शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Police Have Arrested The Accused Who Were Creating A Reign Of Terror In Chhatrapati Sambhajinagar

पवनला बोलावून घे, जिवंत सोडणार नाही; भरचौकात चाकू फिरवत तिघा भावांचा धिंगाणा

Updated On: Jun 26, 2026 | 12:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

पूर्वी दिलेल्या तक्रारीचा राग मनात धरून तिघा भावांनी भर चौकात मोठा चाकू फिरवत गोंधळ घातला. तसेच जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जवाहर कॉलनीतील महिपत पाटील मामा चौकात ही घटना घडली आहे.

पवनला बोलावून घे, जिवंत सोडणार नाही; भरचौकात चाकू फिरवत तिघा भावांचा धिंगाणा

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : पूर्वी दिलेल्या तक्रारीचा राग मनात धरून तिघा भावांनी भर चौकात मोठा चाकू फिरवत गोंधळ घातला. तसेच जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. २४ जून रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेच्या सुमारास जवाहर कॉलनीतील महिपत पाटील मामा चौकात ही घटना घडली आहे. अजय जितेंद्र कांडे, विर उर्फ लिंबराज जितेंद्र कांडे आणि जय जितेंद्र कांडे (सर्व रा. बालाजीनगर) अशी चाकू घेवून फिरणाऱ्यांची नावे आहेत. आरोपींपैकी अजय व लिंबराज कांडे या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींविरोधात यापूर्वी खूनाचा प्रयत्न, गाड्या जाळणे तसेच मारामारीचे पाच ते सहा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती जवाहरनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन कुंभार यांनी दिली.

 

चाकू फिरवून दहशत पसरविण्याचा डाव

आरोपींनी ज्या ठीकाणी गोंधळ घातला त्याच ठीकाणी त्यांची गुरुवारी दिनांक २५ रोजी पोलिसांनी धिंड काढली. या प्रकरणात रुपेश शंकरराव पेरकर (३२, रा. अरिहंतनगर, जवाहरनगर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फिर्यादी हे पवन गळी यांच्याकडे सुमारे वर्षभरापासून कामाला आहेत. ते सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास कामानिमित्त महिपत पाटील मामा चौकात उभे होते. त्यावेळी अजय कांडे, वीर उर्फ लिंबराज कांडे आणि जय कांडे हे तिघे भाऊ तेथे आले. यातील अजय कांडे याच्या हातात मोठा धारदार चाकू होता. चाकू हवेत फिरवत त्याने परिसरात दहशत निर्माण केली.

हे सुद्धा वाचा : दौंड नगरपरिषदेत खळबळ! महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; नेमकं काय घडलं?

पोलिसांनी काढली धिंड

पवनच्या सासऱ्याने आमच्या विरोधात तक्रार कशी दिली, त्याला पाहून घेतो. पवन कुठे आहे, त्याला लगेच बोलावून घे, असे म्हणत आरोपींनी रुपेश पेरकर यांना शिवीगाळ केली. त्यानंतर पवन गवळीला जीवे मारण्याची धमकीही दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. आरोपींच्या हातातील चाकू आणि सुरू असलेली आरडाओरड पाहून परिसरातील नागरिक तेथे जमा झाले. या प्रकारामुळे काही काळ चौकात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. नागरिक जमा होताच आरोपी तेथून पसार झाले. या प्रकरणात जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हवालदार वानखेडे करीत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : दिल्लीच्या वाटेवर निघाले अन् काळाने घातला घाला; संभाजीनगरच्या चौघांचा अपघातात मृत्यू

Web Title: The police have arrested the accused who were creating a reign of terror in chhatrapati sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 12:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर
1

‘माझी मुलगी दोषी असेल तर तिलाही लोहगडावरुन…’, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांची प्रतिक्रिया समोर

Jharkhand News : नोकरीसाठी मुलानेच दिली वडिलांच्या खूनाची सुपारी, 10 लाख देऊन रचला भयानक हत्याकांड
2

Jharkhand News : नोकरीसाठी मुलानेच दिली वडिलांच्या खूनाची सुपारी, 10 लाख देऊन रचला भयानक हत्याकांड

झारखंडच्या रामगड जिल्ह्यात भीषण अपघात; ट्रक-प्रवासी वाहनात जोरदार धडक, सात जणांचा मृत्यू
3

झारखंडच्या रामगड जिल्ह्यात भीषण अपघात; ट्रक-प्रवासी वाहनात जोरदार धडक, सात जणांचा मृत्यू

कृषी पंपांच्या केबल चोरणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद, 150 शेतकऱ्यांच्या केबल वायर जप्त; तब्बल…
4

कृषी पंपांच्या केबल चोरणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद, 150 शेतकऱ्यांच्या केबल वायर जप्त; तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पवनला बोलावून घे, जिवंत सोडणार नाही; भरचौकात चाकू फिरवत तिघा भावांचा धिंगाणा

पवनला बोलावून घे, जिवंत सोडणार नाही; भरचौकात चाकू फिरवत तिघा भावांचा धिंगाणा

Jun 26, 2026 | 12:06 PM
Vaibhav Sooryavanshi: फक्त फलंदाजी नाही तर गोलंदाजीही करणार वैभव? IND vs IRE मॅचपूर्वी Video Viral

Vaibhav Sooryavanshi: फक्त फलंदाजी नाही तर गोलंदाजीही करणार वैभव? IND vs IRE मॅचपूर्वी Video Viral

Jun 26, 2026 | 12:03 PM
‘मराठी अभिनेत्री ओळख दाखवत नाहीत, पण हिंदी..’, Prajakta Kulkarniचं वक्तव्य चर्चेत, Shilpa Shettyबद्दल काय म्हणाल्या?

‘मराठी अभिनेत्री ओळख दाखवत नाहीत, पण हिंदी..’, Prajakta Kulkarniचं वक्तव्य चर्चेत, Shilpa Shettyबद्दल काय म्हणाल्या?

Jun 26, 2026 | 11:56 AM
Market Fall: भारतात Share Market बंद पण South Korea मार्केटमध्ये हाहाकार! ट्रेडिंग थांबवण्याची आली वेळ

Market Fall: भारतात Share Market बंद पण South Korea मार्केटमध्ये हाहाकार! ट्रेडिंग थांबवण्याची आली वेळ

Jun 26, 2026 | 11:53 AM
ग्राहकांच्या खिशाला बसणार फटका! ‘हे’ लोकप्रिय OPPO स्मार्टफोन झाले महाग; खरेदीसाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके पैसे

ग्राहकांच्या खिशाला बसणार फटका! ‘हे’ लोकप्रिय OPPO स्मार्टफोन झाले महाग; खरेदीसाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके पैसे

Jun 26, 2026 | 11:53 AM
Satara News: मस्तवाल खासदाराचा राजीनामा घ्या”; पाटण तालुका पत्रकार संघाचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे यांना निवेदन

Satara News: मस्तवाल खासदाराचा राजीनामा घ्या”; पाटण तालुका पत्रकार संघाचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे यांना निवेदन

Jun 26, 2026 | 11:49 AM
Air India Bombing : अखेर कॅनडाची कबुली! 1985 च्या विमान बॉम्बस्फोटामागे खलिस्तानी दहशतवाद्यांचाच हात; ४१ वर्षानंतर सत्य आलं समोर

Air India Bombing : अखेर कॅनडाची कबुली! 1985 च्या विमान बॉम्बस्फोटामागे खलिस्तानी दहशतवाद्यांचाच हात; ४१ वर्षानंतर सत्य आलं समोर

Jun 26, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा