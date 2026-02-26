खळबळजनक! Epstein Files मधून ट्रम्प यांचे नाव जाणीवपूर्वक हटवलं? अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप

Epstein File Viral Video: उच्चभ्रू अब्जाधीशांसाठी 14 वर्षांच्या तरुणींचा शरीरविक्रीचा बाजार, ट्रम्प होते Judge; हादरवणारे सत्य
जागतिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, एका महिलेने आरोप केला आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित आरोपांचे मुलाखतींमधील सारांश कागदपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत. महिलेच्या आरोपांनुसार, १९८० मध्ये ट्रम्प अल्पवयीन असताना ट्रम्प आणि एपस्टीन यांच्यावर तिच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत.
एफबीआयकडून याबाबत २०१९ मध्ये चौकशीही करण्यात आली होती. मात्र महिलेने दिलेल्या मुलाखतींपैकी केवळ एकच रेकॉर्ड या फाइल्समध्ये आहेत. उर्वरित तीन मुलाखतींचे रेकॉर्ड्स कुठे गेले असा प्रश्न या महिलेने उपस्थित केला आहे.
दुसरकीडे पीडित महिलेच्या या दाव्यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. एका लोकशाही वाददी प्रतिनिधीने या प्रकरणावर कडक टीका केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे ती, पुराव्यांच्या नोंदी पाहता न्याय विभागाने एफबीआयच्या मुलाखतींचे रेकॉर्ड्स जाणूनबुजून रोखले आहेत. पण याच वेळी अमेरिकेच्या व्हाइट हाऊसने हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने गेल्या महिन्याक ३० जानेवारी २०२६ रोजी जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) प्रकरणाशी संबंधित कागपत्रांचा खुलासा केला होता. जवळपास ३० लाख पानांची कागदपत्रे खुली करण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये बिल गेट्स, बिल क्लिंटन यांच्यासह जगभरातील अनेक दिग्गजांची नावे समोर आली होती.
मात्र ही कागपत्रे खुली करताना सर्वात मोठी चूक झाली ते यातून पीडितांची नावे देखील उघड झाली. ज्यामध्ये काही पीडितांचे फोटो आणि कागपत्रे अगदी आक्षेपार्ह फोटोही प्रसिद्ध झाले होते. यामुळे पीडितांचे वैयक्तिक आयुष्य धोक्यात आले होते. सध्या या प्रकरणाबाबत नव्या खुलाशाने जगभरात खळबळ उडाली आहे.
‘पार्टीत, फोटोत असणं गुन्हा नाही’ ; Jeffrey Epstein प्रकणावर ट्रम्प यांनी स्पष्टचं सांगितले; न्याय विभागावर केला अप्रत्यक्ष हल्ला
Ans: एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित ट्रम्प आणि काही बड्या नेत्यांचे महत्वाची कागदपत्रे जाहीर करण्यात आली नसल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे जगभरात नवा वाद निर्माण झाला आहे.
Ans: एपस्टीनच्या लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या एका महिलेने आरोप केला आहे की, १९८० च्या दशकात ट्रम्प आणि एपस्टीनने तिचे लैंगिक शोषण केले होते.