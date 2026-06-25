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Mumbai Local Murder Case : अभिनेत्रीने व्यक्त केला संताप! मुंबईच्या सुरक्षेवर केले प्रश्न; ‘वाचवायचं सोडून लोक रील बनवत…’

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:07 PM IST
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सारांश

नालासोपारा लोकलमधील मयंक लोहार हत्याकांडानंतर संतापाची लाट उसळली असून आरोपी रोशन सुवर्णाला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणावर अभिनेत्री Aanchal Khurana हिनेही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत मुंबईच्या सुरक्षिततेवर आणि प्रवाशांच्या निष्क्रियतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • काही म्हणत आहेत की काहीही करा पण तो जिवंत दिसता कामा नये.
  • 30 वर्षीय रोशन सुवर्णाला दरवाजा बंद करण्यास सांगितले.
  • अभिनेत्री आंचल खुरानाने या संबंधित पोस्ट करत तिचे म्हणणे शेअर केले आहे.
नालासोपारा फास्ट लोकलमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर संपूर्ण मुंबई हादरली आहे. कुणाला एखादी गोष्टी करण्यापासून अडवायलाही आता लोकांना घाम फुटत आहे. लहानसहान मुद्द्यावरून लोकं जीव घ्यायलाही मागेपुढे पाहत नाही आहेत. लोकलच्या आत पावसाचे थेंब उडत असल्याने 22 वर्षाच्या मयंक लोहारने दरवाज्यावर उभा असणाऱ्या 30 वर्षीय रोशन सुवर्णाला दरवाजा बंद करण्यास सांगितले. या लहान मुद्द्यावरून रोशन या विकृत मानसिकतेच्या नराधमाने मयंकच्या पोटात धारधार चाकूने हल्ला केला. या घटनेत हत्या होऊन मयंकचा जागीच जीव गेला. संपूर्ण जगभरातून या घटनेची विटंबना केली जात आहे. विविध क्षेत्रातून या घटनेसंबंधित आरोपीविरोधात शिक्षेसाठी विविध मागण्या केल्या जात आहेत. कुणी त्याला फासी देण्यासाठी मागणी करत आहे तर कुणी म्हणत आहे की त्याचा एन्काउंटर करण्यात यावा. तर काही म्हणत आहेत की काहीही करा पण तो जिवंत दिसता कामा नये.

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अशामध्ये मयंकच्या वडिलांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागणी केली आहे की मयंकचा हत्यारा रोशन सुवर्णा याला फासी झालीच पाहिजे तरच मयंकला न्याय मिळेल. विविध क्षेत्रातून अशा मागण्या येत आहेत. दरम्यान, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आंचल खुरानाने या संबंधित पोस्ट करत तिचे म्हणणे शेअर केले आहे. आंचल म्हणते की, “मुंबई म्हणजे सगळ्यात सुरक्षित शहर! या शहराचं नाव ऐकून माझ्या आईवडिलांनी मला कसलाही विचार न करता मुंबईला पाठवून दिले. का? कारण त्यांना आणि मला वाटत होतं की मुंबई हे सुरक्षित शहर आहे.” मयंक लोहार प्रकरणाविषयी सांगताना ती म्हणते की, “मयंक नावाच्या मुलाला लोकल ट्रेनमध्ये एका नराधमाने चाकूने हल्ला करत ठार केला. यावेळी लोकलच्या त्या डब्यामध्ये अनेक प्रवासी हजर होते. परंतु, त्यातील एकानेही मयंकला वाचवण्याची हिमंत किंवा प्रयत्न केले नाही. सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्या नराधमाला थांबवू शकले असते पण कुणीही पुढे आले नाही, याउलट ती लोकं रीला बनवत बसले. शूट करत बसले.”

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A post shared by Aanchal Khurana (@iaanchalkhurana)


पुढे आंचल म्हणते की, “कुणाला मारण्याचा विचार जरी केला तरी फाटून हातात येते. आजकाल ही लोकं अशा कोणत्या फ्रस्ट्रेशनमध्ये घराबाहेर पडतात की बिनधास्त मोकाट खून करू लागतात.” या पोस्टखाली आंचलने भलेमोठे कॅप्शन देत नमूद केले आहे की, “तुम्ही दार बंद करा, पावसाचे पाणी आत येत आहे, एवढीच एका तरुणाची विनंती होती. त्यात वाद नव्हता, अपमान नव्हता, कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. पण त्या एका क्षुल्लक कारणामुळे त्याला स्वतःचा जीव गमवावा लागला. आजचा सर्वात मोठा प्रश्न हा नाही की हल्लेखोराच्या हातात चाकू का होता. प्रश्न हा आहे की आपल्यातील संयम इतका का संपत चालला आहे? एखाद्या साध्या मतभेदाचं रूप इतक्या टोकाच्या हिंसेत कसं बदलतं? आपण अशा काळात जगतो आहोत जिथे अहंकाराला माणुसकीपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं जात आहे. क्षणिक राग, दुखावलेला स्वाभिमान किंवा छोटासा वाद यासाठी लोक दुसऱ्याचा जीव घेण्याइतके आक्रमक होत आहेत. या घटनेत एका आईचा आधार हिरावला गेला, एका वडिलांचे स्वप्न उद्ध्वस्त झाले आणि एका कुटुंबाचे संपूर्ण आयुष्य बदलून गेले. एका चुकीच्या निर्णयाची किंमत अनेकांना मोजावी लागली. खरी ताकद राग दाखवण्यात नसते, तर रागावर नियंत्रण ठेवण्यात असते. मतभेद स्वीकारणे, शांत राहणे आणि परिस्थिती समजून घेणे हेच खरे सामर्थ्य आहे. कारण रागाचा एक क्षण केवळ एक आयुष्य संपवत नाही, तर अनेक लोकांची स्वप्ने, आशा आणि भविष्य कायमचे बदलून टाकतो.”

Web Title: Aanchal khurana on mumbai local train murder case

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Published On: Jun 25, 2026 | 06:07 PM

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