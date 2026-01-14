Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Bhandara Crime Driven By Greed For Property A Son In Law Killed His Father In Law

Bhandara Crime: संपत्तीच्या लालसेपोटी जावयानेच सासऱ्याचा घेतला जीव, मृतदेह पुलाखाली लपवला आणि… ; भंडारा येथील घटना

भंडाऱ्यात संपत्ती मिळवण्याच्या लालसेपोटी जावई अमित लांजेवारने मित्राच्या मदतीने सासरे किशोर कंगाले यांची निर्घृण हत्या केली. रस्त्यात अडवून गळा दाबून खून करून मृतदेह पुलाखाली लपवण्यात आला. दोन्ही आरोपी अटकेत आहेत.

Updated On: Jan 14, 2026 | 01:21 PM
crime(फोटो सौजन्य- social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • संपत्तीच्या वादातून जावई व त्याच्या मित्राने सासऱ्याची हत्या
  • रस्त्यात अडवून मारहाण व गळा दाबून खून; मृतदेह पुलाखाली दडवला
  • आरोपी अमित लांजेवार व योगेश पाठक पोलिसांच्या ताब्यात
भंडारा: भंडारा जिल्ह्यातील एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. सासऱ्याची संपत्ती मिळावी म्हणून एकुलत्या एक जावयाने हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. हत्या झाल्यानंतर मित्राच्या मादीने जावयाने मृतदेह पुलाखाली लपवून ठेवला. ही घटना भंडाऱ्याच्या कोकणागड इथं घडली. किशोर कंगाले (वय 60) असे मृतकाचे नाव आहे. पोलिसांनी आरोपी जावयाला आणि त्याच्या मित्राला अटक केली आहे. ही घटना ९ जानेवारीला उघडकीस आली.

कन्नड तालुक्यात भरदिवसा एकाची हत्या; सकाळी आठला शेतात गेला अन् नंतर…

काय नेमकं प्रकरण?

आरोपी जावयाचे नाव अमित लांजेवार (36) असे आहे. तर मृतकाचे नाव किशोर कंगाले (वय 60) असे आहे. किशोर कंगाले हे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक असून त्यांना एकुलती एक मुलगी आहे. त्यांच्या मुलीने अमित लांजेवार याच्यासोबत आंतरजातीय विवाह केला आहे. या विवाहाला सुरुवातीपासून कंगाले यांचा विरोध होता. त्यामुळं कंगाले हे कोकणागड इथं राहून शेती सांभाळत होते. मुलीच्या आंतरजातीय विवाहमुळे मुलगी आणि जावयाला संपत्ती आणि त्यांची कुठलीही मालमत्ता देणार नाही, असा संशय जावयाला निर्माण झाला होता. त्यामुळे जावयाने सासऱ्याचा कट काढण्याचा निर्णय घेतला.

9 जानेवारी रोजी कंगाले हे नेहमी प्रमाणे कोकणागडवरून शिंगोरी येथे आपल्या शेतावर जाण्यासाठी दुचाकीने निघाले होते. यावेळी अमित व त्याच्या मित्राने त्यांना अडवून मारहाण केली. त्यानंतर गळा दाबून खून केला. त्यांनतर हत्या करून त्यांचा मृतदेह शेतशिवारातील पुलाखालील पाईपमध्ये लपवून ठेवला. कंगाले यांच्या मुलीने आपल्या वडिलांशी संपर्क साधला मात्र संपर्क झाला नाही. म्हणून मुलीला संशय बळावला. तिने पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. पोलिसांनी आपली तपासाची सूत्र वेगाने हलवत शोध सुरु केला. या प्रकरणाचा छडा लावताना पोलिसांनी जावई अमित लांजेवारला नागपुरातून तर त्याचा मित्र योगेश पाठकला रामटेकमधून अटक केली आहे.

Beed Crime: मुलगा नाही म्हणून विवाहितेचा छळ; बीडमध्ये तीन मुलींच्या आईची आत्महत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: : भंडारा जिल्ह्यातील कोकणागड परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: मृत व्यक्तीचं नाव काय आहे?

    Ans: मृत व्यक्तीचं नाव किशोर कंगाले (वय 60), सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक.

  • Que: हत्या का करण्यात आली?

    Ans: संपत्ती मिळणार नाही, या संशयातून जावयाने ही हत्या केल्याचं तपासात समोर आलं आहे.

Web Title: Bhandara crime driven by greed for property a son in law killed his father in law

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 01:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार
1

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू
2

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
3

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह
4

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM