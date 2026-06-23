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 MPSC च्या स्वप्नांसोबत निसर्गसंवर्धनाचा संदेश; ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित

Updated On: Jun 23, 2026 | 08:49 PM IST
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सारांश

MPSCची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या आयुष्यावर आधारित ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ या मराठी चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. निसर्गसंवर्धन आणि सामाजिक जबाबदारीचा संदेश देणाऱ्या या चित्रपटात अभ्यासक्रमाबाहेरील वास्तवाशी झुंज देणाऱ्या तरुणांची कथा मांडण्यात आली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

 

मुंबई : ‘अदू-तिशू प्रॉडक्शन्स अँड म्युझिक’ प्रस्तुत आणि निर्माते डॉ. सुगत ग्यानेश्वर वाघमारे यांच्या आगामी ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, त्याला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. MPSCची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या स्वप्नांना निसर्गसंवर्धनाच्या महत्त्वपूर्ण विषयाची जोड देणारा हा चित्रपट सामाजिक संदेशासह मनोरंजनाचा अनोखा अनुभव देण्याचे आश्वासन देतो.

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चित्रपटाची कथा टेंबूरखेड या छोट्या गावातील काही तरुणांभोवती फिरते. सरकारी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणारे हे तरुण पुस्तकांतील ज्ञानच आयुष्याचा मार्ग दाखवेल, असे मानत असतात. मात्र, अचानक त्यांच्या समोर पर्यावरणाशी संबंधित असा गंभीर प्रश्न उभा राहतो, जो कोणत्याही अभ्यासक्रमाचा भाग नसतो. यानंतर सुरू होतो त्यांच्या आयुष्यातील खरा संघर्ष. निसर्गरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारताना ते जीवनातील खऱ्या परीक्षांना कसे सामोरे जातात, याची प्रभावी मांडणी चित्रपटात करण्यात आली आहे.

लेखक अनिकेत कोरडे यांच्या कथेला दिग्दर्शक नवीन देशबोनिया यांनी पडद्यावर साकारले आहे. विशेष म्हणजे, चित्रपटात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सचिन मनोहरराव ढोकणे यांनी ‘एआय क्रिएटिव्ह डायरेक्टर’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे कथानकासोबतच सादरीकरणातही वेगळेपणा पाहायला मिळणार आहे.

संगीताची जबाबदारी मोहित कुलकर्णी यांनी सांभाळली असून, वैशाली सामंत, अभय जोधपूरकर आणि गोपाळ गावंडे यांच्या आवाजाने गाण्यांना विशेष आकर्षण प्राप्त झाले आहे. छायांकन मनीष केदार व्यास आणि सुधीर वड्डेली यांनी केले असून, संकलनाची धुरा अनिल विठ्ठल थोरात यांनी सांभाळली आहे.

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चित्रपटात अजिंक्य राऊत, अद्वयी आणि शेषपाल गणवीर प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. त्यांच्यासोबत सानिका तोरस्कर, अभिजित रामचंद्र, मिलिंद शिंदे आणि कमलेश सावंत यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. याआधी प्रदर्शित झालेल्या टीझरलाही सोशल मीडियावर चांगला प्रतिसाद मिळाला होता आणि आता ट्रेलरमुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

तरुणाईची स्वप्ने, सामाजिक जबाबदारी आणि पर्यावरण संवर्धनाचा प्रभावी संदेश यांचा संगम असलेला **‘आऊट ऑफ सिलॅबस’** हा चित्रपट ३ जुलैपासून राज्यभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मनोरंजनासोबतच विचार करायला भाग पाडणारी कथा आणि प्रेरणादायी आशयामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Powerful trailer of out of syllabus released

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Published On: Jun 23, 2026 | 08:49 PM

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