शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Ketan Agrawal Case Siyas Father Clarifies Reports About A 17 Crore Palace And Chartered Planes Reveals The Actual Wedding Budget

Ketan Agrawal Case: 17 कोटींचा पॅलेस आणि चार्टर्ड विमानांच्या बातम्यांवर सियाच्या वडिलांचा खुलासा; सांगितलं लग्नाचं खरं बजेट

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आता लग्नाच्या खर्चावरून सुरू असलेल्या चर्चांवर सिया गोयलच्या वडिलांनी खुलासा केला आहे. 17 कोटींचा पॅलेस आणि खासगी विमानांच्या बातम्या चुकीच्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. उदयपूरमध्ये लग्न होणार होते आणि एकूण खर्च अंदाजे 4 ते 5 कोटी रुपये असणार होता, असा दावा त्यांनी केला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 17 कोटींचा पॅलेस आणि प्रायव्हेट जेटच्या चर्चांना सियाच्या वडिलांचा नकार.
  • लग्न उदयपूरमधील रिसॉर्टमध्ये होणार असल्याचे सांगितले.
  • लग्नाचा एकूण खर्च 4 ते 5 कोटींच्या आसपास असल्याचा दावा.
पुणे: महाराष्ट्रातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर या प्रकरणाशी संबंधित अनेक धक्कादायक दावे आणि चर्चा समोर येत आहेत. केतन आणि सिया गोयल यांच्या होणाऱ्या लग्नासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, 17 कोटींचा पॅलेस आणि खासगी विमानांच्या बुकिंगच्या बातम्या चर्चेत होत्या. मात्र, आता सियाचे वडील प्रवीण गोयल यांनी या सर्व दाव्यांवर स्पष्टीकरण देत वेगळेच वास्तव सांगितले आहे.

काय म्हणाले सियाचे वडील ?

सियाचे वडील प्रवीण गोयल यांनी सांगितले की, ‘मीडियात चाललेल्या १४ ते १७ कोटी रुपयांच्या विमानांच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि चुकीच्या आहेत. लग्नासाठी कोणतेही खाजगी विमान (Private Jet) बुक करण्यात आले नव्हते. याबद्दल कधी कोणती चर्चाही झाली नव्हती. आम्ही आपापसात ठरवले होते की, जुलै महिन्यात दोन्ही कुटुंबे आपापली विमानाची तिकिटे स्वतः काढतील. पुण्यावरून आमच्या बाजूने साधारण ७० कपल्स जाणार होते. मी स्वतः पुण्यावरून अहमदाबाद आणि तिथून पुढे कारने हॉटेलपर्यंत जाण्याचे नियोजन पुढच्या महिन्यात करणार होतो. पण देवाच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं.

Satara News : लग्नाची सनई वाजण्याआधीच पोलिसांचा सायरन! रहीमतपूरमध्ये १५ वर्षीय मुलीचा बालविवाह रोखला

लग्न जयपूरला नाही, तर…

जयपूरमध्ये कोणतेही हॉटेल बुक करण्यात आले नव्हते, तर उदयपूरमधील ‘अनंता रिसॉर्ट’ (Ananta Resort) बुक करण्यात आले होते. तिथे एका कपलचा ३ दिवसांचा खर्च साधारण ८७,००० रुपये होता. आमच्या बाजूने ६० ते ६५ खोल्या आणि मुलीच्या बाजूने १५० ते १५५ खोल्या बुक केल्या होत्या. ३ दिवसांचे बजेट, कार्यक्रम, जेवण या सर्वांचा मिळून हॉटेलचा एकूण खर्च २.७५ कोटी ते ३ कोटी रुपयांच्या दरम्यान होणार होता, असे सियाच्या वडिलांनी म्हंटल. पुढे म्हणाले
मुलगा-मुलगी एकमेकांना भेटल्यानंतर दीड-दोन तास त्यांची चर्चा झाली होती. त्यानंतर एका छोट्या कार्यक्रमात लग्न ठरले. १५ ऑगस्टला येणारा सण आणि घरातील माता की चौकीचा कार्यक्रम, तसेच हॉटेलचा सर्व खर्च मिळून सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत संपूर्ण लग्नाचा एकूण खर्च साधारण ४ ते ५ कोटी रुपयांच्या दरम्यान होणार होता. यापेक्षा मोठा कोणताही खर्च नव्हता.

सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांबाबत दिली महत्त्वाची माहिती

आम्ही त्यांना काही गोष्टी दिल्या होत्या. त्यांनी देखील सियाला जे काही दिले होते, ते आम्ही तातडीने त्यांच्याकडे सुपूर्द केले होते. आमच्या घरात डिसेंबर महिन्यापासून नूतनीकरणाचे काम सुरू असून तिथे १० लोकांची टीम काम करत आहे. जर आम्ही पती-पत्नी बाहेर गेलो, तर मागे दागिन्यांची देखभाल कोण करणार? याच काळजीपोटी माझी पत्नी नेहमी त्यांना फोन करून सांगायची की, ‘दीदी, केतनकडे आम्ही हे दागिने परत देत आहोत, तुम्ही ते सांभाळा, आम्हाला ते इथे ठेवायचे नाहीत.’ त्यामुळे त्यांनी आजपर्यंत जे काही दिले होते, ते आम्ही त्यांना सुरक्षितपणे परत केले होते. असे देखील त्यांनी सांगितले.

Jalgaon Crime: उधारीचे पैसे परत न मिळाल्याचा आरोप; आत्महत्येपूर्वीच्या व्हिडिओने वाढली खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: केतन आणि सियाचे लग्न कुठे होणार होते?

    Ans: केतन आणि सियाचे लग्न उदयपूरमधील अनंता रिसॉर्टमध्ये होणार होते.

  • Que: सियाच्या वडिलांनी कोणत्या बातम्यांचे खंडन केले?

    Ans: 17 कोटींचा पॅलेस आणि खासगी विमान बुक केल्याच्या बातम्यांचे त्यांनी खंडन केले.

  • Que: लग्नाचा अंदाजे खर्च किती सांगण्यात आला?

    Ans: लग्नाचा एकूण खर्च साधारण 4 ते 5 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: Ketan agrawal case siyas father clarifies reports about a 17 crore palace and chartered planes reveals the actual wedding budget

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 03:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangli Crime: पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने केली पतीची हत्या, पोलिसांनी उघड केला बनाव
1

Sangli Crime: पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने केली पतीची हत्या, पोलिसांनी उघड केला बनाव

Jalgaon Crime: उधारीचे पैसे परत न मिळाल्याचा आरोप; आत्महत्येपूर्वीच्या व्हिडिओने वाढली खळबळ
2

Jalgaon Crime: उधारीचे पैसे परत न मिळाल्याचा आरोप; आत्महत्येपूर्वीच्या व्हिडिओने वाढली खळबळ

Beed Crime: अल्पवयीन मुलीने दिला बाळाला जन्म, गावात सोडतो म्हणत वाहनात बसवले अन्…
3

Beed Crime: अल्पवयीन मुलीने दिला बाळाला जन्म, गावात सोडतो म्हणत वाहनात बसवले अन्…

Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयलला कोर्टात दिलासा मिळणार? ‘पुरावा नाही’ वकिलांचा दावा; उज्वल निकम लढणार सरकारची बाजू
4

Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयलला कोर्टात दिलासा मिळणार? ‘पुरावा नाही’ वकिलांचा दावा; उज्वल निकम लढणार सरकारची बाजू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ketan Agrawal Case: 17 कोटींचा पॅलेस आणि चार्टर्ड विमानांच्या बातम्यांवर सियाच्या वडिलांचा खुलासा; सांगितलं लग्नाचं खरं बजेट

Ketan Agrawal Case: 17 कोटींचा पॅलेस आणि चार्टर्ड विमानांच्या बातम्यांवर सियाच्या वडिलांचा खुलासा; सांगितलं लग्नाचं खरं बजेट

Jun 27, 2026 | 03:36 PM
“तर सेवेचा राजीनामा द्या आणि संघात, भाजपात सामील व्हा,” RSS चं कौतुक करणाऱ्या विश्वास नांगरे पाटलांवर राज ठाकरेंची आगपाखड

“तर सेवेचा राजीनामा द्या आणि संघात, भाजपात सामील व्हा,” RSS चं कौतुक करणाऱ्या विश्वास नांगरे पाटलांवर राज ठाकरेंची आगपाखड

Jun 27, 2026 | 03:33 PM
TET पेपरफुटीची तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करा, अन्यथा…; हर्षवर्धन सपकाळांचा इशारा

TET पेपरफुटीची तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करा, अन्यथा…; हर्षवर्धन सपकाळांचा इशारा

Jun 27, 2026 | 03:30 PM
NEET Re Exam Result: नीट विद्यार्थ्यांसाठी मोठी गूड न्यूज! Answer Key मध्ये एक प्रश्न ‘ड्रॉप’, सर्व उमेदवारांना मिळणार बोनस गुण

NEET Re Exam Result: नीट विद्यार्थ्यांसाठी मोठी गूड न्यूज! Answer Key मध्ये एक प्रश्न ‘ड्रॉप’, सर्व उमेदवारांना मिळणार बोनस गुण

Jun 27, 2026 | 03:29 PM
Hero MotoCorp ने लाँच केली New Passion+ Disc; 71 kmpl चे मिळेल मायलेज

Hero MotoCorp ने लाँच केली New Passion+ Disc; 71 kmpl चे मिळेल मायलेज

Jun 27, 2026 | 03:23 PM
Layoff: यापेक्षा वाईट काय? Luxury Car बनवणारी कंपनी करणार 100000 कामगारांची कपात, 4 फॅक्टरीज होणार बंद

Layoff: यापेक्षा वाईट काय? Luxury Car बनवणारी कंपनी करणार 100000 कामगारांची कपात, 4 फॅक्टरीज होणार बंद

Jun 27, 2026 | 03:17 PM
‘सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत झळकणार शिरूरची अनघा शिंदे; शिरूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

‘सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत झळकणार शिरूरची अनघा शिंदे; शिरूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

Jun 27, 2026 | 03:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा