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Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात उज्वल निकमांची एंट्री; जलदगती न्यायालयात खटला चालवण्याची तयारी

Updated On: Jun 27, 2026 | 08:04 AM IST
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सारांश

पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर झालेल्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात मोठी घडामोड झाली आहे. केतनच्या कुटुंबीयांच्या मागणीनंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी खटला प्रभावीपणे लढवला जाणार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात उज्वल निकम विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणार.
  • केतनच्या कुटुंबीयांनी जलदगती न्यायालयाची मागणी केली होती.
  • पोलिस तपासातील पुरावे खटल्यात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
पुणे: पुण्याच्या लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून देत केतन अग्रवाल याची दुर्दैवी हत्या केल्याचे समोर आले. या प्रकरणात केतन अग्रवालची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी हे दोघे अटकेत आहे. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकलं आहे. आता केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी शुक्रवारी पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत आपल्या मुलाला न्याय मिळावा अशी मागणी केली. या हायप्रोफाइल हत्याकांडात आता ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

केतन अगरवालच्या वडिलांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट

केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी शुक्रवारी म्हणजेच २६ जुन रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आपल्या मुलाला न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवली जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विशाल अग्रवाल दिले.

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उज्वल निकम यांची एंट्री

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात जलदगती न्यायालय आणि विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची मागणी देखील विशाल अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. ही मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी तत्काळ मान्य केली. ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनीही या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहण्यास संमती दिली.

उज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया

उज्वल निकम यांची सदर प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. हे आव्हानात्मक प्रकरण आहे. मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनद्वारे अग्रवाल कुटुंबियांची मागणी सांगितली, पोलिसांचा तपास हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. लॉजिकल एंडला हे प्रकरण घेऊन जाणे गरजेचे आहे, असं उज्वल निकम म्हणाले.

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Frequently Asked Questions

  • Que: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण कुठे घडले?

    Ans: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर ही घटना घडली.

  • Que: या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून कोणांची नियुक्ती झाली?

    Ans: ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

  • Que: उज्वल निकम यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: हे आव्हानात्मक प्रकरण असून तपासातील पुरावे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Web Title: Ketan agrawal murder case ujjwal nikam enters the lohagad murder case preparations underway to conduct the trial in a fast track court

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Published On: Jun 27, 2026 | 08:04 AM

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