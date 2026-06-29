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Ketan Agrawal : लोहगड हत्या प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय; सिया आणि चेतनच्या पोलीस कोठडीत वाढ

Updated On: Jun 29, 2026 | 06:30 PM IST
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सारांश

पुण्यातील लोहगड परिसरातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी सिया आणि चेतन यांच्या पोलीस कोठडीत 3 जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. तपासासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, हत्येमागील नेमके कारण आणि इतर बाबींचा शोध पोलीस घेत आहेत.

लोहगड हत्या प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय; सिया आणि चेतनच्या पोलीस कोठडीत वाढ

लोहगड हत्या प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय; सिया आणि चेतनच्या पोलीस कोठडीत वाढ

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विस्तार
  • लोहगड हत्या प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय
  • सिया आणि चेतनच्या पोलीस कोठडीत वाढ
  • अवघ्या 12 दिवसांत चारवेळा हट्ट
Ketan Agrawal Murder Case News Marathi : पुण्यातील लोहगड परिसरातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन यांना पोलिसांनी अटक केली असून त्यांना देण्यात आलेली पोलीस कोठडी आज संपत होती. मात्र आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना तपास पूर्ण झाल्याने अधिकच्या पोलीस कोठडीची गरज नसल्याचे म्हटलं आहे. त्यानुसार दोन्ही आरोपींना 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

अवघ्या 12 दिवसांत चारवेळा हट्ट

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाला आता एक नवे आणि धक्कादायक वळण आले असून आरोपी सियाचा लोहगड किल्ल्यावर जाण्याचा हट्ट हा केवळ केतनची हत्या करण्यासाठीच होता, असा खळबळजनक आरोप अग्रवाल कुटुंबीयांनी केला. अवघ्या 12 दिवसांत तिने चारवेळा लोहगडला जाण्याचा आग्रह धरला होता. कुटुंबीयांनी परवानगी नाकारली तेव्हा तिने मोठा आकांडतांडव करत केतनला त्रास दिला होता, असे अग्रवाल कुटुंबाने पोलीस तक्रारीत म्हटलंय आहे.

Ketan Agrawal Case: लग्नाच्या खरेदीसाठी 1 कोटी घेतले; सियाने एवढ्या पैश्यांचा काय केलं?

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सियाने लग्नाच्या खरेदीच्या नावाखाली केतनकडून १ कोटी रुपये घेतले होते. तिने ते पैसे खरेदीसाठी वापरले नाहीत, उलट संपूर्ण रक्कम तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याला दिली. ६ जून रोजी केतन आणि सियाला त्यांच्या बाली प्री-वेडिंग ट्रिपसाठी विमानतळावर सोडणाऱ्या वैभव जाधव या कॅब ड्रायव्हरने एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, सियाला बालीला जायचे नव्हते. वाटेत, तिचे तिचा भाऊ साहिलसोबत कोणत्यातरी गोष्टीवरून भांडण झाले होते.

पोलिसांनी आणखी तीन दावे

कॅफेमध्ये हत्येचा कट: सिया आणि चेतनने घटनेच्या एक दिवस आधी पुण्यातील लुलनगर येथील एका कॅफेमध्ये हत्येचा कट रचला होता. गुन्ह्यापूर्वी त्यांनी लोहगड किल्ल्याला भेट दिली होती. त्यांनी हत्येसाठी जागा निवडली आणि सराव केला. त्यांनी जिथे सराव केला त्या जागेचा पोलीस आता तपास करत आहेत.

स्कूटरवरून लोहगड किल्ल्यावर पोहोचला: पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चेतन पुण्यापासून सुमारे ९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या लोहगड किल्ल्यावर स्कूटरवरून पोहोचला. टोल प्लाझावर नोंद होऊ नये म्हणून त्याने गाडीचा वापर केला नाही. स्कूटर जप्त करण्यात आली आहे.

हुडी घालून किल्ल्यावर गेला: चेतनने हुडी घालून किल्ल्यावर चढाई केली. किल्ल्यावर पोहोचल्यावर त्याने हुडी काढली आणि तो काळ्या टी-शर्टवर राहिला. हत्येनंतर तो पुण्यात परतला.

सियाने चेतनला इशारा : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, १८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर बसलेल्या सिया गोयलने पाणी पिण्याचे किंवा बुटांची लेस बांधण्याचे नाटक करून चेतन चौधरीला इशारा केला. मागून येणाऱ्या चेतनने केतनला खड्ड्यात ढकलले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, चेतन खाली बसला जेणेकरून तो पडल्यावर सिया त्याला पकडू शकणार नाही. १७ जून रोजी, केतनच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधी, सिया आणि चेतन पुण्यातील कोंढवा भागातील एका कॅफेमध्ये गेले होते.

हत्येच्या सहा दिवसांत आरोपींना अटक

१८ जून रोजी, केतनच्या हत्येच्या सहा दिवसांत, पोलिसांनी आरोपी सिया आणि चेतन यांना अटक केली. तपासादरम्यान, दोन्ही आरोपी एकमेकांना सूत्रधार असल्याचा दावा करत आहेत. पोलिसांनी त्यांची समोरासमोर चौकशीही केली आहे.

Ketan Agrawal Case: एकाच रूममध्ये राहायचं नव्हतं म्हणून केतनचा काटा? सियाच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे

Web Title: Ketan agrawal murder case siya chetan police custody till july 3 news marathi

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Published On: Jun 29, 2026 | 06:30 PM

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