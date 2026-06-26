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Jharkhand News : नोकरीसाठी मुलानेच दिली वडिलांच्या खूनाची सुपारी, 10 लाख देऊन रचला भयानक हत्याकांड

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:58 AM IST
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सारांश

Murder Case : नोकरीसाठी मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल, स्वत:च्याच वडिलांच्या हत्येचा कट रचला आणि घटना समोर येताच झारखंड हादरलं. पोलिसांनी मूळ आरोपी मुलासोबत आणखी दोन जणांना अटक केली असून पुराव्यांच्या आधारावर लवकरच आरोपींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.

Murder Case : नोकरीसाठी मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल, स्वत:च्याच वडिलांच्या हत्येचा कट रचला आणि घटना समोर येताच झारखंड हादरलं. पोलिसांनी मूळ आरोपी मुलासोबत आणखी दोन जणांना अटक केली असून पुराव्यांच्या आधारावर लवकरच आरोपींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • एका कुटुंबातील धक्कादायक कटाचा पोलिसांनी उलगडा केला.
  • विशेष तपास पथकाने अल्पावधीत आरोपींपर्यंत पोहोचत महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले.
  • तपासात समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीने संपूर्ण परिसर हादरला.
झारखंडच्या धनबाद जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. इथे मुलगाच वडिलांच्या जीवावर उठला आणि नोकरीसाठी त्याने वडिलांच्या हत्येचा कट रचला. समोर आलेल्या माहितीनुसार, बेरोजगार मुलाने बीसीसीएलमध्ये सहानभूतीच्या जोरावर सरकारी नोकरी मिळवण्याचा कट रचला. यासाठी त्याने स्वत:च्याच वडिलांची हत्या करण्याचा निर्णय घेतला आणि फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने वडिलांचा काटा काढला. या भीषण हत्याकांडाचा खुलासा करत धनबाद पोलिसांनी मुख्य आरोपी मुलासोबत दोन जणांना अटक केली आहे. मृतक वडिलांची ओळख तुलेश्वर नोनिया अशी पटली आहे.

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झुडपांमध्ये मिळाला वडिलांचा मृतदेह

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सदर घटना २० जून रोजी सकाळच्या सुमारास घडली. पहाटे पाच वाजताच्या सुमारास वाॅचमॅनने चिहाटीवरुन बरोराला जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला झुडपांमध्ये रक्ताने माखलेला एक मृतदेह पाहिला. त्याने लगेच पोलिसांना याची माहिती दिली, ज्यानंतर पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेहाला ताब्यात घेतलं आणि गुन्हा दाखल करुन घटनेचा तपास करायला सुरुवात केली. या घटनेचा तपास करण्यासाठी स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) स्थापन करण्यात आली.

१० लाखांची सुपारी

SIT ने आपला तपास सुरु केल्यानंतर फार कमी वेळेत आरोपींचा पर्दाफाश करण्यात आला. ग्रामीण एसपीने सांगितले की, मृत तुलेश्वर नोनिया यांचा मोठा मुलगा विजय नोनिया हा बऱ्याच काळापासून बेरोजगार होता. नोकरी न मिळत असल्याने तो तणावात गेला आणि त्याने वडिलांच्या हत्येचा कट रचला. वडिलांच्या मृत्यूनंतर सहानभूतीच्या आधारावर त्याला बीसीसीएलमध्ये नोकरी मिळेल असा विचार आरोपीने केला. याच विचाराने मलगा विजय याने दोन आरोपींना आपल्या वडिलांची हत्या करण्यासाठी दहा लाखांची सुपारी दिली. आरोपींनी बुधवारी संधी साधत तुलेश्वर नोनिया यांना निर्जन जागी कोळशाच्या दगडाखाली चिरडून ठार मारले.

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रक्ताने माखलेला दगड आणि बाईक ताब्यात

पोलिसांनी माहिती देत सांगितले की, हत्येचा मूळ सूत्रधार मुलगा विजय नोनिया, शूटर अखिलेश मल्लाह आणि अमित कुमार यांना अटक करण्यात आली आहे. चाैकशीदरम्यान तीघांनी आपला गन्हा कबूल केला असून लवकरच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पोलिसांनी घटनास्थळी रक्ताने माखलेला दगड आणि एक मोटारसायकल ताब्यात घेतली आहे. घटनेशी जोडलेले सर्व पुरावे ताब्यात घेण्यात आले असून फाॅरेंसिक रिपोर्टची प्रतीक्षा केली जात आहे. तपास अद्याप सुरु असून संबंधित आरोपींवर लवकरच कठोर आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

 

Web Title: Jharkhand son plots fathers murder for compassionate job dhanbad crime news in marathi

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Published On: Jun 26, 2026 | 08:58 AM

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