दौंड नगरपरिषदेत खळबळ! महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; नेमकं काय घडलं?

दौंड : राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. दौंड नगरपरिषद कार्यालयात महिला अधिकाऱ्याशी अश्लील वर्तन करून विनयभंग केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे नगरपरिषद परिसरात खळबळ उडाली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी या दौंड नगरपालिकेत कार्यरत महिला अधिकारी आहेत. घटनेतील आरोपी गब्बर वाल्मीकी (पूर्ण नाव व पत्ता उपलब्ध नाही), याने दिनांक २२ जून २२६ रोजी दुपारी सुमारे २ वाजण्याच्या सुमारास दौंड नगरपरिषद कार्यालयात येऊन महिला अधिकाऱ्यांच्या सहकाऱ्यांच्या केबिनबाहेर उभे राहून अश्लील शिवीगाळ केली. तसेच आक्षेपार्ह हावभाव करून महिला अधिकाऱ्यांच्या मनात लज्जा निर्माण होईल असे कृत्य केल्याचा आरोप फिर्यादीत नमूद करण्यात आला आहे.
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यावेळी आरोपीने धमकीवजा भाषा वापरत, “ती येथे कशी काम करते ते बघून घेतो” तसेच “येथे कोणी काम करायचे नाही” असे म्हणत महिला अधिकाऱ्यांच्या शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दिनांक २३ जून २०२६ रोजी दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस हवालदार शेख करीत आहेत. दरम्यान, शासकीय कार्यालयात महिला अधिकाऱ्याशी झालेल्या या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
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छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार
पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजल्यानंतर मित्राजवळ सोडले. मित्राने तिला हॉटेलमध्ये नेत अत्याचार केला. त्याचे व्हिडीओ तयार करून धमकावत तिचे वारंवार लैंगिक शोषण केले. विशेष म्हणजे या प्रकरणात दीरासह अन्य एका व्यक्तीने तिचे लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार छत्रपती संभाजीनगर शहरात उघडकीस आला आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर शहरातील विविध भागात विवाहीतेवर अत्याचार करण्यात आला आहे.