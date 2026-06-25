गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Incident Involving The Molestation Of A Female Officer Has Occurred At The Daund Nagarparishad

दौंड नगरपरिषदेत खळबळ! महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jun 25, 2026 | 02:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

दौंड नगरपरिषद कार्यालयात महिला अधिकाऱ्याशी अश्लील वर्तन करून विनयभंग केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दौंड नगरपरिषदेत खळबळ! महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; नेमकं काय घडलं?

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दौंड : राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. दौंड नगरपरिषद कार्यालयात महिला अधिकाऱ्याशी अश्लील वर्तन करून विनयभंग केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे नगरपरिषद परिसरात खळबळ उडाली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी या दौंड नगरपालिकेत कार्यरत महिला अधिकारी आहेत. घटनेतील आरोपी गब्बर वाल्मीकी (पूर्ण नाव व पत्ता उपलब्ध नाही), याने दिनांक २२ जून २२६ रोजी दुपारी सुमारे २ वाजण्याच्या सुमारास दौंड नगरपरिषद कार्यालयात येऊन महिला अधिकाऱ्यांच्या सहकाऱ्यांच्या केबिनबाहेर उभे राहून अश्लील शिवीगाळ केली. तसेच आक्षेपार्ह हावभाव करून महिला अधिकाऱ्यांच्या मनात लज्जा निर्माण होईल असे कृत्य केल्याचा आरोप फिर्यादीत नमूद करण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा : अयोध्या राम मंदिराला बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय संशयिताच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती

यावेळी आरोपीने धमकीवजा भाषा वापरत, “ती येथे कशी काम करते ते बघून घेतो” तसेच “येथे कोणी काम करायचे नाही” असे म्हणत महिला अधिकाऱ्यांच्या शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दिनांक २३ जून २०२६ रोजी दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस हवालदार शेख करीत आहेत. दरम्यान, शासकीय कार्यालयात महिला अधिकाऱ्याशी झालेल्या या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…

छत्रपती संभाजीनगरमधील संतापजनक प्रकार

पतीने पत्नीला गुंगीचे औषध पाजल्यानंतर मित्राजवळ सोडले. मित्राने तिला हॉटेलमध्ये नेत अत्याचार केला. त्याचे व्हिडीओ तयार करून धमकावत तिचे वारंवार लैंगिक शोषण केले. विशेष म्हणजे या प्रकरणात दीरासह अन्य एका व्यक्तीने तिचे लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार छत्रपती संभाजीनगर शहरात उघडकीस आला आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर शहरातील विविध भागात विवाहीतेवर अत्याचार करण्यात आला आहे.

Web Title: An incident involving the molestation of a female officer has occurred at the daund nagarparishad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट हॅक करून तब्बल 98.50 लाखांची फसवणूक; ‘तो’ मेसेज आला अन्…
1

धक्कादायक ! व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट हॅक करून तब्बल 98.50 लाखांची फसवणूक; ‘तो’ मेसेज आला अन्…

बायको गाढ झोपेत होती, नवरा पहाटे तिच्या जवळ गेला अन्…; पुण्यात कौटुंबिक वादाचा भयंकर शेवट
2

बायको गाढ झोपेत होती, नवरा पहाटे तिच्या जवळ गेला अन्…; पुण्यात कौटुंबिक वादाचा भयंकर शेवट

CM Fadnavis Honors sachin: पुण्यातील उद्योजक सचिन वडघुलेंचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव; एकदा वाचाच त्यांच्या संघर्षाची यशोगाथा!
3

CM Fadnavis Honors sachin: पुण्यातील उद्योजक सचिन वडघुलेंचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव; एकदा वाचाच त्यांच्या संघर्षाची यशोगाथा!

AAP नेता नंदिनी बोसमियाने गळफास घेत संपवले आयुष्य, लिव्ह-इन-पार्टनर असलम हुसैनवर हत्येचा आरोप
4

AAP नेता नंदिनी बोसमियाने गळफास घेत संपवले आयुष्य, लिव्ह-इन-पार्टनर असलम हुसैनवर हत्येचा आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दौंड नगरपरिषदेत खळबळ! महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; नेमकं काय घडलं?

दौंड नगरपरिषदेत खळबळ! महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; नेमकं काय घडलं?

Jun 25, 2026 | 02:49 PM
Sant Eknath Maharaj: ‘वासुदेव आला रे…’ या परंपरेमागे कोण होते? जाणून घ्या संत एकनाथ महाराजांचे योगदान

Sant Eknath Maharaj: ‘वासुदेव आला रे…’ या परंपरेमागे कोण होते? जाणून घ्या संत एकनाथ महाराजांचे योगदान

Jun 25, 2026 | 02:40 PM
पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

Jun 25, 2026 | 02:34 PM
Home Credit India : दुचाकीपासून प्रॉपर्टी लोनपर्यंत सर्व गरजांसाठी कर्ज; होम क्रेडिट इंडियाने सुरू केली #LoanMilega मोहीम

Home Credit India : दुचाकीपासून प्रॉपर्टी लोनपर्यंत सर्व गरजांसाठी कर्ज; होम क्रेडिट इंडियाने सुरू केली #LoanMilega मोहीम

Jun 25, 2026 | 02:32 PM
Career in Translation: पंतप्रधानांचे ट्रान्सलेटर कसे बनतात? जाणून घ्या भाषांतर क्षेत्रातील करिअर संधी आणि पात्रता

Career in Translation: पंतप्रधानांचे ट्रान्सलेटर कसे बनतात? जाणून घ्या भाषांतर क्षेत्रातील करिअर संधी आणि पात्रता

Jun 25, 2026 | 02:28 PM
Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड

Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड

Jun 25, 2026 | 02:28 PM
Mirzapur The Movie Teaser: कालीन भैय्याच्या साम्राज्यात नवा संघर्ष; ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा टीझर आऊट, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Mirzapur The Movie Teaser: कालीन भैय्याच्या साम्राज्यात नवा संघर्ष; ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा टीझर आऊट, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Jun 25, 2026 | 02:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा