Priyadarshini Chatterjee Engaged: समुद्रकिनाऱ्यावर गुडघ्यावर बसून बॉयफ्रेंडने केलं प्रपोज; प्रियदर्शिनीने दिली प्रेमाची कबुली

मिस इंडिया वर्ल्ड २०१६ विजेती आणि मॉडेल प्रियदर्शनी चॅटर्जीने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात एका सुंदर प्रवासाला सुरुवात केली आहे. तिचा प्रियकर, क्रेग कार्लसनसोबत साखरपुडा झाला आहे. सोशल मीडियावर ही आनंदाची बातमी शेअर करून तिने तिचे चाहते, मित्र आणि प्रियजनांना प्रचंड आनंद दिला आहे. हवाईमधील कपालुआ येथे घेतलेल्या त्यांच्या गोड प्रपोजलचे फोटो व्हायरल झाले असून, त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. श्रीनिधी शेट्टी आणि मानुषी चिल्लर यांनीही या आनंदाच्या बातमीवर आपला आनंद व्यक्त केला आहे.
प्रियदर्शनीने इन्स्टाग्रामवर या खास क्षणाचे अनेक हृदयस्पर्शी फोटो पोस्ट करून आपल्या फॉलोअर्ससोबत ही आनंदाची बातमी शेअर केली. एका सुंदर सूर्योदयाच्या वेळी काढलेल्या प्रपोजलच्या फोटोंमधून, लग्नाच्या दिशेने त्यांच्या प्रवासाची सुरुवात साजरी करताना या जोडप्याचे प्रेम आणि उत्साह स्पष्टपणे दिसून येत होता.
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आपला आनंद व्यक्त करताना प्रियदर्शनीने लिहिले, “माझ्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर सूर्योदय! तुझ्यासोबत एका नव्या अध्यायाची सुरुवात होत आहे @ctc400sm (क्रेग).” फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड २०१६ चा किताब जिंकल्यापासून, प्रियदर्शनीने आपल्या शालीनतेने, आत्मविश्वासाने आणि कर्तृत्वाने अनेकांना प्रेरणा दिली आहे. त्यांचा साखरपुडा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि चाहते व हितचिंतकांनी सोशल मीडियावर या जोडप्यावर अभिनंदनाच्या संदेशांचा वर्षाव केला आहे. प्रियदर्शनी आणि क्रेग या रोमांचक नव्या पर्वाला सुरुवात करत असताना, आम्ही त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या आयुष्यात प्रेम, आनंद व असंख्य अविस्मरणीय क्षणांसाठी शुभेच्छा देतो.
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