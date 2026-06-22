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कृषी विभागाचा दणका, खत विक्रीचे 107 परवाने निलंबित; तब्बल 7 केंद्रांवर गुन्हे दाखल

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:56 PM IST
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सारांश

शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि रास्त दरात खतांचा पुरवठा व्हावा यासाठी कृषी विभागामार्फत पुणे विभागातील पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये खत विक्री केंद्रांची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे.

कृषी विभागाचा दणका, खत विक्रीचे 107 परवाने निलंबित; तब्बल 7 केंद्रांवर गुन्हे दाखल

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कृषी विभागाचा मोठा दणका

खत विक्रीचे 107 परवाने निलंबित

तब्बल 7 केंद्रांवर गुन्हे दाखल

पुणे : एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि रास्त दरात खतांचा पुरवठा व्हावा यासाठी कृषी विभागामार्फत पुणे विभागातील पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये खत विक्री केंद्रांची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधात एप्रिल २०२६ पर्यंत मोठी कारवाई करण्यात आली असून, १०७ खत विक्री परवाने निलंबित, ६ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच ७ विक्री केंद्रांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी दिली.

 

या मोहिमेअंतर्गत पुणे विभागात एकूण २ हजार ५७६ परवानाधारक केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान २८१ प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली असून, २७७ केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात ६५० केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये ७१ प्रकरणांत अनियमितता आढळून आली असून, २७ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात ८१२ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर १६ परवाने निलंबित, २ परवाने रद्द करण्यात आले असून, ३ केंद्रांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक १ हजार १२९ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. १८ प्रकरणांमध्ये खतांचे नमुने निकृष्ट आढळून आले. जिल्ह्यात ६४ परवाने निलंबित करण्यात आले असून, ४ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच ४ केंद्रांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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अनुदानित युरियाच्या गैरवापरावरही कारवाई

अनुदानित युरियाचा औद्योगिक वापर रोखण्यासाठी विभागातील ४२ औद्योगिक युनिट्सना भेटी देण्यात आल्या आहेत. खतांचा काळाबाजार, कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी आणि चढ्या दराने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधात यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा जेजुरकर यांनी दिला. कारवाईदरम्यान पुणे अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत, तंत्र अधिकारी नीलेश गढरी, विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अतुल जाधव आदी उपस्थित होते.

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Web Title: The agriculture department has taken major action against fertilizer dealers who violated regulations

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Published On: Jun 22, 2026 | 12:56 PM

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