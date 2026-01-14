Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Nandurbar Newsa 29 Year Old Woman Meets A Tragic End In Nandurbar

Nandurbar News: पतीच्या अफेअरला केला विरोध, विवाहबाह्य संबंधातून छळ; नंदुरबारमध्ये 29 वर्षीय महिलेचा दुर्दैवी अंत

नंदुरबारमध्ये पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाला विरोध केल्याने होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळातून 29 वर्षीय विवाहित भाग्यश्री चौधरी हिने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पती व त्याच्या प्रेयसीविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 02:52 PM
crime(फोटो सौजन्य- social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • नंदुरबारमध्ये 29 वर्षीय विवाहितेची गळफास घेऊन आत्महत्या
  • पतीच्या विवाहबाह्य संबंधामुळे सातत्याने छळ होत असल्याचा आरोप
  • पती गौरव चौधरी व त्याच्या प्रेयसीला पोलिसांनी अटक केली
नंदुरबार: नंदुरबार जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका २९ वर्षीय विवाहित महिलेने आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या विवाहित महिलेचे नाव भाग्यश्री गौरव चौधरी (३५) असे आहे. पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाला विरोध केला म्हणून गौरवकडून तिचा सतत शारीरिक आणि मानसिक छळ होत होता. यातूनच तिने आपले जीवन संपवले. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

भाग्यश्रीच्या पतीच म्हणजेच गौरवकुमारच जगदीश चौधरी (वय 35) याचे बऱ्याच वर्षांपासून विवाहबाह्य संबंध होते. भाग्यश्रीचा याला विरोध होता. अनेकदा तिने समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचा यश मिळालं नाही. त्यामुळे गौरवकडून तिचा सतत शारीरिक आणि मानसिक छळ होत होता. भाग्यश्रीच्या माहेरची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने तिने हा अन्याय लपवून ठेवला. मात्र, दररोज होणारा त्रास हा असह्य्य झाल्याने तिने हे टोकाचं पाऊल उचलत आत्महत्या केली.

Karnatak News: मासिक पाळीतील वेदना ठरल्या जीवघेण्या; 19 वर्षीय तरुणीने संपवलं आयुष्य, कर्नाटक येथील हृदय पिळवटून टाकणारी घटना

गुन्हा दाखल

या प्रकरणी मृत भाग्यश्री चौधरींच्या आईने फिर्याद दिली आहे. आईच्या फिर्यादीवरून शहादा पोलिसांनी गौरव चौधरी आणि त्याच्या प्रेयसीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. भाग्यश्रीच्या पती गौरवला आणि त्याच्या प्रेयसीला अटक करण्यात आली असून दोघांनाही कोर्टात हजर केले आहे. यात गौरव चौधरीला 19 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी, तर प्रेयसीला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

आई-वडिलांची क्रूरता! अक्कलकुव्यात नदीपात्रात 6–7 महिन्यांच्या अर्भकाचा मृतदेह आढळला

नंदुरबार येथून एक संतापजनक आणि धक्कदायक बातमी समोर आली आहे. सोरापाडा गावाजवळील वरखेडी नदीच्या कोरड्या पात्रात सुमारे सहा ते सात महिन्यांच्या अर्भकाचा मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी अज्ञात आई- वडिलांविरुद्ध अक्कलकुवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत असल्याची माहिती आहे.

मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी फेकलं नदीत

२७ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजताच्या सुमारास पोलीस पाटील शरद वळवी याना नदीपात्रात नवजात बालकाचा मृतदेह आढळला.अज्ञात पालकांनी बाळाच्या जन्माची माहिती लपवण्यासाठी आणि मृतदेहाची गुप्त व्हिलेवात लावण्यासाठी ते नदीत फेकल्याचे प्राथमिक समोर आले आहे. संबंधित घटना वणव्यासारखी गावभर पसरली आणि घटनास्थळी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी उसळली.

Bhandara Crime: संपत्तीच्या लालसेपोटी जावयानेच सासऱ्याचा घेतला जीव, मृतदेह पुलाखाली लपवला आणि… ; भंडारा येथील घटना

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या केलेल्या महिलेचं नाव काय आहे?

    Ans: आत्महत्या केलेल्या महिलेचं नाव भाग्यश्री गौरव चौधरी आहे.

  • Que: भाग्यश्रीने आत्महत्या का केली?

    Ans: पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाला विरोध केल्यामुळे होणाऱ्या मानसिक व शारीरिक छळामुळे तिने आत्महत्या केली.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

    Ans: पती गौरव चौधरी आणि त्याच्या प्रेयसीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

Web Title: Nandurbar newsa 29 year old woman meets a tragic end in nandurbar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 02:52 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

Jan 20, 2026 | 10:37 AM
IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

Jan 20, 2026 | 10:37 AM
BMC Election 2026 Mumbai Mayor: मुंबई महापौरपद: नव्या चक्राकार पद्धतीमुळे बदलणार राजकीय समीकरणे ?

BMC Election 2026 Mumbai Mayor: मुंबई महापौरपद: नव्या चक्राकार पद्धतीमुळे बदलणार राजकीय समीकरणे ?

Jan 20, 2026 | 10:32 AM
कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

Jan 20, 2026 | 10:31 AM
लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

Jan 20, 2026 | 10:28 AM
पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

Jan 20, 2026 | 10:23 AM
WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

WPL 2026 पॉइंट्स टेबलवर RCB चे वर्चस्व, 5 सामन्यात 5 विजय! स्मृतीच्या संघाचा कहर; वाचा गुणतालिकेची स्थिती

Jan 20, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM