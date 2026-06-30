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Ketan Agrawal Murder Case : शॉपिंगच्या बहाण्याने सियाने केतनला लुटले; एक कोटी घेतले अन् बॉयफ्रेंड चेतनला दिले

Updated On: Jun 30, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

सिया आणि चेतन यांचे प्लॅनिंग ठरले होते, त्या अंतर्गत सिया गोयलने केतनकडून शॉपिंगसाठी पैसे हवेत असे सांगत एक कोटी रुपये घेतले. मला आपल्या लग्नासाठी विविध प्रकारची खरेदी करायची आहे, असा बहाणा रचत सियाने हे पैसे केतनकडून घेतले.

Ketan Agrawal Murder Case : शॉपिंगच्या बहाण्याने सियाने केतनला लुटले; एक कोटी घेतले अन् बॉयफ्रेंड चेतनला दिले

Ketan Agrawal Murder Case : शॉपिंगच्या बहाण्याने सियाने केतनला लुटले; एक कोटी घेतले अन् बॉयफ्रेंड चेतनला दिले (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणातील अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. आता याप्रकरणात पोलिसांनी सिया गोयल आणि बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी यांना अटक केली आहे. 18 जूनला सियाने केतनला लोहगडावरुन ढकलून दिलं आणि तिला तिचा प्रियकर चेतन चौधरीने मदत केली असा आरोप या दोघांवर आहे. या प्रकरणात आता रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. सिया गोयलने केतनकडून एक कोटी रुपये घेतले होते, अशी माहिती समोर आली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिया आणि चेतन यांचे प्लॅनिंग ठरले होते, त्या अंतर्गत सिया गोयलने केतनकडून शॉपिंगसाठी पैसे हवेत असे सांगत एक कोटी रुपये घेतले. मला आपल्या लग्नासाठी विविध प्रकारची खरेदी करायची आहे, असा बहाणा रचत सियाने हे पैसे केतनकडून घेतले. केतनने पैसे दिल्यानंतर तिने ते पैसे प्रियकर चेतनला दिले होते. पोलिस सूत्रांनुसार, चेतनने सियाकडून घेतलेले है पैसे त्याच्या व्यवसायात गुंतवले. केतनच्या तुलनेत चेतनची परिस्थिती चांगली नव्हती. चेतनने सियाला हे सांगितले होते की, आपल्याला लग्न करायचे असेल तर किमान तीन वर्षे तरी हातात हवीत.

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पोलिस सूत्रांनुसार, सिया बारावीमध्ये नापास झाली होती. तिला दारू आणि इतर अनेक वाईट गोष्टींचे व्यसन होते, ज्यामुळे तिचे आई-वडील तिच्यावर खूप नाराज होते. एवढेच नाही तर सियाचे अनेक बॉयफ्रेंड देखील होते. सिया एकाच वेळी अनेक मुलांसोबत डेटिंग करत होती. याच कारणामुळे तिच्या आई-वडिलांनी वयाच्या २० व्या वर्षी तिचे लग्न लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सियाला सेटल करायचे होते, म्हणूनच त्यांनी केतनसोबत तिचे लग्न ठरवले.

सियाच्या कुटुंबाकडून लग्नासाठी दबाव

केतन अग्रवाल हा उच्चशिक्षित आणि सधन कुटुंबातील होता. त्यामुळे सियाच्या पालकांनी तिचे लग्न केतनसोबत ठरवले. सियाचे कुटुंब तिच्यावर केतनशी लग्न करण्यासाठी दबाव टाकत होते.

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Web Title: Siya robbed ketan under the pretext of shopping

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Published On: Jun 30, 2026 | 12:09 PM

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