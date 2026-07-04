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Abhijeet Khandkekar : ‘पण अभिजीत माझा…’ नवऱ्यासाठी सुखदा खांडकेकरची खास पोस्ट! शेअर करण्यामागे काही तरी खास कारण

Updated On: Jul 04, 2026 | 08:30 PM IST
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सारांश

'मर्दिनी' चित्रपटानिमित्त अभिनेता अभिजीत खांडकेकरची पत्नी सुखदा खांडकेकर हिने सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर केली आहे. "विक्रांत सुर्वे आता तुमचा झाला असला, तरी अभिजीत खांडकेकर मात्र माझाच राहील," असे म्हणत तिने पतीच्या अभिनयाचा अभिमान व्यक्त केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

अभिनेता अभिजीत खांडकेकर सध्या त्याच्या नव्या सिनेमासाठी चर्चेत आहे. मराठी सिनेमामर्दिनी‘ 3 जुलै रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. या फिल्ममध्ये अभिनेत्री प्रार्थना बहिरे मुख्य भूमिकेत झळकली आहे. सिनेमात इतर प्रसिद्ध कलाकार जसे की अभिनेता जितेंद्र जोशी, मायरा वायकुळ, राजेश भोसले आणि स्वाती बोवलेकर यांनी काम केले आहे. अभिनेता अभिजीत खांडकेकर या सिनेमात पोलिसाची भूमिका साकारत आहे. अशामध्ये अभिजीतची पत्नी सुखदा खांडकेकरने सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट चर्चेत आली आहे.

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सुखदाने तिच्या @morpankh या हॅण्डलवरून पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये अभिजीत आणि सुखदाचा रोमँटिक अंदाज दिसत आहे. या सिनेमात अभिजीत खांडकेकर विक्रांत सुर्वे नावाच्या पोलिसाच्या भूमिकेत दिसून येत आहे. त्यामुळे सुखदाने या फोटोंना कॅप्शन देत नमूद केले आहे की, “विक्रांत सुर्वे आता जरी तुमचा झाला असला तरी अभिजीत खांडकेकर मात्र माझाच राहीलमाझ्या मनात आज फक्तअभिमानदाटून आलं आहे. माझं म्हणणं जाणून घ्यायचं असेल तर आजच तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात जाऊनमर्दिनीहा सिनेमा नक्की पहा. अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे, अभिनेता जितेंद्र जोशी आणि अभिनेत्री मायर वायकुळ यांनी या सिनेमात अभिनयाची उत्तम छाप सोडली आहे. ‘मर्दिनीसिनेमाचे दिग्दर्शक अजय मयेकर यांना त्यांच्या पहिल्याच सिनेमासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा! तसेच सगळ्यांना पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. या सिनेमामागे दूरदृष्टी असलेल्या सिनेमाचे निर्माते श्रेयस तळपदे आणि दीप्ती तळपदे यांचे आभार!”

सुखदा खांडकेकरच्या या पोस्टखाली अभिजीत खांडकेकरने कमेंट केली आहे. त्याने सुखदालामला तुझ्यावर फार प्रेम आहे, सुखदाअसे नमूद करत पत्नीप्रती प्रेम व्यक्त केले आहे.

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सिनेमाची पहिल्या दिवशीची कमाई!

मर्दिनीसिनेमा 3 जुलै रोजी प्रदर्शित झाला असून सिनेमाचे दिग्दर्शन अजय मयेकरने केले आहे. सिनेमात मुख्य भूमिकेत प्रार्थना बेहरे, अभिजीत खांडकेकर, जितेंद्र जोशी झळकत आहेत. सिनेमा एकूण 4 कोटींच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला. सिनेमाने पहिल्याच दिवशी 40 लाखांची कमाई केली आहे.

Web Title: Sukhda khandkekar shared post for abhijeet khandkekar

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Published On: Jul 04, 2026 | 08:30 PM

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