Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Donald Trump Name Intentionally Removed From Jeffrey Epstein Files

खळबळजनक! Epstein Files मधून ट्रम्प यांचे नाव जाणीवपूर्वक हटवलं? अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप

Jeffrey Epstein Scandal : जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाने पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राजकाराणात भूंकप आला आहे. दावा केला जात आहे की, ट्रम्प आणि त्यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांबाबतचे कागपत्रे जाणूनबुजून खुली करण्यात आलेली नाहीत.

Updated On: Feb 26, 2026 | 11:20 PM
Donald Trump name Intentionally removed from jeffrey epstein files

खळबळजनक! Epstein Files मधून ट्रम्प यांचे नाव जाणीवपूर्वक हटवलं? अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव एपस्टीन फाइल्समधून जाणीवपूर्वक हटवलं?
  • काय आहे नेमकं प्रकरण?
Jeffrey Epstein Scandal Donald Trump Name : वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन प्रकणाशी संबंधित कागपत्रांनी जगभरात पुन्हा एकद वाद निर्माण केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि त्यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावे या कागपत्रांमधून जाणीपूर्वक प्रसिद्ध होण्यापासून रोखण्यात आली असल्याचा दावा केला जात आहे. या दाव्यामुळे अमेरिकेच्या राजकाराणात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने पुन्हा या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य

काय आहे नेमकं प्रकरण?

जागतिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, एका महिलेने आरोप केला आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित आरोपांचे मुलाखतींमधील सारांश कागदपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत. महिलेच्या आरोपांनुसार, १९८० मध्ये  ट्रम्प अल्पवयीन असताना ट्रम्प आणि एपस्टीन यांच्यावर तिच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत.

एफबीआयकडून याबाबत २०१९ मध्ये चौकशीही करण्यात आली होती. मात्र महिलेने दिलेल्या मुलाखतींपैकी केवळ एकच रेकॉर्ड या फाइल्समध्ये आहेत. उर्वरित तीन मुलाखतींचे रेकॉर्ड्स कुठे गेले असा प्रश्न या महिलेने उपस्थित केला आहे.

अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ

दुसरकीडे पीडित महिलेच्या या दाव्यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. एका लोकशाही वाददी प्रतिनिधीने या प्रकरणावर कडक टीका केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे ती, पुराव्यांच्या नोंदी पाहता न्याय विभागाने एफबीआयच्या मुलाखतींचे रेकॉर्ड्स जाणूनबुजून रोखले आहेत. पण याच वेळी अमेरिकेच्या व्हाइट हाऊसने हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पीडितांच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने गेल्या महिन्याक ३० जानेवारी २०२६ रोजी जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) प्रकरणाशी संबंधित कागपत्रांचा खुलासा केला होता. जवळपास ३० लाख पानांची कागदपत्रे खुली करण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये बिल गेट्स, बिल क्लिंटन यांच्यासह जगभरातील अनेक दिग्गजांची नावे समोर आली होती.

मात्र ही कागपत्रे खुली करताना सर्वात मोठी चूक झाली ते यातून पीडितांची नावे देखील उघड झाली. ज्यामध्ये काही पीडितांचे फोटो आणि कागपत्रे अगदी आक्षेपार्ह फोटोही प्रसिद्ध झाले होते. यामुळे पीडितांचे वैयक्तिक आयुष्य धोक्यात आले होते. सध्या या प्रकरणाबाबत नव्या खुलाशाने जगभरात खळबळ उडाली आहे.

‘पार्टीत, फोटोत असणं गुन्हा नाही’ ; Jeffrey Epstein प्रकणावर ट्रम्प यांनी स्पष्टचं सांगितले; न्याय विभागावर केला अप्रत्यक्ष हल्ला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जेफ्री एपस्टीन प्रकरणावरुन पुन्हा कोणता वाद उभा राहिला आहे?

    Ans: एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित ट्रम्प आणि काही बड्या नेत्यांचे महत्वाची कागदपत्रे जाहीर करण्यात आली नसल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे जगभरात नवा वाद निर्माण झाला आहे.

  • Que: जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित कोणत्या प्रकरणात ट्रम्प यांचा उल्लेख आहे?

    Ans: एपस्टीनच्या लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या एका महिलेने आरोप केला आहे की, १९८० च्या दशकात ट्रम्प आणि एपस्टीनने तिचे लैंगिक शोषण केले होते.

Web Title: Donald trump name intentionally removed from jeffrey epstein files

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 11:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Canada संबंधाचे नवे पर्व! पंतप्रधान कार्नी उद्यापासून भारत दौऱ्यावर; भारतासोबत ७० अब्ज डॉलर्स व्यापाराचे लक्ष्य
1

India Canada संबंधाचे नवे पर्व! पंतप्रधान कार्नी उद्यापासून भारत दौऱ्यावर; भारतासोबत ७० अब्ज डॉलर्स व्यापाराचे लक्ष्य

UN मध्ये जयशंकर कडाडले! मानवाधिकाराच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना फटकारले; दहशतवादावर प्रहार
2

UN मध्ये जयशंकर कडाडले! मानवाधिकाराच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना फटकारले; दहशतवादावर प्रहार

Nepal Election 2026: नेपाळमध्ये निवडणुकांचा थरार! भारताची सीमा राहणार 72 तासांसाठी बंद; 7 दिवसांच्या ‘ड्राय डे’चीही घोषणा
3

Nepal Election 2026: नेपाळमध्ये निवडणुकांचा थरार! भारताची सीमा राहणार 72 तासांसाठी बंद; 7 दिवसांच्या ‘ड्राय डे’चीही घोषणा

War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 
4

War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खळबळजनक! Epstein Files मधून ट्रम्प यांचे नाव जाणीवपूर्वक हटवलं? अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप

खळबळजनक! Epstein Files मधून ट्रम्प यांचे नाव जाणीवपूर्वक हटवलं? अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप

Feb 26, 2026 | 11:20 PM
भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले

भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले

Feb 26, 2026 | 10:41 PM
Canara Robeco Mutual Fund: बँकिंग आणि फायनान्समध्ये गुंतवणुकीची संधी; कॅनरा रोबेकोचा NFO सुरू

Canara Robeco Mutual Fund: बँकिंग आणि फायनान्समध्ये गुंतवणुकीची संधी; कॅनरा रोबेकोचा NFO सुरू

Feb 26, 2026 | 10:10 PM
IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम

IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम

Feb 26, 2026 | 09:42 PM
Career Tips : राजकारणात कसे घडवावे करिअर? काय असतात steps? जाणून घ्या

Career Tips : राजकारणात कसे घडवावे करिअर? काय असतात steps? जाणून घ्या

Feb 26, 2026 | 09:32 PM
149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?

149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?

Feb 26, 2026 | 09:31 PM
Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव

Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव

Feb 26, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM