्या मैदानावर झाली होती.

  • Que: पोलिसांना कोणत्या गोष्टींचा संशय आला?

    Ans: दोघांमधील मोठ्या प्रमाणातील फोन संपर्क आणि संवादामुळे पोलिसांचा संशय वाढला.

  • Que: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सध्या काय सुरू आहे?

    Ans: सिया आणि चेतनची चौकशी सुरू असून पोलिसांकडून पुढील तपास केला जात आहे.

Web Title: Ketan agrawal murder case how did siya and chetan first meet 2004 calls raised suspicions

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Published On: Jun 27, 2026 | 10:21 AM

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