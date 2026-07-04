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MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:32 PM IST
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सारांश

मिरा-भाईंदर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. चौथ्या दिवशीही अनेक रस्ते, सोसायट्यांचे प्रवेशद्वार आणि परिसर जलमय असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

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मिरा-भाईंदर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. चौथ्या दिवशीही अनेक रस्ते, सोसायट्यांचे प्रवेशद्वार आणि परिसर जलमय असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

मिरा-भाईंदर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. चौथ्या दिवशीही अनेक रस्ते, सोसायट्यांचे प्रवेशद्वार आणि परिसर जलमय असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

Web Title: Mira bhayandar torrential rain wreaks havoc in mira bhayandar questions raised about the disaster management department

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:32 PM

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