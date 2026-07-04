शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • India Imposes Anti Dumping Duty On Chemical Imports Usa Malaysia Marathi News

India Trade Policy: भारताची मोठी व्यापारी खेळी! अमेरिका आणि मलेशियाला दिला दणका; देशाला काय होणार फायदा?

Updated On: Jul 04, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारताने आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी आणि स्वस्त आयातीला आळा घालण्यासाठी एक अत्यंत मोठा व्यापारी निर्णय घेतला आहे. भारताने अमेरिका, मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या तीन देशांमधून आयात होणाऱ्या एका विशिष्ट केमिकलवर पुढील ५ वर्षांसाठी कडकँटी-डम्पिंग ड्युटी लागू केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

India Trade Policy:  भारताने आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी आणि स्वस्त आयातीला आळा घालण्यासाठी एक अत्यंत मोठा व्यापारी निर्णय घेतला आहे. परदेशी बाजारपेठांमधून होणाऱ्या स्वस्त आणि अवाजवी किमतीच्या आयातीपासून देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताने शुक्रवारी अमेरिका, मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून आयात होणाऱ्या नॉर्मल ब्युटेनॉलवरील (एन-ब्युटिल अल्कोहोल) अँटी-डंपिंग शुल्क पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवले ​​आहे.

बचत गटांच्या महिलांसाठी केंद्र सरकारचा मास्टरप्लॅन! LokOS मुळे मिळणार मोठा लाभ, जाणून घ्या तुम्ही कसा लाभ मिळवू शकता

व्यापार निवारण महासंचालनालयाने (DGTR) केलेल्या अंतिम पुनरावलोकनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. डीजीटीआरने असा निष्कर्ष काढला की, जर हे शुल्क मागे घेतले गेले, तर देशात पुन्हा डंप केलेल्या उत्पादनांचा पूर येऊ शकतो, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांना मोठे आर्थिक नुकसान होईल.

ब्युटिल अल्कोहोल म्हणजे काय?

ब्युटिल अल्कोहोल हे एक अत्यंत महत्त्वाचे औद्योगिक रसायन आहे. याचा वापर खालील उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो:
पेंट्स आणि कोटिंग्जच्या निर्मितीमध्ये.
सॉल्व्हेंट्स आणि प्लॅस्टिसायझर्सच्या उत्पादनामध्ये.
इतर विविध प्रकारच्या रासायनिक उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये.

अँटी-डंपिंग शुल्क का वाढवण्यात आले?

हा कर वाढवण्यामागील मुख्य उद्देश देशांतर्गत कंपन्यांना बाजारपेठेत समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या निर्णयामुळे परदेशी कंपन्या भारतात कृत्रिमरित्या वाढवलेल्या किमतीत वस्तू विकण्यापासून परावृत्त होतील.

अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली

डीजीटीआरच्या शिफारशीनुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सीमाशुल्क दर कायद्यांतर्गत हे शुल्क सुरू ठेवण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली आहे. हा नवीन आदेश एप्रिल २०२१ मध्ये जारी केलेल्या पूर्वीच्या अँटी-डंपिंग अधिसूचनेची जागा घेतो.

हे वाढीव शुल्क अमेरिका, मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून आयात होणाऱ्या नॉर्मल ब्युटेनॉलवर, देश-विशिष्ट आणि उत्पादक-विशिष्ट दरांनुसार लागू होईल. यानंतर लवकर पुनरावलोकन न झाल्यास, हे शुल्क पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहील.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने कांदा खरेदी दरात केली वाढ, आता प्रति क्विंटल मिळणार तब्बल इतकी रक्कम

Web Title: India imposes anti dumping duty on chemical imports usa malaysia marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बचत गटांच्या महिलांसाठी केंद्र सरकारचा मास्टरप्लॅन! LokOS मुळे मिळणार मोठा लाभ, जाणून घ्या तुम्ही कसा लाभ मिळवू शकता
1

बचत गटांच्या महिलांसाठी केंद्र सरकारचा मास्टरप्लॅन! LokOS मुळे मिळणार मोठा लाभ, जाणून घ्या तुम्ही कसा लाभ मिळवू शकता

Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?
2

Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?

कांद्याने नाही तर आता टोमॅटोने रडवलं, भाव पुन्हा कडाडले; काही दिवसांत 100 रुपये किलो होणार?
3

कांद्याने नाही तर आता टोमॅटोने रडवलं, भाव पुन्हा कडाडले; काही दिवसांत 100 रुपये किलो होणार?

‘या’ बँकेत तुमचं तर खातं नाही ना? RBI कडून मोठा दणका; ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?
4

‘या’ बँकेत तुमचं तर खातं नाही ना? RBI कडून मोठा दणका; ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड, नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Trade Policy: भारताची मोठी व्यापारी खेळी! अमेरिका आणि मलेशियाला दिला दणका; देशाला काय होणार फायदा?

India Trade Policy: भारताची मोठी व्यापारी खेळी! अमेरिका आणि मलेशियाला दिला दणका; देशाला काय होणार फायदा?

Jul 04, 2026 | 07:45 PM
Fenugreek seeds water: वजन कमी ते ब्लड शुगर कंट्रोल, मेथीच्या पाण्याचे जबरदस्त फायदे; जाणून घ्या पिण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत

Fenugreek seeds water: वजन कमी ते ब्लड शुगर कंट्रोल, मेथीच्या पाण्याचे जबरदस्त फायदे; जाणून घ्या पिण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत

Jul 04, 2026 | 07:30 PM
PM Modi on LPG: घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 2000 रुपये… मोदींच्या वक्तव्याने धक्का! संकटाच्या काळात नेमकं काय घडलं?

PM Modi on LPG: घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 2000 रुपये… मोदींच्या वक्तव्याने धक्का! संकटाच्या काळात नेमकं काय घडलं?

Jul 04, 2026 | 07:25 PM
वाई पालिकेचा भोंगळ कारभार उघड! निकृष्ट दर्जाच्या ‘नो पार्किंग’ फलकांवर लाखोंचा खर्च? विरोधकांचे मौन संशयास्पद

वाई पालिकेचा भोंगळ कारभार उघड! निकृष्ट दर्जाच्या ‘नो पार्किंग’ फलकांवर लाखोंचा खर्च? विरोधकांचे मौन संशयास्पद

Jul 04, 2026 | 07:22 PM
Flipkart GOAT Sale 2026 : फ्लिपकार्टची GOAT सेल पुन्हा परतली; iPhone 17 पासून Samsung Galaxy S25 पर्यंत बंपर ऑफर्स

Flipkart GOAT Sale 2026 : फ्लिपकार्टची GOAT सेल पुन्हा परतली; iPhone 17 पासून Samsung Galaxy S25 पर्यंत बंपर ऑफर्स

Jul 04, 2026 | 07:19 PM
‘सिच्युएशनशिप’ ते ‘FWB’; ही आहे जेन झीची नवी ‘रिलेशनशिप डिक्शनरी’!

‘सिच्युएशनशिप’ ते ‘FWB’; ही आहे जेन झीची नवी ‘रिलेशनशिप डिक्शनरी’!

Jul 04, 2026 | 07:14 PM
आजपासून ‘Vaibhav’ पर्व सुरू; सूर्यवंशीने मोडला सचिनचा रेकॉर्ड, टीम इंडियाचा ‘बेबी’ बॉस मैदानात

आजपासून ‘Vaibhav’ पर्व सुरू; सूर्यवंशीने मोडला सचिनचा रेकॉर्ड, टीम इंडियाचा ‘बेबी’ बॉस मैदानात

Jul 04, 2026 | 07:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा