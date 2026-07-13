सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Netflix Heeramandi Becomes Biggest Indian Drama Series Dubbed In 14 Languages Marathi News

केवळ भाषांतर नाही तर…; १४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज! ४३ देशांमध्ये ‘टॉप १०’ मध्ये स्थान

Updated On: Jul 13, 2026 | 05:51 PM IST
जाहिरात
सारांश

संजय लीला भन्साळी यांच्या 'हीरामंडी' वेबसिरीजने नेटफ्लिक्सवर इतिहास रचला आहे. १४ भाषांमध्ये डब होणारी ही पहिली भारतीय मालिका ठरली असून ४३ देशांमध्ये हिने टॉप १० मध्ये स्थान मिळवले आहे.

१४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज! (Photo Credit- X)

१४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • केवळ भाषांतर नाही तर…;
  • १४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज!
  • ४३ देशांमध्ये ‘टॉप १०’ मध्ये स्थान
Heeramandi: भारतातील नेटफ्लिक्सच्या दहा वर्षांच्या प्रवासाला अशा कथांनी आकार दिला आहे, ज्या त्यांच्या उगमस्थळाच्या खूप पुढे जाऊन जगभर पोहोचल्या. त्यापैकी एक म्हणजे हीरामंडी: द डायमंड बाजार, (Heeramandi) ज्याने लोकलायझेशनच्या क्षेत्रात एक नवा टप्पा गाठला. १४ भाषांमध्ये डब होणारी ही पहिली भारतीय मालिका ठरली. १५ दशलक्ष व्ह्यूज आणि ४३ देशांमध्ये टॉप १० मध्ये स्थान मिळवत, ही मालिका आजपर्यंतची नेटफ्लिक्सवरील सर्वात मोठी भारतीय ड्रामा मालिका ठरली. यामुळे विचारपूर्वक केलेले लोकलायझेशन भारतीय कथांना जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्याशी भावनिक नाते जोडण्यास कशी मदत करू शकते, हे अधोरेखित झाले. प्रत्येक डब केलेल्या आवृत्तीमागे एक व्हॉइस आर्टिस्ट होता, ज्याचे काम केवळ संवादांचे भाषांतर करणे नव्हते, तर संजय लीला भन्साळी यांच्या विश्वातील भावना, सौंदर्य आणि सांस्कृतिक समृद्धी जपणेही होते.

हीरामंडी: द डायमंड बाजार जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे म्हणजे केवळ संवादांचे भाषांतर करणे नव्हते. प्रत्येक डब केलेल्या सादरीकरणात मूळ कथेमधील भावना, नजाकत आणि सांस्कृतिक समृद्धी जपणे तितकेच महत्त्वाचे होते, तसेच दुसऱ्या भाषेतील प्रेक्षकांना ते पूर्णपणे नैसर्गिक आणि सहज वाटेल याचीही काळजी घेणे आवश्यक होते. याचा परिणाम जगभरातील कलाकारांमधील एका अनोख्या सहकार्याच्या रूपात झाला, जिथे प्रत्येक कलाकाराने आपली वेगळी छाप आणि आवाज जोडला, पण त्याच वेळी संजय लीला भन्साळी यांच्या सर्जनशील दृष्टिकोनाशी पूर्णपणे प्रामाणिक राहिला.

भारतीय अभिनेता आणि डबिंग कलाकार साहिल वैद, ज्यांनी इंग्रजी आवृत्तीत अशफाक बलोच या पात्राला आवाज दिला, यांच्यासाठी हा अनुभव अत्यंत वैयक्तिक होता. हे पात्र साकारताना त्यांना त्यांच्या घरात लहानपणापासून ऐकत आलेल्या कथांशी पुन्हा एकदा जोडले गेल्यासारखे वाटले. त्यांच्या शब्दांत, “हे जग मला परिचित वाटले कारण माझे आजी-आजोबा लाहोरचे होते आणि त्यांच्या कथांमधून मी या जगाला भेटलो होतो. मी अशफाकला इंग्रजीत आवाज दिला आणि मला त्याच्यामध्ये माझे वडील दिसले. प्रत्येक वडील सारखेच असतात आणि पितृत्वाचे तेच सौंदर्य आहे. मला वाटते की ही भावना जगभरातील प्रत्येक वडील-मुलाच्या नात्याशी जोडली जाईल.”

फ्रेंच व्हॉइस आर्टिस्ट स्टेफनी लॅफॉर्ग, ज्यांनी मल्लिकाजान या पात्राला आवाज दिला, त्यांच्यासाठी या अपरिचित जगामुळेच ही कथा सार्वत्रिक वाटली. त्यांच्या शब्दांत, “ही कथा जगाकडे आणि महिलांकडे एका वेगळ्या प्रदेशाच्या आणि वेगळ्या कालखंडाच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची संधी देते.”

दीपिका पदुकोणबाबतच्या वक्तव्यावर मुझम्मिल इब्राहिमचं स्पष्टीकरण; म्हणाला, ‘माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावला’

जर्मन डबिंग आर्टिस्ट कॅथरिना स्पियरिंग, ज्यांनी फरीदन या पात्राला आवाज दिला, यांना असे जाणवले की हीरामंडी: द डायमंड बाजार चे जग दृश्यदृष्ट्या जितके भव्य आणि आकर्षक आहे, तितक्याच सहजपणे त्यातील भावनिक विषयांशी प्रत्येकजण जोडला जाऊ शकतो. त्यांच्या शब्दांत, “ही मालिका अत्यंत वैभवशाली पद्धतीने चित्रित करण्यात आली आहे. ती आपल्याला एका वेगळ्या जगात घेऊन जाते, पण त्याच वेळी अशा विषयांशी संबंधित आहे जे आपल्या सर्वांसाठी परिचित आहेत — प्रेम, सत्तेची इच्छा, विश्वासघाताला सामोरे जाणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांची एकजूट आणि स्वातंत्र्य.”

थाई डबिंग आर्टिस्ट सोपिता रांगसियोथाई, ज्यांनी मल्लिकाजान या पात्राला आवाज दिला, यांच्यासाठी ही संधी थायलंडमधील प्रेक्षकांना अशा चित्रपट निर्मात्याच्या कथा अनुभवण्याची होती, ज्यांच्या कथा अनेक संस्कृतींच्या सीमा ओलांडत प्रवास करत आल्या आहेत. त्यांच्या शब्दांत, “माझ्या मते विविध देशांतील ऐतिहासिक चित्रपट खूपच रंजक असतात. लोकांना भूतकाळ आणि भविष्यकाळ या दोन्हींबद्दल विशेष उत्सुकता असते, कारण नवीन गोष्टी शोधण्यात आणि त्यांचा शोध घेण्यात त्यांना आनंद मिळतो.”

या कथा लोकलायझेशनमागील त्या अदृश्य कलेची झलक देतात, जी अनेकदा प्रेक्षकांच्या नजरेआड राहते. प्रत्येक डब केलेले सादरीकरण हे एका कलाकाराच्या काळजीपूर्वक केलेल्या प्रयत्नांचे फलित असते, ज्यामध्ये तो भावना, संस्कृती आणि अभिनय यांचे सूक्ष्म अर्थ समजून घेतो, जेणेकरून प्रेक्षकांनी कोणतीही भाषा निवडली तरी त्यांना कथा तिच्या मूळ उद्देशाप्रमाणे अनुभवता येईल.

नेटफ्लिक्स भारताच्या कानाकोपऱ्यातील कथा जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत राहील, तसतसे लोकलायझेशन हा त्या प्रवासाचा एक महत्त्वाचा भाग राहणार आहे. विचारपूर्वक केलेले डबिंग, अस्सल व्हॉइस कास्टिंग किंवा कथा पूर्वीपेक्षा अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देणे माध्यम कोणतेही असो, उद्दिष्ट एकच आहे: एका संस्कृतीत रुजलेली कथा जगभरातील प्रेक्षकांच्या मनात आपले घर निर्माण करू शकेल याची खात्री करणे.

Hema Malini Biopic: हेमा मालिनींच्या बायोपिकसाठी ‘या’ अभिनेत्रीचं नाव चर्चेत; जाणून घ्या दोघींमधील खास कनेक्शन

Web Title: Netflix heeramandi becomes biggest indian drama series dubbed in 14 languages marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 05:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dil Deewana Ho Gaya Movie : ‘दिल दिवाना हो गया’चा Trailer रिलीज; रोमँस आणि संगीताचा रंगतदार प्रवास 31 जुलैपासून
1

Dil Deewana Ho Gaya Movie : ‘दिल दिवाना हो गया’चा Trailer रिलीज; रोमँस आणि संगीताचा रंगतदार प्रवास 31 जुलैपासून

Riteish Deshmukh : ‘तू मला शिकवू नकोस…’; ‘lock upp 2’मध्ये रितेश देशमुखचा राग अनावर, ‘या’ स्पर्धकाला दिला इशारा
2

Riteish Deshmukh : ‘तू मला शिकवू नकोस…’; ‘lock upp 2’मध्ये रितेश देशमुखचा राग अनावर, ‘या’ स्पर्धकाला दिला इशारा

OTT विश्वात खळबळ! Netflix पुन्हा देतंय ३० दिवसांचं फ्री ट्रायल सबस्क्रिप्शन; नवीन युजर्सना मिळणार ‘असा’ फायदा
3

OTT विश्वात खळबळ! Netflix पुन्हा देतंय ३० दिवसांचं फ्री ट्रायल सबस्क्रिप्शन; नवीन युजर्सना मिळणार ‘असा’ फायदा

Adarsh Baal Vidyalaya Series: मोडकळीस आलेल्या शाळेची मजेशीर कहाणी; आदर्श बाल विद्यालय’ची रिलीज डेट जाहीर
4

Adarsh Baal Vidyalaya Series: मोडकळीस आलेल्या शाळेची मजेशीर कहाणी; आदर्श बाल विद्यालय’ची रिलीज डेट जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केवळ भाषांतर नाही तर…; १४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज! ४३ देशांमध्ये ‘टॉप १०’ मध्ये स्थान

केवळ भाषांतर नाही तर…; १४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज! ४३ देशांमध्ये ‘टॉप १०’ मध्ये स्थान

Jul 13, 2026 | 05:51 PM
India-Qatar ties : कतारचे ‘राष्ट्रपिता’ शेख हमद अल थानी यांचे निधन; भारताने का जाहीर केला राष्ट्रीय शोक? जाणून घ्या नियम

India-Qatar ties : कतारचे ‘राष्ट्रपिता’ शेख हमद अल थानी यांचे निधन; भारताने का जाहीर केला राष्ट्रीय शोक? जाणून घ्या नियम

Jul 13, 2026 | 05:46 PM
Darjeeling Toy Train-Taxi Viral Video: कॉन्फिडन्स लेव्हल 1000! ‘ट्रेन चुकीच्या बाजूने येतेय!’ पठ्ठ्याच्या लॉजिकने नेटकरी लोटपोट

Darjeeling Toy Train-Taxi Viral Video: कॉन्फिडन्स लेव्हल 1000! ‘ट्रेन चुकीच्या बाजूने येतेय!’ पठ्ठ्याच्या लॉजिकने नेटकरी लोटपोट

Jul 13, 2026 | 05:45 PM
IND W Vs ENG W: लॉर्ड्सवर फडकला तिरंगा! Team India समोर इंग्लंडचा सुपडासाफ; 270 रन्सने पराभव

IND W Vs ENG W: लॉर्ड्सवर फडकला तिरंगा! Team India समोर इंग्लंडचा सुपडासाफ; 270 रन्सने पराभव

Jul 13, 2026 | 05:40 PM
AI Entrepreneur : अवघ्या १२ व्या वर्षी मुलीने सुरू केला ‘AI’ स्टार्टअप; जगभरातील कंपन्याना पुरवतीये आज ‘ही’ सेवा

AI Entrepreneur : अवघ्या १२ व्या वर्षी मुलीने सुरू केला ‘AI’ स्टार्टअप; जगभरातील कंपन्याना पुरवतीये आज ‘ही’ सेवा

Jul 13, 2026 | 05:36 PM
‘कॉकरोच पार्टी’त विलीन होण्याचे ‘उबाठा’ला लागले डोहाळे? भाजप नेत्याची उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका

‘कॉकरोच पार्टी’त विलीन होण्याचे ‘उबाठा’ला लागले डोहाळे? भाजप नेत्याची उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका

Jul 13, 2026 | 05:33 PM
Jejuri Accident: सुनेत्रा पवार तातडीने जेजुरीला रवाना, सुप्रिया सुळेंचा प्रशासकीय हलगर्जीपणावर थेट निशाणा

Jejuri Accident: सुनेत्रा पवार तातडीने जेजुरीला रवाना, सुप्रिया सुळेंचा प्रशासकीय हलगर्जीपणावर थेट निशाणा

Jul 13, 2026 | 05:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा