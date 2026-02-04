Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
व्हॅलेंटाईन वीकसाठी खास! मृणाल–सिद्धांतच्या 'Do Deewane Seher Mein'चा ट्रेलर आउट

मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांचा एक रोमँटिक चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 07:07 PM
संजय लीला भन्साळी लवकरच “दो दिवाने शहर में” ही एक रोमँटिक प्रेमकथा प्रदर्शित करणार आहेत. या चित्रपटात सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर पहिल्यांदाच एकत्र दिसणार आहेत. चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे.

हा चित्रपट व्हॅलेंटाईनडेच्या आठवड्यात म्हणजेच २० फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. १.५८ मिनिटांचा हा ट्रेलर एका आधुनिक प्रेमकथेची कहाणी सांगतो जी परिपूर्णता मागे सोडून भावनिक सत्याचा शोध घेते. गैरसमज, सामाजिक दबाव आणि भावनांच्या रोलरकोस्टरवर बांधलेली ही कहाणी एका अतुलनीय जोडप्यापासून सुरू होते, जिथे मृणाल शेवटच्या क्षणी कोणतेही कारण न देता त्याच्याशी लग्न करण्यास नकार देते.

मृणाल आणि सिद्धांत हे दोन पूर्णपणे विरुद्ध कलाकार आहेत. मृणालला पाऊस आवडत नाही, तर सिद्धांत चतुर्वेदीला त्यात चहा पिणे आवडते. ट्रेलरमध्ये एक ओळ आहे, “प्रत्येक प्रेम परिपूर्ण नसते, पण ते पुरेसे असते.” ते कसे एकत्र येतात हे कथेचा गाभा बनवते. अनुराग सैकिया यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या चित्रपटाचा पार्श्वसंगीत तुमच्या हृदयाला स्पर्श करेल.

 

Savalyachi Janu Savali : मालिकेतली गायिका तारा, खऱ्या आयुष्यात झाली व्यावसायिक! सुरु केला नवा बिजीनेस

सिद्धांत आणि मृणाल व्यतिरिक्त या चित्रपटात इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयेशा रझा, विराज गेहलानी, संदीपा धर, दीपराज राणा, मोना आंबेगावकर, अचिंत कौर, नवीन कौशिक आणि मास्टर इनेश कोटियन यांच्याही भूमिका आहेत. अमोल पालेकर, जरीना वहाब, श्रीराम लागू आणि जलाल आगा अभिनीत 1977 च्या घरौंदा चित्रपटातील दो दिवाने शेर में या गाण्यावरून चित्रपटाचे शीर्षक प्रेरित आहे.

७ वर्षांनंतर Rhea Chakrabortyचा दमदार कमबॅक; ‘फॅमिली बिझनेस’चा फर्स्ट लुक चर्चेत, चाहत्यांनी दिला पाठिंबा

Published On: Feb 04, 2026 | 07:07 PM

