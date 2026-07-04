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Taylor Swift : टेलरचंही जुळलं! सुप्रसिद्ध क्रीडापटूसह बांधली विवाहगाठ, अमेरिकेत रंगला शाही विवाहथाट

Updated On: Jul 04, 2026 | 04:14 PM IST
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सारांश

जगप्रसिद्ध गायिका टेलर स्विफ्ट आणि अमेरिकन फुटबॉलपटू ट्रॅव्हिस केल्सी यांनी न्यूयॉर्कमध्ये शाही विवाहसोहळ्यात विवाह केला. मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन येथे पार पडलेल्या या सोहळ्याला हॉलीवूड, संगीत आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • हॉलीवूड, संगीत आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली होती.
  • टेलरची एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक होते.
  • डिजिटल स्क्रीनवर “JUST&T MARRIED” असा खास संदेश झळकवण्यात आला.
जगप्रसिद्ध पॉपस्टार टेलर स्विफ्ट आणि अमेरिकन फुटबॉलपटू ट्रॅव्हिस केल्सी यांनी अखेर विवाहबंधनात अडकत आपल्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. न्यूयॉर्कमधील मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन येथे अत्यंत भव्य आणि दिमाखदार वातावरणात दोघांचा विवाहसोहळा पार पडला. अभिनेता अॅडम सँडलर यांच्या उपस्थितीत विवाहविधी संपन्न झाला. या खास सोहळ्यासाठी हॉलीवूड, संगीत आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली होती.

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या विशेष दिवसासाठी टेलर आणि ट्रॅव्हिस यांनी क्रिश्चियन डिओरने खास डिझाइन केलेले पोशाख परिधान केले होते. टेलरचा वेडिंग गाऊन हा डिओरने जागतिक स्तरावरील सेलिब्रिटीसाठी तयार केलेला पहिला ‘कुत्यूर’ विवाह पोशाख असल्याचे तिच्या प्रसिद्धी प्रतिनिधींनी सांगितले. दोघांच्या पायात क्रिश्चियन लुबोटाँचे खास बनवलेले शूज होते, तर टेलरने कार्टिएचे आकर्षक दागिने परिधान केले होते. या विवाहसोहळ्याला अभिनेता ह्यू ग्रँट, जेसन सुदेकिस, गायक बेन्सन बून, सुपरमॉडेल गिगी हदीद यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. विवाहामुळे मॅनहॅटनमधील काही प्रमुख रस्ते काही काळासाठी वाहतुकीस बंद करण्यात आले होते. मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनबाहेर हजारो चाहते दिवसभर गर्दी करून टेलरची एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक होते.

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विवाहानंतर मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनच्या डिजिटल स्क्रीनवर “JUST&T MARRIED” असा खास संदेश झळकवण्यात आला. टेलर आणि ट्रॅव्हिस यांच्या नावांचा अनोखा संगम असलेल्या या संदेशाने सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा रंगली. दरम्यान, विवाहापूर्वी या जोडप्याने २० हून अधिक सामाजिक संस्थांना तब्बल २६ दशलक्ष डॉलर (सुमारे २२५ कोटी रुपये) देणगी दिली. विशेष म्हणजे, या देणगीसोबत त्यांनी आपल्या विवाहाचा कोणताही उल्लेख केला नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या लग्नाविषयी अनेक दिवस विविध तर्क-वितर्क रंगत होते. टेलर स्विफ्ट आणि ट्रॅव्हिस केल्सी यांच्या विवाहसोहळ्याची चर्चा सध्या जगभर होत असून, २०२६ मधील सर्वाधिक गाजलेल्या सेलिब्रिटी विवाहांमध्ये या सोहळ्याची नोंद झाली आहे.

Web Title: Taylor swift wedding with travis kelce

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Published On: Jul 04, 2026 | 04:14 PM

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