Taylor Swift : टेलरचंही जुळलं! सुप्रसिद्ध क्रीडापटूसह बांधली विवाहगाठ, अमेरिकेत रंगला शाही विवाहथाट

या विशेष दिवसासाठी टेलर आणि ट्रॅव्हिस यांनी क्रिश्चियन डिओरने खास डिझाइन केलेले पोशाख परिधान केले होते. टेलरचा वेडिंग गाऊन हा डिओरने जागतिक स्तरावरील सेलिब्रिटीसाठी तयार केलेला पहिला ‘कुत्यूर’ विवाह पोशाख असल्याचे तिच्या प्रसिद्धी प्रतिनिधींनी सांगितले. दोघांच्या पायात क्रिश्चियन लुबोटाँचे खास बनवलेले शूज होते, तर टेलरने कार्टिएचे आकर्षक दागिने परिधान केले होते. या विवाहसोहळ्याला अभिनेता ह्यू ग्रँट, जेसन सुदेकिस, गायक बेन्सन बून, सुपरमॉडेल गिगी हदीद यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. विवाहामुळे मॅनहॅटनमधील काही प्रमुख रस्ते काही काळासाठी वाहतुकीस बंद करण्यात आले होते. मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनबाहेर हजारो चाहते दिवसभर गर्दी करून टेलरची एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक होते.
विवाहानंतर मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनच्या डिजिटल स्क्रीनवर “JUST&T MARRIED” असा खास संदेश झळकवण्यात आला. टेलर आणि ट्रॅव्हिस यांच्या नावांचा अनोखा संगम असलेल्या या संदेशाने सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा रंगली. दरम्यान, विवाहापूर्वी या जोडप्याने २० हून अधिक सामाजिक संस्थांना तब्बल २६ दशलक्ष डॉलर (सुमारे २२५ कोटी रुपये) देणगी दिली. विशेष म्हणजे, या देणगीसोबत त्यांनी आपल्या विवाहाचा कोणताही उल्लेख केला नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या लग्नाविषयी अनेक दिवस विविध तर्क-वितर्क रंगत होते. टेलर स्विफ्ट आणि ट्रॅव्हिस केल्सी यांच्या विवाहसोहळ्याची चर्चा सध्या जगभर होत असून, २०२६ मधील सर्वाधिक गाजलेल्या सेलिब्रिटी विवाहांमध्ये या सोहळ्याची नोंद झाली आहे.