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इच्छा पूर्ण करणारे App? OTTवरील या थरारक सीरिजने उडवली प्रेक्षकांची झोप; 8 एपिसोडची ही सस्पेन्सने भरलेली सीरिज पाहिलीत का?

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:26 PM IST
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सारांश

If Wishes Could Kill: जर तुम्हाला संधी मिळाली, तर तुम्ही तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करू शकणारे ॲप वापराल का? 'If Wishes Could Kill' ही मालिका नेमकी हीच कल्पना एका भयानक वळणासह मांडते.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

हिंदी आणि इंग्रजी पाहणारे बरेच लोक आहेत, पण कोरियन भाषेचीही स्वतःची एक ओळख आहे. भारतातील लाखो लोक कोरियन मालिका पाहतात आणि त्यांना त्या खूप आवडतात. दीड महिन्यापूर्वी अशीच एक कोरियन मालिका ओटीटीवर आली, जिने लगेचच टॉप लिस्टमध्ये आपले स्थान निर्माण केले. कोरियन हॉरर मालिका ‘इफ विशेस कुड किल’ नेटफ्लिक्सवर धुमाकूळ घालत आहे आणि जागतिक स्तरावर टॉप ट्रेंडिंगमध्ये आहे. केवळ ८ भागांच्या या मालिकेत सस्पेन्स, काळी जादू आणि मानसिक थरार यांचे असे मिश्रण आहे की ती एकाच दमात पूर्ण पाहिली पाहिजे.

जर तुम्हाला संधी मिळाली, तर तुम्ही तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करू शकणारे ॲप वापराल का? ‘इफ विशेस कुड किल’ ही मालिका नेमकी हीच कल्पना एका भयानक वळणासह मांडते. ही मालिका हायस्कूलमधील पाच मित्रांभोवती फिरते, ज्यांच्यापैकी एकाला ‘गिरिगो’ नावाचे एक रहस्यमय ॲप सापडल्यावर त्यांचे आयुष्य अंधारात बुडून जाते. हे ॲप कोणतीही इच्छा पूर्ण करू शकते, पण त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. वापरकर्त्यांना अखेरीस आपला जीव गमवावा लागतो.

‘इफ विशेस कुड किल’ची कथा खालीलप्रमाणे आहे: जसजसे अधिक मित्रांना या ॲपबद्दल कळते, तसतशी परिस्थिती अधिकाधिक धोकादायक होत जाते. एक-एक करून ते त्यात अडकतात आणि भयानक घटना घडू लागतात. जसजशी कथा पुढे सरकते, तसतसे ‘गिरिगो’ ॲपमागील सत्य हळूहळू उलगडत जाते. हे एक अत्यंत अलौकिक ॲप आहे, जे एका सततच्या शापासारखे काम करते.

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या मालिकेत फक्त ८ भाग आहेत आणि यात भयपट, रहस्य आणि थरार, तसेच कोरियन काळ्या जादूबद्दल काही तथ्ये आहेत. जिओन सो-यंगने यू से-आ, कांग मी-नाने लिम ना-री, बेक सन-होने किम जिओन-वू, ह्यून वू-सेओकने कांग हा-जून आणि ली ह्यो-जाएने चोई ह्योंग-वूक यांची भूमिका साकारली आहे.

‘If Wishes Could Kill series’ चे IMDb रेटिंग
याला IMDb वर ७.२ रेटिंग मिळाले आहे आणि त्याच्या भीतीदायक व थरारक कथेसाठी त्याची प्रशंसा होत आहे. जर तुम्हाला भयपट आवडत असतील, तर ही मालिका पाहण्यासारखी आहे.

 

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‘गिरिगो’ (Girigo )ॲप काय आहे? लोक ते डाउनलोड करत आहेत
‘गिरिगो’ नावाच्या इच्छा पूर्ण करणाऱ्या ॲपवर आधारित ही नेटफ्लिक्स भयपट मालिका, शालेय जीवनातील नाट्यमयतेमध्ये थरारक क्षण मिसळते. मालिकेत दाखवलेले ‘गिरिगो’ ॲप लोक मोठ्या प्रमाणात डाउनलोड करत आहेत. हे ॲप प्ले स्टोअरवर देखील उपलब्ध आहे. ॲप उघडल्यावर, त्याचा इंटरफेस मालिकेसारखाच दिसतो. ॲपची भाषा कोरियन आहे आणि ते मालिकेसारखाच अनुभव देते. ते फक्त एवढंच करतं. लोक ते वापरून पाहण्यासाठी गर्दी करत आहेत.

Web Title: A wish fulfilling app this gripping ott thriller has left viewers sleepless have you watched this suspense packed 8 episode series

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:26 PM

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