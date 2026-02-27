Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
गुंतवणूकीच्या आमिषाने पुण्यातील ज्येष्ठाची फसवणूक; तब्बल दीड कोटींना घातला गंडा

शेअर्स व आयपीओमध्ये सवलतीच्या दरात गुंतवणूक करून मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ज्येष्ठाची १ कोटी ४९ लाख ३३ हजार १५२ रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 12:30 AM
संग्रहित फोटो

  • राज्यासह जगभरात फसवणुकीच्या घटना वाढल्या
  • गुंतवणूकीच्या आमिषाने पुण्यातील ज्येष्ठाची फसवणूक
  • तब्बल दीड कोटींना घातला गंडा
पुणे : सातत्याने सायबर चोरटे वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरत कोट्यवधींना गंडा घालत असून, शेअर्स व आयपीओमध्ये सवलतीच्या दरात गुंतवणूक करून मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ज्येष्ठाची १ कोटी ४९ लाख ३३ हजार १५२ रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी पुणे शहर सायबर पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत खराडी येथे राहणाऱ्या ७५ वर्षीय व्यक्तीने तक्रार दिली आहे.

 

पोलिसांच्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्यांनी तक्रारदाराशी संपर्क साधला. त्यांना व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. त्यानंतर शेअर्स व आयपीओमध्ये कमी दरात गुंतवणूक करता येईल, तसेच खात्रीशीर अलॉटमेंट मिळेल व मोठा नफा होईल, असे आमिष दाखवण्यात आले. आरोपींनी एका ट्रेडिंग ॲपच्या माध्यमातून शेअर्स व आयपीओमध्ये झालेला नफा असल्याचे बनावट आकडे दाखवून तक्रारदारांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर विविध बँक खात्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने एकूण एक कोटी ४९ लाख ३३ हजार १५२ रुपये भरण्यास भाग पाडले. मात्र, प्रत्यक्षात कोणताही परतावा न देता आरोपींनी रक्कम परस्पर त्या पैशांचा अपहार केला. हा प्रकार २० जुलै २०२५ ते एक ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत घडला आहे.

तक्रारदाराला सहभागी करून घेण्यात आलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपचे ॲडमीन व त्यांनी पैसे पाठविलेल्या विविध बँक खात्यांच्या धारकांचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. त्यासाठी सायबर पोलिसांकडून संबंधित बँक व्यवहारांचा तपास, मोबाइल क्रमांकांचे तांत्रिक विश्लेषण तसेच डिजिटल पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, गुंतवणुकीसंदर्भात अशा प्रकारच्या आमिषांना बळी पडू नये, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

हे सुद्धा वाचा : आई-बाबा यापुढे मी…; बारावीच्या परीक्षेच्या भीतीने विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

कारवाईची भिती दाखवत ज्येष्ठांची फसवणूक

राज्यासह जगभरात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दररोज चोरटे वेगवेगळे आमिष दाखवत नागरिकांच्या लाखो रुपयांवर डल्ला मारत आहेत. वाढत्या फसवणुकीच्या घटनांमुळे नागरिक त्रस्त होत आहेत. गेल्या काही दिवसाखाली सायबर चोरट्यांनी पुणे शहरातील दोन ज्येष्ठ नागरिकांना गुन्हे दाखल झाल्याचे सांगत त्यांना कारवाईची भिती दाखवत तब्बल सव्वा तीन कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. वानवडी तसेच एरंडवणा भागातील ज्येष्ठांना फसविले आहे.

Web Title: Thieves dupe senior citizen in pune with the lure of investment

Published On: Feb 27, 2026 | 12:30 AM

Topics:  

Feb 27, 2026 | 12:30 AM
