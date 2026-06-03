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“हल्ल्याची बातमी ऐकताच…”; कंगना रणौतने सांगितली २६/११ मुंबई हल्ल्याच्या वेळची भयावह आठवण, अभिनेत्रीचे वक्तव्य चर्चेत

Updated On: Jun 03, 2026 | 03:05 PM IST
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सारांश

भारत भाग्य विधाता चित्रपटात नर्सची भूमिका साकारणाऱ्या कंगना रणौतने, चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचच्या वेळी २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यांविषयी आपले मत व्यक्त केले. तिने एक भयानक आठवण सांगितली.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

मुंबईवरील २६/११ चे दहशतवादी हल्ले देश अजूनही विसरलेला नाही. या भीषण घटनेने केवळ मुंबईच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते. आता, याच हल्ल्यापासून प्रेरित असलेला ‘भारत भाग्य विधाता’ हा चित्रपट, धोका पत्करूनही आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या त्या अज्ञात नायक-नायिकांची कहाणी मोठ्या पडद्यावर आणणार आहे. चित्रपटात नर्सची भूमिका साकारणाऱ्या कंगना रणौतने, चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचच्या वेळी २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यांविषयी आपले मत व्यक्त केले. तिने एक भयानक आठवण सांगितली.

कंगनाने खुलासा केला की, २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी जेव्हा मुंबईत दहशतवादी हल्ले झाले, तेव्हा तिला या घटनेबद्दल दिग्दर्शक महेश भट्ट यांच्याकडून पहिल्यांदा समजले. त्यावेळी ती इतर काही कलाकार आणि मित्रांसोबत अभिनेत्री शहाना गोस्वामीच्या नवीन घरी एका पार्टीला गेली होती. वातावरण आनंद आणि मजेने भरलेले होते, पण काही मिनिटांतच सर्व काही बदलले.

अभिनेत्रीच्या म्हणण्यानुसार, महेश भट्ट पार्टीमध्ये अचानक आले आणि त्यांनी सर्वांना टीव्ही चालू करायला सांगितले. सुरुवातीला काय झाले हे कोणालाच समजले नाही. सर्वजण संगीत आणि गप्पांमध्ये मग्न होते, पण महेश भट्ट सतत न्यूज चॅनल्स पाहत होते. मग, टीव्ही स्क्रीनवर मुंबईत सुरू असलेल्या हल्ल्यांची दृश्ये दिसू लागली. हळूहळू सर्वांच्या लक्षात आले की शहर एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे.

कंगनाने सांगितले की, महेश भट्ट यांनी त्या रात्री सर्वांना घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला होता. ती सांगते की, त्यांनी दिग्दर्शकाला विचारले की पार्टी चालू ठेवावी की घरी जावे. दिग्दर्शकाने सर्वांना घरीच थांबण्याचा सल्ला दिला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, पार्टीमधील अंदाजे २० ते २५ लोक तिथेच थांबले. कंगना म्हणते की, जर महेश भट्ट यांनी त्यांना वेळेवर सावध केले नसते, तर त्यांना हल्ल्याबद्दल खूप उशिरापर्यंत कळले नसते.

कंगना रणौतचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ या शोकांतिकेचा एक दुर्लक्षित पैलू समोर आणतो. हल्ल्यांदरम्यान रुग्ण आणि जनतेला मदत करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या परिचारिका आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर ही कथा केंद्रित आहे. कंगना म्हणते की, या भूमिकेमुळे तिला कोणत्याही प्रसिद्धीची किंवा मान्यतेची अपेक्षा न करता समाजाची सेवा करणाऱ्या लोकांचे जीवन जवळून पाहता आले.

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चित्रपटाची पटकथा वाचताना आपण भावुक झालो, असे या अभिनेत्रीने कबूल केले. तिच्या मते, या भूमिकेमुळे तिला जाणीव झाली की, वास्तविक जीवनातील नायक अनेकदा कॅमेऱ्यांपासून आणि प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहतात. कंगनाला आशा आहे की, हा चित्रपट केवळ प्रेक्षकांना २६/११ ची आठवण करून देणार नाही, तर इतिहासात ज्यांच्या शौर्याला योग्य तो सन्मान मिळालेला नाही, अशा अज्ञात नायकांबद्दल आदरही निर्माण करेल.

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Web Title: Kangana ranaut recalls the horrific memories of the 2611 mumbai terror attacks actresss statement sparks discussion

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:05 PM

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