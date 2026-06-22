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पुणे विमानतळावर कस्टम विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल अडीच कोटींचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:30 AM IST
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सारांश

बॅंकॉकहून पुण्यात विमानाद्वारे आलेल्या एका बेवारस बॅगेत तब्बल साडे एक्केवीस किलो हायड्रोपोनिक गांजा सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या गांजाची किंमत तब्बल अडीच कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पुणे विमानतळावर कस्टम विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल अडीच कोटींचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त

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विस्तार

पुणे : बॅंकॉकहून पुण्यात विमानाद्वारे आलेल्या एका बेवारस बॅगेत तब्बल साडे एक्केवीस किलो हायड्रोपोनिक गांजा सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या गांजाची किंमत तब्बल अडीच कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणामागे आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करी रॅकेटचा हात असल्याचे सांगितले जात असून, विमानतळावर सीमाशुल्क (कस्टम) विभागाने मोठी कारवाई करत हा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केला आहे.

 

अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री बँकॉकहून पुणे विमानतळावर आलेल्या विमानातील प्रवाशांनी आपापले सामान ताब्यात घेतले. मात्र, एक बॅग दीर्घकाळ कन्व्हेयर बेल्टवर पडून होती. बराच वेळ उलटल्यानंतरही कोणीही त्या बॅगेवर दावा न केल्याने कस्टम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संशय आला. त्यांनी तत्काळ बॅग ताब्यात घेऊन तिची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान बॅगेतून मोठ्या प्रमाणात हायड्रोपोनिक गांजा आढळून आला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अंमली पदार्थ सापडल्याने तपास यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हायड्रोपोनिक गांजा हा सामान्य गांजाच्या तुलनेत अधिक महाग आणि अधिक नशा देणारा मानला जातो. विशेष तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नियंत्रित वातावरणात त्याची लागवड केली जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याला मोठी मागणी असून, त्याची तस्करी संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांकडून केली जाते.

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सीसीटीव्ही फुटेजची कसून तपासणी सुरू

दरम्यान, ही बॅग नेमकी कोणत्या प्रवाशाची होती आणि भारतात ती कोणाकडे पोहोचविण्याचा कट रचला होता, याचा शोध कस्टम विभाग घेत आहे. यासाठी संबंधित विमान कंपनीचे रेकॉर्ड, सामानावरील टॅग, प्रवाशांची माहिती तसेच विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेजची कसून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.

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Web Title: The customs department has seized hydroponic cannabis at pune airport

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Published On: Jun 22, 2026 | 12:30 AM

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