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मध्यरात्री सराईत गुन्हेगार अन् पोलिसांत थरार, पोलिस अधिकाऱ्यावर चाकूने वार; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:38 PM IST
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सारांश

घरफोड्या करणाऱ्या एका कुविख्यात गुन्हेगार आणि पोलिसांमध्ये मध्यरात्री थरार घडला आहे. पोलिस पथकाने सापळा लावून त्याला पकडल्यानंतर त्याने हातातील चाकूने पोलिस अधिकाऱ्यावर वार केले आहेत.

मध्यरात्री सराईत गुन्हेगार अन् पोलिसांत थरार, पोलिस अधिकाऱ्यावर चाकूने वार; नेमकं काय घडलं?

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विस्तार

पुणे : एकीकडे पुणे शहरात घरफोड्या करणाऱ्या चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असताना दुसरीकडे घरफोड्या करणाऱ्या एका कुविख्यात गुन्हेगार आणि पोलिसांमध्ये मध्यरात्री थरार घडला आहे. पोलिस पथकाने सापळा लावून त्याला पकडल्यानंतर त्याने हातातील चाकूने पोलिस अधिकाऱ्यावर वार केले आहेत. छातीवर एक वार झाल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्याने स्वसंरक्षणार्थ गोळी झाडली. गोळी गुन्हेगाराच्या मांडीला लागली आणि तो जखमी झाला आहे.

 

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश रायकर असे गुन्हेगाराच्या हल्यात जखमी झालेल्या पोलिस अधिकाऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी वानवडी पोलिस ठाण्यात सराईत गुन्हेगार करणसिंग राजपुतसिंग दुधानी (वय २९, रा. रामटेकडी) याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. करणसिंग दुधानी हा गोळीबारात जखमी झाला असून, त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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रामटेकडी परिसरात असल्याची माहिती

करणसिंग दुधानी हा पुणे शहर तसेच पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. यापुर्वी करणसिंग याच्यावर सुमारे ३० गुन्हे नोंद आहेत. तो घरफोडीमधील सराईत गुन्हेगार आहे. तसेच, वाकड पोलिस ठाण्यातील एका गुन्ह्यात वॉन्टेड आहे. गेल्या आठवड्यात बाणेर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक बंद फ्लॅट फोडून ५ लाख १५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला होता. या गुन्ह्याचा तपास बाणेर पोलिस करत होते. सीसीटीव्ही तसेच तांत्रिक तपासात हा गुन्हा सराईत गुन्हेगार करणसिंग साथीदारांसोबत केल्याची माहिती पथकाला मिळाली होती. त्यानूसार त्याचा माग काढला जात होता. दरम्यान, तो रामटेकडी परिसरात मध्यरात्री येणार असल्याची माहिती मिळाली होती.

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पुण्यात भाड्याच्या वादातून रिक्षाचालकावर हल्ला

भाड्यावरुन वाद झाल्याने प्रवाशाने रिक्षाचालकाच्या डोक्यात दगड घातल्याची घटना हडपसर भागात घडली आहे. या प्रकरणी प्रवाशाविरुद्ध हडपसर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ईश्वर बरोडा पवार (वय ३७, रा. वैदुवाडी, हडपसर) असे जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. या प्रकरणी प्रवासी भागवत गुंडाप्पा वाले (वय २५, रा. केशव चौक, माळवाडी, हडपसर) याच्याविरुद्ध गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. पवार यांनी याबाबत हडपसर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

Web Title: An incident has occurred in pune where a criminal attacked a police officer with a knife

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Published On: Jun 22, 2026 | 12:38 PM

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