Mumbai Crime News : मोहरम मिरवणुकीत खळबळ! ‘पेन किलर’च्या नावाखाली वाटल्या उंदीर मारण्याच्या विषारी गोळ्या

Mumbai Crime News Marathi : मुंबईच्या भायखळा परिसरात मोहरमच्या काळात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मोहरमच्या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या नागरिकांना पेन किलर (वेदनाशामक) गोळ्या असल्याचे भासवून उंदीर मारण्याच्या विषारी गोळ्या वाटण्यात आल्याचा आरोप आहे. या गोळ्या खाल्ल्यानंतर काही तरुण आजारी पडले, तर एकाला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मुंबई पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे, गोळ्या वाटणाऱ्या मुख्य आरोपीला रंगेहाथ अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून १४,००० विषारी गोळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणाची माहिती देताना पोलीस उपआयुक्त (डीसीपी) जयंत मीना यांनी सांगितले की, आरोपीने काही विशिष्ट व्यक्तींना लक्ष्य करून त्यांना गंभीर इजा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने अंदाजे ३०,००० रिकाम्या कॅप्सूल आणि १०० किलोग्रॅम झिंक फॉस्फाइड (उंदीर मारण्यासाठी वापरले जाणारे एक अत्यंत विषारी रसायन) ऑनलाइन मागवले होते. त्याने प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये अंदाजे एक ग्रॅम झिंक फॉस्फाईड भरून या विषारी गोळ्या तयार केल्या होत्या. या गोळ्या वेदनाशामक असल्याचे सांगून तो मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या लोकांची फसवणूक करत होता.
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जेव्हा मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या काही लोकांनी या गोळ्या खाल्ल्या, तेव्हा त्यांना तीव्र पोटदुखी आणि उलट्यांचा त्रास झाला. पीडितांनी त्याच रात्री पोलिसांत तक्रार दाखल केली. गोळ्या वाटणाऱ्या व्यक्तीवर संशय आल्याने भायखळा पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली. आरोपीचा मोबाईल नंबर आणि इतर तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी त्याला त्याच्या घरातून ताब्यात घेतले. झडतीदरम्यान, त्यांच्याकडून अंदाजे १४,००० तयार कॅप्सूल आणि सुमारे ५० किलो उंदीर मारण्याचे विष जप्त करण्यात आले.
मुंबई पोलिसांच्या वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे एक मोठी दुर्घटना टळली. जर या १४,००० गोळ्या मोठ्या संख्येने नागरिकांनी खाल्ल्या असत्या, तर शेकडो लोकांचे प्राण धोक्यात आले असते. आरोपीने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विषारी गोळ्या का तयार केल्या आणि त्यामागे त्याचा हेतू काय होता, हे निश्चित करण्यासाठी सखोल तपास सुरू आहे.
प्राथमिक तपासात, पोलीस या प्रकरणाची तुलना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखल्या जाणाऱ्या ‘लोन वुल्फ अटॅक’शी करत आहेत, ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती नागरिकांना लक्ष्य करून मोठा हल्ला करण्याचा प्रयत्न करते. दहशतवादी संघटना किंवा आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कशी संबंध असण्याची शक्यताही तपासली जात आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान एक संशयित व्यक्ती लोकांना कॅप्सूल वाटत होता. अग्रिपाडा पोलीस स्टेशनचे डीसीपी जयंत मीना आणि त्यांच्या पथकाच्या सतर्कतेमुळे ही हालचाल उघडकीस आली. चौकशीदरम्यान, आरोपीने त्या कॅप्सूल वेदनाशामक असल्याचे सांगून पोलिसांची दिशाभूल केली, परंतु संशय वाढल्याने पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आणि कॅप्सूल व त्याचा मोबाईल फोन जप्त केला.
अटक करण्यात आलेला आरोपी फयाज प्रेमजी हा पुणे येथील विमान नगर भागातील रहिवासी असून त्याचे वय ३९ वर्षे आहे. तपासादरम्यान, त्याच्या घरातून १४,९०० तयार कॅप्सूल आणि ऑनलाइन मागवलेले ५० किलो झिंक फॉस्फाइड जप्त करण्यात आले. प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये एक ग्रॅम झिंक फॉस्फाइड टाकून आपण या विषारी गोळ्या तयार केल्याचे आरोपीने चौकशीदरम्यान कबूल केले.
आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, आरोपी २०२५ मध्ये इराण आणि इराकच्या दौऱ्यावरून परतला होता, हेदेखील उघडकीस आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागील खरा हेतू आणि त्याचा संबंध कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय किंवा दहशतवादी नेटवर्कशी आहे का, याचा तपास मुंबई पोलीस करत आहे.
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