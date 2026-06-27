Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात उज्वल निकमांची एंट्री; जलदगती न्यायालयात खटला चालवण्याची तयारी

केतन अगरवालच्या वडिलांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट
केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी शुक्रवारी म्हणजेच २६ जुन रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आपल्या मुलाला न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवली जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विशाल अग्रवाल दिले.
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उज्वल निकम यांची एंट्री
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात जलदगती न्यायालय आणि विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची मागणी देखील विशाल अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. ही मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी तत्काळ मान्य केली. ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनीही या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहण्यास संमती दिली.
उज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया
उज्वल निकम यांची सदर प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. हे आव्हानात्मक प्रकरण आहे. मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनद्वारे अग्रवाल कुटुंबियांची मागणी सांगितली, पोलिसांचा तपास हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. लॉजिकल एंडला हे प्रकरण घेऊन जाणे गरजेचे आहे, असं उज्वल निकम म्हणाले.
लोणावळा ग्रामीण परिसरात झालेल्या केतन अग्रवाल यांच्या दुर्दैवी हत्येच्या प्रकरणात केतन अग्रवाल यांचे वडिल विशाल अग्रवाल यांनी आज पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि आपल्या मुलाला न्याय मिळावा, अशी मागणी केली.
या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी… pic.twitter.com/JGAsQVCOvd — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 26, 2026
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Ans: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर ही घटना घडली.
Ans: ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Ans: हे आव्हानात्मक प्रकरण असून तपासातील पुरावे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.